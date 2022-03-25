Эта статья не для маркетологов. Она поможет разобраться с вопросом A/Б-тестирования предпринимателям, которые хотят продвигать свой продукт с помощью одностраничного сайта. Постараемся разложить все по полочкам без сложных терминов и изобилия цифр.

**А/Б тестирование** — это эксперимент, помогающий сравнить две версии чего-либо. Он направлен на проверку гипотез и выявления лучшей версии.

Например, вы можете проверить какой призыв к действию на кнопке работает лучше. Для этого необходимо создать две версии сайта, написать на кнопках разный текст и запустить рекламу. Через определенный промежуток времени, на основе статистики нужно проанализировать полученные результаты, определить на какую кнопку чаще нажимали, и оставить более удачный вариант в качестве конечной версии.

Такой метод также называют сплит-тестирование, от английского слова split — раздельный. В целом, это схожие методы проведения исследования и сбора данных, но между ними есть и различия: последний направлен на тестирование разных версий рекламы.

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Зачем используют А/Б тестирование

Такое тестирование применяют для проверки предположений:

* Будут ли люди оставлять больше заявок, если на сайте я добавлю раздел обо мне?

* Подпишутся ли больше людей на рассылку, если я поменяю расположение кнопки? Перенесу ее из середины сайта на главный экран.

* Увеличится ли количество продаж, если я изменю формулировку коммерческого предложения?

* Будут ли пользователи дольше задерживаться на сайте, если я поменяю дизайн раздела?

Так, появляются вопросы, на которые надо получить ответы. Надо выбрать самые актуальные и наиболее значимые, провести тестирование и про его результатам понять стоит ли вообще вносить на сайт изменения.

А/Б тестирование помогает на практике понять насколько состоятельна гипотеза. Возможно, что незначительные правки совершенно не отражаются на конверсии и не влияют на поведение пользователей.

Хочется отметить, что проводить тест стоит имея значительный охват аудитории. Как минимум на лендинг должно переходить от 4000 до 6000 человек в месяц. Так исследование займет меньше времени. Если аудитория меньше, то придется набраться терпения и подождать.

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Как часто проводится тестирование и сколько оно длится

Не существует четких временных и количественных ограничений для проведения тестирования. Появилась действительно стоящая гипотеза — подготовьте материалы и запускайте А/Б тест. Чем больше возникает гипотез, тем больше будет тестов. Важно понимать, что пользователи устают от постоянных изменений на сайте, поэтому делайте все в меру.

Временной промежуток тестирования зависит от версий и корректировок. Если на сайте изменить текст или интерфейс, то на получение результата потребуется не так много времени: примерно две-три недели. А если изменить, например, только цвет кнопки или фон раздела, может понадобится два-три месяца, а может и немного дольше.

Точное время проведения тестирования можно узнать с помощью специального [калькулятора](https://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html). На нем рассчитывается количество людей, которые должны принять участие в эксперименте для получения лучшего результата. А зная посещаемость сайта, не сложно рассчитать время проведения исследования.

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Как провести А/Б тестирование

**Разработка гипотезы.** Определитесь, что именно вы хотите изменить. Проанализируйте как это может повлиять на поведение пользователей. Ответьте себе на вопрос: «Что я этим хочу проверить?» Каких результатов вы ждете? Чаще всего тестируются изменения в: заголовке, кнопке, картинке на главном экране, фотографиях товаров и услуг, ценах, формах для обратной связи и общем дизайне сайта.

**Подготовка материалов.** Создайте новую версию лендинга, отражающую изменения, которые вы хотите добавить. Проследите за тем, чтобы пользователи видели обе версии сайта в случайном порядке. Так у них будут равные шансы посмотреть тот или иной вариант. Обозначьте минимальный размер выборки для проведения тестирования и на его основе подсчитайте временные рамки для теста.

