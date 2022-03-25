Бесплатные сервисы с изображениями, иконками и другим контентом для сайта
Наталия Усова для раздела Академия
В новый год с новой подборкой сайтов, где вы можете найти качественные изображения, иконки, видео и другой полезный контент и не бояться его использовать, ведь все это со свободной лицензией!
Начнем с бесплатных стоков с качественными фотографиями:
https://www.sitebuilderreport.com/stock-up
Это скорее агрегатор, который ищет сразу в нескольких бесплатных фотостоках. Попробуйте, это очень удобно!
https://unsplash.com/
Фотосток с красивыми и качественными снимками.
https://pixabay.com
Сток, в котором вы можете искать фото, используя не только английские, но и русские слова. Будьте внимательны, вместе с качественными фото, здесь можно встретить и любительские.
https://stocksnap.io/
Отличный сток с удобным поиском. Есть список самых популярных запросов, просто выберите нужный и наслаждайтесь!
https://www.pexels.com/
Душевные фото, отличающиеся от стандартных стоковых. Здесь определенно можно найти что-то оригинальное.
http://jaymantri.com/
Фото, которые великолепно подойдут для абстрактных фонов.
http://kaboompics.com/
Очень красивые фото, которые вы можете использовать совершенно бесплатно.
http://www.gratisography.com
Хочется чего-то оригинального или даже странного? Поищите здесь!
http://isorepublic.com/
Прекрасные яркие фото. Бесплатные.
http://www.designerspics.com/
Здесь вместе с бесплатными есть и платные снимки, но лишним не будет поискать и тут что-то оригинальное.
Бесплатные стоки с видео
Хотите поставить на обложку видео в качестве фона? Выбирайте!
http://www.coverr.co/
Видеосток с бесплатными видео, которые завораживают. Используйте для фона или для чего-то еще.
https://videos.pexels.com/
И еще сток с хорошими видео со свободной лицензией.
Стоки с самым разным контентом, который вы можете использовать бесплатно.
http://www.freepik.com/
Здесь есть все: фото, иконки, фоны. Пользуйтесь и вдохновляйтесь.
http://pattern.flaticon.com/
Сервис, позволяющий создать из иконок паттерн и использовать его в качестве фона для любого блока на вашем сайте.
http://www.flaticon.com/
Огромное количество векторных иконок, которые можно использовать бесплатно.
https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/
Сайт с уже готовыми паттернами, очень рекомендую обратить на него внимание.
Пусть в новом году будет больше красивых сайтов, больше довольных клиентов, больше успешных продаж! Не бойтесь экспериментировать и мечтать.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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