После создания сайта многие люди задаются одними и теми же вопросами:

«Сколько денег мне нужно тратить на продвижение в месяц?» или «На какой позиции будет мой сайт в поисковике?», или «Что нужно сделать, чтобы быть в топ-10 Яндекса?», или даже «Как добавить мой сайт в Яндекс или в Google, чтобы его находили клиенты?». Вопросы вполне резонные и я постараюсь доступно на них ответить.

Появление сайта в Google или Яндекс

Чтобы ваш сайт появился в результатах поиска Google или Яндекс, необходимо чтобы его посетили специальные [поисковые роботы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82) этих поисковых систем. Роботы просканируют сайт и добавят информацию, которую он содержит в базы поисковых систем. Это может занять некоторое время (до двух недель), ведь им нужно найти ваш сайт среди миллионов таких же новых сайтов. Чтобы ускорить процесс, можно самостоятельно сообщить поисковым роботам о том, что у вас появился сайт. Сделать это можно через специальные сервисы. Рассказать Яндексу о том, что у вас есть сайт можно [здесь](https://webmaster.yandex.ru/addurl.xml), а Google узнает о вас [здесь](https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl).

Ключевые запросы

После того как ваш сайт проиндексируется поисковыми системами, вам, конечно, захочется узнать на каком месте он находится. Некоторые клиенты категорически заявляют: «Хочу попасть в топ-10 Яндекс!». Поверите ли вы мне, если я скажу, что ваш сайт уже в топ-10 Яндекса? Введите название вашей компании в поисковике (в нашем случае это «Кветка Аксаны»), и с большой долей вероятности вы увидите только что созданный вами сайт на первых позициях. Поздравляю!

Но много ли людей будут искать вас по названию фирмы? Вероятно нет.

В случае с «Кветка Аксаны», потенциальные клиенты искали бы их по запросам *«Купить хаски Минск»* или *«Питомники хаски»* и т.д. Проверим.

Мы видим, что нашего сайта уже нет на первой странице, и, скорее всего, на второй странице его тоже не будет. Таким образом, теперь мы понимаем, что позиция сайта зависит от того, что потенциальный клиент вводит в строке поиска, т.е. от ключевого запроса.

Позиция сайта

От чего же зависит позиция сайта по определенному ключевому запросу и что нужно сделать, чтобы быть в топе, например, по ключевому запросу *«Купить хаски Минск»*?

Позиция сайта зависит от множества факторов, которые держатся в секрете и постоянно изменяются, но общие принципы во всех поисковых системах похожи.

* Качество информации

Вполне логично, что если человек ищет *«Купить хаски Минск»*, то он ожидает увидеть на сайте, информацию о хаски и о том, где их можно купить в Минске. Таким образом, страница сайта должна соответствовать поисковому запросу и давать ту информацию, которую пользователь ожидает увидеть. Так же поисковые роботы высоко оценивают уникальность информации на сайте.

* Поведенческие факторы

Если человек искал «Купить хаски Минск», перешел на сайт, на котором есть информация про хаски, но сразу же его покинул, то для поисковых систем это сигнал о том, что информация не очень полезная для людей. Это негативно сказывается на позиции сайта. Поисковые системы справедливо считают, что чем больше времени человек проводит на сайте, чем больше количество страниц он просатривает, делится информацией о сайте через социальные сети и т.д., тем интереснее он для людей и должен занимать более высокие позиции. Отметим, что поведенческие факторы приобретают все больший вес для поисковых систем.

* Внешние ссылки

Поисковые системы считают, что чем больше интернет-ресурсов ссылается на ваш сайт (количество ссылок), и чем авторитетнее эти сайты, тем, скорее всего, представленная информация более интересна для людей. В таком случае, соответственно, ваш сайт должен занимать более высокие позиции. Но нужно понимать, что важно не само количество ссылок, а их качество (сколько по ним переходит людей, на каких сайтах они размещены и т.д.). Так же отметим, что тенденция последних лет такова, что для поисковых систем этот фактор приобретает все меньшее значение.

... и множество других факторов, таких как возраст вашего домена, скорость загрузки страницы, наличие мобильной версии, частота обновления сайта, орфография, юзабилити сайта и т.д.

Поисковая оптимизация

Вы, скорее всего, подумаете, что раз мы знаем от чего зависит позиции сайта в результатах поиска, то почему бы не сделать все то, что так нравится поисковым системам и быть в топе? Конечно, это можно сделать. И это называется поисковая оптимизация (на англ. SEO — Search Engine Optimization). Она бывает внутренней и внешней.

