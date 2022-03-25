Эта статья будет полезна для всех, кто пишет и редактирует тексты для медиа и бизнеса. В ней собрано 6 базовых принципов написания качественного материала. В нашей команде есть действующий журналист, маркетолог и специалист, пишущий обучающие статьи. За время практики у нас выработались общие правила работы. Каждый член команды поделился своими фишками и мы это собрали в одну статью.

<p align="center">![как написать текст](/blog/content/images/2020/11/kaboompics_Woman-typing-on-an-old-typewriter.jpg)<p>

Секрет № 1 Канцелярит

Этим страдают студенты после университета или работники государственных организаций. Длительное время они сталкиваются с необходимостью писать тексты по шаблону: курсовые, дипломы, договоры и официальные бумаги. Такой материал обычно очень сухой, безжизненный, скучный и трудно читается. В результате даже очень полезная статья или публикация может остаться без внимания, ее просто не захочется дочитывать.

**Как определить.** Прочитайте материал и задайте себе вопрос: «Насколько просто его было читать?». Если сложилось впечатление словно вы прочитали реферат — значит надо вносить правки. Избавьтесь от всех сложных предложений и замените штампы на более легкие конструкции. Штампами могут быть выражения: на сегодняшний день, подводя итоги под вышесказанное, было принято решение, был достигнут консенсус.

**Как решить:**

* Избыточность канцеляризмов появляется из-за отсутствия фактов и информации. Они помогают растянуть текст, когда писать совершенно не о чем. Чтобы этого избежать заранее продумайте содержание материала. А если данных недостаточно, то почитайте дополнительные статьи по выбранной теме.

* Не лишним будет задать пару уточняющих вопросов заказчику.

Обратитесь за помощью к копирайтеру, попросите его очистить текст от канцеляризмов. Если он не видит проблем — скорее всего, у него достаточно низкие навыки владения письменным языком.

* Попробуйте самостоятельно изучить эту тему. В этом отлично помогут книги: Ильяховой и Сарычевой «Пиши сокращай», Корнея Чуковского «Живой как жизнь» и Норы Галь «Слово живое и мертвое».

<p align="center">![красиво написать текст](/blog/content/images/2020/11/filing-taxes.jpg)<p>

Секрет № 2 Негативизм

Иногда, читая статью, в голову прокрадываются мысли, что все плохо и настроение сразу портится. Как правило, такие публикации написаны с негативной окраской и намеренно сгущают тучи. Этот прием можно использовать для продажи продукта: немного утрировать ситуацию и показать насколько с товаром все станет лучше. Велика вероятность, что люди поймут манипуляцию и могут потерять доверие к компании.

**Как определить.** Весь текст будет написан в негативном ключе. А в предложениях можно встретить много частиц «не» и «но». Возможно чрезмерное использование сравнений с чем-то, чтобы на фоне худшего выделить [преимущества](/blog/kak-opisat-prieimushchiestva-svoiegho-bizniesa/). Кроме того, после прочтения материала остается неприятный осадок.

**Как решить:**

* Внимательно перечитайте весь текст. Удалите из него лишние частицы «не». Постарайтесь найти для негативно окрашенных слов позитивные или нейтральные синонимы. Замените: «Мы столкнулись с проблемами» на «Мы столкнулись с трудностями» или «В процессе работы у нас возникли вопросы». Разбейте предложения с частицей «но» на два отдельных и примените другую смысловую связку.

<p align="center">![правильно написать текст](/blog/content/images/2020/11/IMG_6533.jpg)<p>

Секрет № 3 Визуализация

Обращали ли вы внимание на большие статьи без какого либо смыслового разделения? Согласитесь, такие полотна текста читать достаточно трудно. Чтобы материал воспринимался легко, его надо сделать интуитивно понятным. Справиться с этим самостоятельно не составит труда. Для этого добавляется навигация в виде: [заголовков](/blog/kak-sozdat-zapominayushchiysya-zagolovok/), подзаголовков, абзацев, вынесения цитат и оформляются списки.

**Как определить.** Сделать это очень легко — в глаза бросится отсутствие визуальной структуры. Понять о чем пойдет речь, можно будет только из заголовка статьи. Чтобы добраться до сути, придется прочитать все от начала и до конца. На выделение отдельных, самостоятельных кусков текста у читателя уйдет немало времени. А поиск необходимой информации может превратиться в квест.

**Как решить:**

* Разбейте текст на короткие абзацы по 4-6 строк. Если у вас уже есть большие абзацы, то постарайтесь разделить их по смыслу на более маленькие. Где-то можно дописать информацию, а где-то из двух крупных кусков сделать 3-4 поменьше. Помните, в интернете трудно читать монолитный текст, поскольку взгляд блуждает и теряет нужную строку.

* Разделите материал на отдельные смысловые блоки со своими заголовками. Возможно, сначала это сделать будет трудно, поэтому обратитесь за помощью к копирайтеру.

* При необходимости дополните текст маркированными списками, выводами и попробуйте его организовать другими способами.

