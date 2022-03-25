Что такое БелГИЭ?

РУП БелГИЭ – государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. БелГИЭ имеет множество задач и функций в Республике Беларусь, одна из которых – надзор за белорусским сегментом сети Интернет, в частности, контроль за регистрацией интернет-ресурсов (сайтов) и сетей в установленном законом порядке.

Зачем нужна регистрация в БелГИЭ?

Регистрация в БелГИЭ согласно указу №60 Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 года — обязательная процедура для всех владельцев сайтов, которые размещаются и осуществляют деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь.

Важно отметить, что без регистрации сайта в БелГИЭ невозможно зарегистрировать интернет-магазин в Торговом Реестре, а также у вас не получиться подключить прием платежей через белорусские платежные системы, так как регистрация в БелГИЭ — обязательное требование для этих процедур.

Какие данные необходимо предоставить при регистрации в БелГИЭ?

Данные, которые необходимы для БелГИЭ от владельцев сайтов, практически не отличаются от тех данных, которые заполняются при оформлении и покупке доменного имени. У каждого домена есть свой владелец, у каждого сайта тоже. Регистрация сайта в БелГИЭ возможна как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кто регистрирует сайт в БелГИЭ?

Обязанность по регистрации интернет-сайтов возложена на поставщиков интернет-услуг (в нашем случае 🌱kvitly). Самостоятельно зарегистрировать интернет-сайт в БелГИЭ владелец сайта не может.

Сколько стоит регистрация в БелГИЭ?

Регистрация в БелГИЭ для каждого сайта стоит 0.5 базовой величины. Клиентам 🌱kvitly не нужно отдельно оплачивать регистрацию в БелГИЭ, так как ее стоимость уже включена в стоимость любого платного тарифного плана. Необходимо лишь корректно заполнить реквизиты в панели управления.

Как происходит регистрация сайта в БелГИЭ?

Регистрация сайта в БелГИЭ происходит следующим образом — каждому владельцу сайта необходимо заполнить в панели управления данные в разделе «Реквизиты», после чего Старонка отправляет эти данные в БелГИЭ, где и происходит сама регистрация сайта.

Как долго происходит регистрация в БелГИЭ?

Регистрация в БелГИЭ происходит довольно оперативно. После того как вы заполнили реквизиты вашего сайта в панели управления, представитель Старонки в течение 7 рабочих дней отправляет заявку, которую БеЛГИЭ принимает к рассмотрению и если все данные корректны, то ваш сайт будет успешно зарегистрирован. Обычно это происходит в течение 15 рабочих дней.

Как проверить зарегистрирован ли сайт в БелГИЭ?

Проверить регистрацию сайта в БелГИЭ достаточно просто. Необходимо на официальном сайте БелГИЭ перейти в раздел «Информация о государственной регистрации информационных сетей, систем и ресурсов», далее выбрать «Интернет-сайт» и ввести название вашего сайта. Если сайт зарегистрирован, то будет указаны номер ресурса, дата регистрации, доменное имя и на кого оформлен сайт.

Какая ответственность за нарушения регистрации в БелГИЭ?

Согласно указу №60 Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 Провайдеры интернет-услуг, в том числе Старонка, обязаны предоставлять возможность владельцам сайтов зарегистрировать их в БелГИЭ. Другими словами, в личном кабинете пользователя должен быть раздел для заполнения рек визитов. За корректность и достоверность данных ответственность несет только владелец сайта. Представители Старонки не несут никакой ответственности за недостоверность информации и незаполнение необходимых данных, так как наша задача только предоставить возможность заполнить реквизиты и отправить заявки клиентов на регистрацию в БеЛГИЭ.

За нарушение порядка регистрации сайта в БелГИЭ для владельцев сайтов предусмотрена ответственность согласно п.1. статьи 22.16 КОАП РБ «Нарушение требований по использованию национального сегмента сети Интернет», которая гласит:

Осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке, –

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до тридцати базовых величин.