Иногда даже профессиональному художнику бывает сложно подобрать сочетающиеся цвета, а что говорить о людях, которые далеки от дизайна?

В этой статье мы подготовили для вас инструменты, которые помогут выбрать нужную цветовую схему для сайта. В этими инструментами вы совершенно точно не ошибетесь в выборе оттенка красного или зеленого, все цвета соответствуют мировым трендам.

Давайте посмотрим как можно использовать цветовую схему на примере сайта.

Сайт, с использованием стандартных блоков

Попробуем использовать подборку цветов из цветовой схемы

Вот что у нас в результате получилось

https://colorhunt.co/

Бесплатная открытая платформа для цветового вдохновения, с сотнями самых популярных цветовых палитр.

https://picular.co/

Поисковая система для цветов. Попробуйте ввести, например banana или gold!

https://www.design-seeds.com/

Здесь вы можете подобрать палитры природных цветов.

https://www.colorinspire.io/

Поможет подобрать цветовые палитры для вдохновения.

https://mycolor.space

Генерирует цветовые палитры от одного цвета.