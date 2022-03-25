Чем Старонка отличается от других конструкторов сайтов?
Александр Дроздов для раздела Академия
Часто нашей службе поддержки задают следующий вопрос «Чем Старонка лучше других конструкторов сайтов?». Вопрос, казалось бы, простой, но на него нельзя ответить однозначно. В зависимости от того, что вам нужно, одни и те же вещи могут быть как и плюсом, так и минусом.
Объясню на примере. Мобильные телефоны есть двух видов: кнопочные и сенсорные. Для большинства приоритетным выбором будет, конечно, сенсорный, но в некоторых случаях сенсорный экран — это минус (для слабовидящих людей, для экстремальных условий и т.д.). Как видите, не все так очевидно, но возвращаясь к нашему вопросу, попробуем разобраться в чем Старонка лучше остальных конструкторов сайтов.
Простота
Изначально Старонка разрабатывалась как конструктор сайтов, которым могли бы пользоваться люди, совершенно не разбирающиеся в программировании, поэтому конструктор максимально прост: редактор состоит из готовых разделов (блоков) из которых собирается будущий сайт, можно изменять только настройки и дизайн самих разделов. Напрямую редактировать код HTML и CSS возможности нет, но в 99% случаев для обычных людей это и не нужно.
Если же такая необходимость нужна или вы специалист по верстке сайтов, то скорее всего, вам вообще не нужен никакой конструктор сайтов — вы точно сможете сделать сайт любым другим способом. Старонка — это конструктор для тех, кто хочет быстро и без особых усилий создать свой сайт. И у большинства это получается, причем в реальности свой сайт можно сделать и запустить за один вечер.
Функциональность
Так как платформа разрабатывалась для новичков и тех, кто не очень хорошо разбирается в технологиях, мы максимально упростили все настройки. Многие вещи в Старонке подключаются и запускаются буквально в один клик. Для неискушенного пользователя может показаться, что так и должно быть, но на самом деле это не так. Простая аналогия: вряд ли вы сможете оценить плюсы и минусы заднеприводных и переднеприводных автомобилей, если у вас нет прав.
Что касается функциональности, то мы постоянно анализируем запросы наших клиентов и стараемся оперативно учитывать их пожелания. У нас уже готово множество интеграций в разделе расширений в панели управления, которые закроют практически все ваши потребности при разработке сайта. Чтобы это проверить, просто зарегистрируйтесь в Старонке (это бесплатно) и попробуйте сделать свой сайт самостоятельно. Пока сами не попробуете, не убедитесь, что все очень просто.
Легальность
Мало кто знает, но в Беларуси есть ряд юридических документов, которые регулируют работу сайтов в правовой сфере. Старонка полностью соблюдает все законодательные нормы. У нас белорусский хостинг (а согласно указу №60 Президента Республики Беларусь от 2010 года — все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые оказывают услуги на территории РБ, обязаны иметь только белорусский хостинг), а этим не могут похвастаться зарубежные конструкторы.
Также мы регистрируем все сайты в БелГИЭ (согласно тому же указу №60), т.е. созданный вами сайт юридически принадлежит только вам. Так как мы соблюдаем эти моменты, то вам потом легко можно подключить любые белорусские платежные системы, подать заявку в Торговый реестр, получить акты оказанных услуг и т.д. Старонка — это конструктор для тех, кто хочет сделать сайт и не волноваться по поводу юридических моментов.
Поддержка
Старонка — больше, чем просто конструктор сайтов. Мы продаем сервис. Не только само программное обеспечение, с помощью которого можно самостоятельно создать сайт онлайн, но и поддержку. Мы с радостью решим все ваши вопросы по конструктору, хостингу, доменам и т.д. Если у вас возникают какие-то вопросы, просто напишите в онлайн-поддержку (чат на сайте) или почта help@kvitly.com. Мы оперативно отвечаем и максимально быстро решаем возникшие вопросы.
Выбирая Старонку, вы выбираете не только платформу, но и бесплатное техническое онлайн сопровождение всего вашего сайта, чем не могут похвастаться многие СMS, а также оффлайн и многие онлайн конструкторы сайтов.
Александр Дроздов
Интернет-маркетолог, сертифицированный специалист Google.Ads, любит котиков.
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