* Попросите копирайтера или маркетолога написать хороший анонс для статьи. Он должен сразу привлекать и удерживать внимание на публикации. В этом пункте помощь коллег или специалиста будет как нельзя кстати. У написания анонсов есть свои правила и, только начиная свою работу, составить грамотный анонс сложно.

<p align="center">![как правильно писать текст](/blog/content/images/2020/11/startup-website-layout-wireframes-ideas-sketched-on-paper-picjumbo-com-min.jpg)<p>

Секрет № 4 Самоуверенность

Многие полагают, что их текст будут читать. Особенно самоуверенностью страдают копирайтеры. Однако это заблуждение, коммерческие тексты, нацеленные на продажу, мало кому интересны. Пользователь пробежит по содержанию глазами, выхватит из него пару полезных строк, а остальное пролистает. Весь материал целиком будет интересен только заказчику. Поэтому хорошие специалисты умеют вовлекать и управлять вниманием читателя.

**Как определить.** Вы заканчиваете чтение текста только из-за необходимости дать ответ или отредактировать его. Само содержание навевает скуку, появляется желание на что-то отвлечься, почитать более полезную статью. Текст сухой, написан словно по шаблону, не вызывает эмоций и интереса.

**Как решить:**

* В процессе написания статьи, помните о пользе для читателя. Почему он должен прочитать ее? Какую новую информацию он получит? Напишите для себя краткий план из тезисов, который будет напоминать о сути материала.

* Проработайте навигацию: оформите заголовки, подзаголовки, списки, разделите текст на абзацы и выделите цитаты.

* Уберите из текста всю воду, канцеляризмы, негативно окрашенные выражения и штампы.

<p align="center">![как научиться писать тексты](/blog/content/images/2020/11/RD1906_BarnImages.com_.jpg)<p>

Секрет № 5 Поток сознания

В литературе можно даже найти книги написанные в стиле «Поток сознания». Читая такой материал, вы получаете много интересной информации, но в целом, она пустая и не несет смысловой нагрузки. Одна мысль рождает другую, та переходит в третью и так до бесконечности. Каждая новая идея остается незаконченной, без должной проработки. Это может зацепить и некоторое время удерживать внимание. Однако, после завершения чтения, останется осадок и вопрос: «А что я вообще прочитал?».

**Как определить.** Самый главный показатель — у текста нет цели. Из него непонятно, что читатель должен вынести и к какому выводу прийти. Помимо этого, в статье поднимается слишком много тем и нет единой линии повествования. Также могут присутствовать отсылки к другим темам. А некоторые мысли будут выбиваться из общей концепции. Сам материал будет поделен на кучу подпунктов. Такое возникает из-за желания уместить в одной статье сразу несколько тем.

**Как решить:**

* Возьмите за правило: «Одна статья — одна задача». Любые ответвления и более детальное раскрытие подтем должны быть вынесены в дополнительные материалы. При желании, оформите цикл статей, объединенных общей идеей.

* Выделите и обозначьте тему статьи. Ее целью станет действие, которые вы ожидаете получить от пользователя.

<p align="center">![как писать продающие тексты](/blog/content/images/2020/11/kaboompics_Reading-book-at-lake.jpg)<p>

Секрет № 6 Поверхностность

Нам всегда интересно читать оригинальные материалы, основанные на реальном опыте и знании продукта. Человек, пишущий статью, должен иметь в своем распоряжении большое количество информации для качественного материала. Если ему не хочется разбираться или же просто лень это сделать, то результатом будет обычный рерайт и ничего нового читатель в этом материале не найдет. Для [привлечения внимания аудитории](/blog/4-psikhologhichieskikh-priiema-dlia-privliechieniia-i-pieriemanivaniia-kliientov/), такой формат публикаций точно не подойдет.

**Как определить.** У материала будет низкий процент уникальности. Сейчас в интернете можно найти много сервисов, которые помогут проверить текст на плагиат. Помимо этого, в статье будет много воды и бесполезной информации. Она заменит примеры из практики, личный опыт, статистику и мнение экспертов. Читать публикацию будет, откровенно говоря, скучно.

А мысли сразу сформулируют у вас в голове фразу «Ну, я же это уже все знаю».

**Как решить:**

* Составьте список проверенных источников, откуда можно будет брать дополнительную информацию для статьи. Так, из текста пропадет вода, а объем сформируется из фактов и полезных кейсов.

* Пропишите тему публикации и набросайте подробный план. Найдите статьи схожего направления и посмотрите, какие новые сведения в них есть.

<p align="center">![писать текст](/blog/content/images/2020/11/kaboompics_Man-working-on-Macbook-at-lake.jpg)<p>

Вывод

Для создания хорошего, качественного и интересного текста нужно придумать тему. А дальше составить подробный план для материала. Каждая публикация должна иметь в своей основе интересную информацию основанную на личном опыте, экспертном мнении и любопытных кейсах. Язык стоит упростить, сделать его живым и легким для восприятия. Без канцелярита, штампов, воды и сложных предложений. Помните, читать текст просто потому, что он есть никто не станет. Людей надо уметь вовлекать и заинтересовывать!