Внутренняя оптимизация — это всё, что можно исправить именно на вашем сайте: написание уникальных статей под определенные ключевые запросы, правильные внутренние ссылки, улучшение юзабилити сайта, накрутка социального фактора, технические моменты и т.д.

Внешняя оптимизация — это, обычно, увеличение (покупка) внешних ссылок с качественных тематических ресурсов, регистрация в авторитетных каталогах и т.д. Но это нужно делать с умом, так как неправильные или преждевременные действия не только не принесут положительного результата, но и могут навредить.

Нужно понимать, что поисковая оптимизация не приносит мгновенного результата — это работа на будущее. Результат от вложенных денег можно будет увидеть только по прошествии нескольких месяцев (в зависимости от конкуренции и популярности ключевых запросов). Подробнее о стоимости SEO-продвижения в Беларуси можно почитать в [статье](http://blog.staronka.by/how-much-does-website-cost/).

Что же делать, если у вас нет времени ждать, когда ваш сайт появится на первой странице выдачи поисковиков, а продавать ваши услуги нужно было еще вчера? В таком случае вам поможет контекстная реклама.

Контекстная реклама

Контекстная реклама — это объявления рекламного характера, которые показываются в ответ на конкретный запрос пользователя в поисковой системе, а также в виде рекламы на тематических интернет-сайтах, входящих в эту рекламную сеть. На примере это выглядит так: человек вводит в строку поиска ключевой запрос *«Оформление свадеб Минск»*, и в поисковой выдаче он видит следующие результаты:

Как вы видите, первые 3 результата поиска помечены «Реклама» — это и есть контекстная реклама (подробнее про неё можно почитать [здесь](https://yandex.ru/support/direct-light/displaying.xml)). Согласитесь, круто же! Вы можете утром сделать сайт, а вечером уже запустить рекламу, и сразу же обойти всех ваших конкурентов.

«В чём подвох?» — спросите вы. За каждый клик по вашему объявлению нужно платить. Стоимость клика зависит от ключевого запроса и региона, где будет показываться объявление, а также количества конкурентов и их платежеспособности и т.д.

Так сколько же нужно потратить денег на продвижение в месяц? Правильный ответ — **на контекстную рекламу вы можете тратить столько, сколько вам нужно клиентов**.

Рассмотрим вышесказанное на примере. Допустим, мы занимаемся оформлением свадеб. С помощью [Водстата](https://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=149&words=%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1) (специального сервиса, где можно узнать что люди ищут в Яндексе), мы отобрали 4 ключевых запроса (их, конечно, гораздо больше), по которым, как мы думаем, нас могут найти клиенты:<br >

*«Оформление зала на свадьбу»*,<br >

*«Оформление свадеб»*,<br >

*«Свадебный декор»*,<br >

*«Украшение зала на свадьбу»*.<br >

Давайте посмотрим во сколько нам обойдется контекстная реклама по этим ключевым запросам в месяц.

Яндекс прогнозирует, что за месяц в Беларуси *«Свадбный декор»* будут искать 689 раз. И если мы хотим, чтобы наше объявление показывалась на первых 3 позициях в Яндексе, нам нужно быть готовым платить за каждый клик потенциального клиента — 0.27 у.е. Таких кликов будет примерно 67, что обойдется нам в 18.09 у.е. Если проанализировать все 4 запроса, то **381 потенциальных «горячих» клиентов, обойдутся нам в 4 800 российских рублей.**

Нужно понимать, что далеко не все из них станут вашими клиентами. Это зависит только от вас (контекстная реклама только приводит клиентов к вам на сайт):

* оперативность — если клиент пишет вам на сайте, а вы отвечаете ему через неделю, то вряд ли ему уже что-то будет от вас нужно;

* уровень цен — сложно будет продать за 2 млн.рублей то, что на рынке стоит 1 млн. рублей;

* качество ваших услуг — потенциального клиента моогут банально не устроить ваши работы.

Допустим, что из 381 потенциального клиента с вами начнут сотрудничать только 20 заказчиков (т.е. с конверсией всего в 5%), тогда стоимость каждого вашего клиента будет равна 250 российских рублей (5 000 / 20). Если для вас это приемлемо и вы готовы платить 4$ за клиента в этой сфере, то дело остается за малым — создать сайт с описанием своих услуг и настроить контекстную рекламу. Все это можно сделать бесплатно на [Старонке](http://staronka.by).