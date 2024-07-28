Альфа уже здесь!

Хорошие новости для всех, как говорится. Мы наконец-то выкатили первую альфу нашего продукта. Сегодня я расскажу как мы это делали, почему «катить» пришлось так долго и что мы планируем на ближайшее будущее.

Альфа-версия

Пока мы не начинали публичное тестирование, просто пригласили несколько человек из друзей и близких. Честно говоря, сейчас проще перечислить то, что в ней работает, чем то, что не работает:

Раздел статистики показывает реальную посещаемость сайта на основе нашей системы аналитики. В будущем я планирую добавить в эту закладку ещё больше данных об эффективности сайта.

Интерфейс управления заказами полученными через сайт, а также интерфейс создания форм для сайта, вполне рабочие, но пока не подключены напрямую к сайтам и управлять можно только фейковыми заказами.

Ну и, конечно же, есть первая и вполне работоспособная версия конструктора сайтов. Правда сейчас он только загружает сайт и дает возможность изменять текст и порядок блоков. В нём наибольшей проблемой является UI — все должно быть просто, удобно и понятно любому пользователю.

Теперь, если кто-нибудь вам скажет, что у нас ничего нет, то вы смело можете плюнуть ему в лицо!

Сама разработка заняла ровно месяц. Я сел за неё сразу после того, как приехал из Украины (где-то 18 августа), а 17 сентября у нас уже был альфа-релиз, но этому спринту предшествовала 6-месячная подготовка, или, как модно говорить, препродакшен.

Препродакшен

За первый месяц мы купили и настроили сервер, разместили там свои сайты и систему аналитики. А вот дальше началось веселье. По всем правилам Стива Бланка, мы пошли к нашим клиентам, внимательно их выслушали и даже сделали для них несколько сайтов: знакомому фотографу Андрею Ярошу, небольшому питомнику Кветка Аксаны. Были даже ребята, которые отказались от нашего сайта после его разработки. Делать сайты бесплатно, вообще-то, не очень хорошая идея, но чего только не сделаешь для получения инсайта о клиентах.

Интересными этапами развития идеи стали стартап-конкурсы. Мы поучаствовали в четырех, но прошли в финал только в двух из них. Если следите за нашим блогом, то помните, что мы уже писали про Start2Go и Belarus Startup, StartUpСабантуй и Mentor Day. А если не следите, то есть повод почитать как это было.

Из моих личных наблюдений я бы хотел поделиться только одним: инвесторам интересны проекты, которые имеют шанс заработать миллион и их не смущает, что этот шанс меньше единицы. Это значит, что простой, как палка, бизнес им не всегда интересен. Помните об этом и не расстраивайтесь из-за неудач!

Поворот

Изначально наша Старонка задумывалась как конструктор сайтов-визиток, но в общении с менторами и клиентами на всех этих ивентах (и не только!) мы поняли, что стоит выбрать более четкую нишу. Среди всех вариантов, самым денежным оказался «продающие сайты» или, как мы их называем, «сайты для бизнеса».

Мы много думали над целевой аудиторией, монетизацией, маркетингом. Просмотрели кучу конкурирующих конструкторов и сервисов подходящей тематики. На рынке можно найти конструкторы сайтов практически для всего, но есть очень схожие по идее, например UMI.CLOUD. Правда выглядит он, прямо скажем, жутко. Ну а по стилю работы больше всего на нас похож американский Strikingly, там такой же удобный конструктор и блочная структура сайтов.

Можно даже сказать, что мы делаем стракинли для бизнеса в СНГ!

Сроки и дедлайны

Нам и самим не понятно, почему вышло так долго, ведь, очевидно же, что работы тут на пару недель. Давайте считать:

Первый месяц ушел на подготовку, переезд, сервер, БелГИЭ. У нас даже есть одна неделя, на которой нет ни одной записи о проделанной работе — никто не знает, что это было.

Второй ушел на разработку сборщика сайтов, именно он превращает небольшой JSON-файл в полноценный сайт со стилями и оптимизированной графикой.

Третий ушел на сборку двух сайтов наших пилотных клиентов и переделывание сборщика под их живые требования.

Где-то месяц я потратил на прототип конструктора. Мне очень не хотелось кодить каждый клик, поэтому я использовал AngularJS-приложение, которое обновляет JSON само при перетаскивании блоков или изменении их параметров и текста.

Ещё месяц ушел на четыре презентации и два видео-ролика для конкурсов. Оказывается не все умеют монтировать видео и писать речи.

Где-то в оставшемся времени была работа над лицензионным договором и маркетином, в которой почему-то приходилось участвовать и мне.

Не самый лучший результат, но главное, что всё это пройдено и сейчас мы выходим на финишную прямую. Я искренне надеюсь, что она же станет для нас и новой стартовой!