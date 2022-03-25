Бесплатные инструменты для поиска идеальной цветовой палитры
Наталия Усова для раздела Академия
Иногда даже профессиональному художнику бывает сложно подобрать сочетающиеся цвета, а что говорить о людях, которые далеки от дизайна?
В этой статье мы подготовили для вас инструменты, которые помогут выбрать нужную цветовую схему для сайта. В этими инструментами вы совершенно точно не ошибетесь в выборе оттенка красного или зеленого, все цвета соответствуют мировым трендам.
Давайте посмотрим как можно использовать цветовую схему на примере сайта.
Сайт, с использованием стандартных блоков
Попробуем использовать подборку цветов из цветовой схемы
Вот что у нас в результате получилось
https://colorhunt.co/
Бесплатная открытая платформа для цветового вдохновения, с сотнями самых популярных цветовых палитр.
https://picular.co/
Поисковая система для цветов. Попробуйте ввести, например banana или gold!
https://www.design-seeds.com/
Здесь вы можете подобрать палитры природных цветов.
https://www.colorinspire.io/
Поможет подобрать цветовые палитры для вдохновения.
https://mycolor.space
Генерирует цветовые палитры от одного цвета.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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