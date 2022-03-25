Часто нашей службе поддержки задают следующий вопрос «Чем Старонка лучше других конструкторов сайтов?». Вопрос, казалось бы, простой, но на него нельзя ответить однозначно. В зависимости от того, что вам нужно, одни и те же вещи могут быть как и плюсом, так и минусом.

Объясню на примере. Мобильные телефоны есть двух видов: кнопочные и сенсорные. Для большинства приоритетным выбором будет, конечно, сенсорный, но в некоторых случаях сенсорный экран — это минус (для слабовидящих людей, для экстремальных условий и т.д.). Как видите, не все так очевидно, но возвращаясь к нашему вопросу, попробуем разобраться в чем Старонка лучше остальных конструкторов сайтов.

Простота

Изначально Старонка разрабатывалась как конструктор сайтов, которым могли бы пользоваться люди, совершенно не разбирающиеся в программировании, поэтому конструктор максимально прост: редактор состоит из готовых разделов (блоков) из которых собирается будущий сайт, можно изменять только настройки и дизайн самих разделов. Напрямую редактировать код HTML и CSS возможности нет, но в 99% случаев для обычных людей это и не нужно.

Если же такая необходимость нужна или вы специалист по верстке сайтов, то скорее всего, вам вообще не нужен никакой конструктор сайтов — вы точно сможете сделать сайт любым другим способом. Старонка — это конструктор для тех, кто хочет быстро и без особых усилий создать свой сайт. И у большинства это получается, причем в реальности свой сайт можно сделать и запустить за один вечер.

Функциональность

Так как платформа разрабатывалась для новичков и тех, кто не очень хорошо разбирается в технологиях, мы максимально упростили все настройки. Многие вещи в Старонке подключаются и запускаются буквально в один клик. Для неискушенного пользователя может показаться, что так и должно быть, но на самом деле это не так. Простая аналогия: вряд ли вы сможете оценить плюсы и минусы заднеприводных и переднеприводных автомобилей, если у вас нет прав.

Что касается функциональности, то мы постоянно анализируем запросы наших клиентов и стараемся оперативно учитывать их пожелания. У нас уже готово множество интеграций в разделе расширений в панели управления, которые закроют практически все ваши потребности при разработке сайта. Чтобы это проверить, просто зарегистрируйтесь в Старонке (это бесплатно) и попробуйте сделать свой сайт самостоятельно. Пока сами не попробуете, не убедитесь, что все очень просто.

Легальность

Мало кто знает, но в Беларуси есть ряд юридических документов, которые регулируют работу сайтов в правовой сфере. Старонка полностью соблюдает все законодательные нормы. У нас белорусский хостинг (а согласно указу №60 Президента Республики Беларусь от 2010 года — все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые оказывают услуги на территории РБ, обязаны иметь только белорусский хостинг), а этим не могут похвастаться зарубежные конструкторы.

Также мы регистрируем все сайты в БелГИЭ (согласно тому же указу №60), т.е. созданный вами сайт юридически принадлежит только вам. Так как мы соблюдаем эти моменты, то вам потом легко можно подключить любые белорусские платежные системы, подать заявку в Торговый реестр, получить акты оказанных услуг и т.д. Старонка — это конструктор для тех, кто хочет сделать сайт и не волноваться по поводу юридических моментов.

Поддержка

Старонка — больше, чем просто конструктор сайтов. Мы продаем сервис. Не только само программное обеспечение, с помощью которого можно самостоятельно создать сайт онлайн, но и поддержку. Мы с радостью решим все ваши вопросы по конструктору, хостингу, доменам и т.д. Если у вас возникают какие-то вопросы, просто напишите в онлайн-поддержку (чат на сайте) или почта help@kvitly.com. Мы оперативно отвечаем и максимально быстро решаем возникшие вопросы.

Выбирая Старонку, вы выбираете не только платформу, но и бесплатное техническое онлайн сопровождение всего вашего сайта, чем не могут похвастаться многие СMS, а также оффлайн и многие онлайн конструкторы сайтов.