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**Подсчет количества участников и времени.** А/Б тестирование проводят для повышения конверсии. **Конверсия** — соотношение покупателей (или клиентов, которые достигли определенной цели) и общего числа посетителей. Сайт могут посетить сто человек и только 5 из них оставят заявку. Значит конверсия из посетителей сайта в потенциальных покупателей составит 5%. Следовательно, многие гипотезы и изменения на сайте направлены на увеличение продаж и повышение конверсии.

Разберемся как работать с [калькулятором](https://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html). Предположим, к вам на сайт заходит 300 человек в день и только 30 из них оставляют заявку на участие в вебинаре. А вы хотите, чтобы оставляло 36 человек, то есть на 20 % больше чем сейчас.

Откройте калькулятор и в первой строке напишите конверсию, которая есть сейчас — 10% (это 30 человек из 300). В строке ниже напишите 20% от текущей конверсии, это и будет 36 человек из 300.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/07/0.png)<p>

Итак, мы получаем результат — 3.623 человека должно просмотреть один вариант сайта. Значит на две версии сайта потребуется 7.246 человек для выборки 50/50. Теперь поделите этот результат на ваших посетителей за день — 7.246 : 300 = 24 дня.

Выходит, что для проверки гипотезы об увеличении заявок с 30 до 36 человек, на сайте с посещаемостью 300 человек в день потребуется 24 дня на проведение тестирования.

Сервисы для проведения тестирования

А/Б тестирование можно проводить не только для проверки эффективности элементов на сайте, но и для исследования почтовой рассылки. С помощью теста оптимизируется текст, изображения и призыв к действию на кнопке в сообщении. Для проведения тестирования рассылки есть несколько сервисов. Расскажем подробнее о каждом из них.

[Carrot quest](https://www.carrotquest.io/) — помогает создать цепочки писем для рассылки, добавлять онлайн-консультанта на сайт и следить за аналитикой. Этим сервисом пользуется наша команда для отправки писем, общения с клиентами и отслеживания разных показателей. Он платный и стоимость напрямую зависит от охвата вашей аудитории. Весь интерфейс на русском языке, поэтому разобраться в нем будет просто.

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[MailChimp](https://mailchimp.com/) — сервис для рассылки электронных писем. Большой выбор шаблонов, удобный интерфейс на английском языке, встроенная система аналитики и CRM. Кроме того, есть возможность бесплатно протестировать базовые функции сервиса. За расширенный пакет придется заплатить от 9.99 долларов в месяц. С MailChimp у нас есть интеграция, подробную инструкцию по добавлению ищите в [«Справочном центре»](https://staronka.by/help/~addon/majlchimp-pochtovaya-rassylka).

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Для проведения А/Б тестирования лендингов или отдельных страниц сайта можно использовать [Google Optimize](https://marketingplatform.google.com/about/optimize/). Он абсолютно бесплатный, но требует хорошего знания английского языка, терпения и усидчивости. Несмотря на понятный интерфейс, настроить сервис не так просто. При возникновении трудностей не стесняйтесь писать в поддержку Google и задавать вопросы.

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[Unbounce](https://unbounce.com/) — сервис для проведения А/Б тестирования для сайтов. Сразу стоит сказать, что за него придется заплатить, в результате вы получите удобный, многофункциональный набор инструментов для проведения тестирования. Тут тоже потребуются знания английского языка, но разобраться гораздо проще чем в настройках Google Optimize.

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[AB tasty](https://www.abtasty.com/) — название говорит само за себя. Сервис предназначен специально для проведения тестирования. Цену надо запрашивать отдельно, прайс вышлют на электронную почту. Весь интерфейс на английском языке и на то, чтобы разобраться потребуется время. Тут вы найдете много полезных функций и интеграций с полезными ресурсами.

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Заключение

Вне зависимости от результатов А/Б тестирования, относитесь к каждому эксперименту, как к возможности для обучения. Используйте полученные данные для формирования новой гипотезы. Делайте выводы. Возможности безграничны! Пробуйте, экспериментируйте и вы обязательно добьетесь высоких показателей конверсии!