Чек-лист: дизайн формы обратной связи для улучшения конверсии
Ангелина Нехай для раздела Академия
Форма обратной связи помогает получать данные от пользователей, не закрывая сайт и не переходя на сторонние ресурсы. Другими словами, весь трафик остается на вашем сайте. В Старонке на сайт можно легко добавить форму для обратной связи. Это отличный инструмент для работы с пользователями и генерации качественных лидов.
Если вы приняли решение добавить кнопку с формой для обратной связи, то стоит заранее убедиться в грамотности ее дизайна. Заранее продумав детали, можно повысить лояльность клиентов и сделать их опыт взаимодействия с вашим сайтом положительным. А приятным бонусом станет повышение конверсии. В этой статье собраны рекомендации, которые помогут извлечь больше пользы из этого инструмента.
<p align="center">![форма обратной связи](/blog/content/images/2020/10/undraw_Setup_wizard_re_nday.png)<p>
Дизайн формы для обратной связи
- Проявите гостеприимство и заботу о клиенте.
Дайте понять пользователю, что после отправки личных данных с ним скоро свяжутся специалисты. У клиента не должно возникать ощущения, что он отправил данные зря. Обязательно обозначьте промежуток времени, в течении которого пользователь получит обратную связь.
- Будьте креативными.
Не стоит бояться делать кнопки с формой для обратной связи оригинальными. Пусть на лице клиента появится улыбка от призыва к действию или от забавной пометки в самой форме.
- Пробудите интерес.
Заинтересуйте пользователя своим предложением. В этом помогут скидки, акции, приятные бонусы или ссылка на документ с полезными материалами (это хорошо работает для коучей и спикеров).
- Продумайте UX.
Работая над формой не забывайте о пути, который проделывает клиент. Сделайте форму интуитивно понятной и группируйте поля, соблюдая логику.
- Оптимизация под мобильные телефоны. Чтобы пользователю было удобно заполнять форму с мобильного устройств, лучше не добавлять большого количества полей, оставьте только наиболее важные — имя, телефон (email), комментарий. В остальном, в Старонке форма оптимизируется под маленькое разрешение экрана.
<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/10/undraw_Access_account_re_8spm.png)<p>
- Вдохните новую жизнь в кнопку.
Большинству людей уже приелись стандартные призывы: «Отправить», «Зарегистрироваться», «Записаться». Попробуйте что-то новенькое: «Давайте обсудим», «Попробовать бесплатно» или «Подписаться на обновления».
- Удобная навигация.
Один из самых важных пунктов. Кнопка с формой для обратной связи всегда должна быть на виду. Ее стоит размещать на главной странице сайта или где-нибудь в середине, но точно не в самом конце.
- Не забывайте о цели.
У каждой кнопки есть четкая цель: получить номер для связи, побудить к действию (регистрации, покупке, оплате) или получить данные для рассылки в обмен на приятный бонус. Цель всегда надо держать в голове при оформлении, ведь с креативом легко переборщить.
- Проверяйте данные.
Помогите клиентам избежать опечаток. Напишите в подсказках правильный формат ввода информации. Также стоит добавить проверочные ключи. Благодаря ним, пользователе не сможет отправить неправильно заполненную форму.
- Не создавайте лишних полей.
Люди не любят заполнять кучу ненужных сведений. В форме для обратной связи надо оставить только те поля, которые действительно вам потребуются для работы.
<p align="center">![как сделать форму обратной связи](/blog/content/images/2020/10/undraw_Checklist__re_2w7v.png)<p>
Как подготовить пользователя к заполнению формы
Создав форму для обратной связи, и прикрепив ее к нужной кнопке, стоит позаботиться о ее окружении. В этом поможет оформление раздела с контактами. Ниже будут приведены основные пункты, на которые стоит обратить свое внимание в первую очередь.
- Сделайте раздел запоминающимся.
Раздел должен немного выделяться на общем фоне. Ведь в нем размещена важная информация. Акцентировать внимание на нем можно с помощью хорошо подобранного визуального сопровождения.
- Добавьте карту.
В футер сайта добавьте Яндекс.Карту. Это поможет клиентам узнать где вы расположены и как к вам проще добраться.
- Предложите подписаться.
Очень эффективным инструментом для повышения лояльности и вовлечения аудитории служит email-рассылка. При наличии качественного и интересного материала, предложите пользователям подписаться на рассылку. В обмен на это им стоит дать приятный бонус.
<p align="center">![создать форму обратной связи](/blog/content/images/2020/10/undraw_Mailbox_re_dvds.png)<p>
- Повысьте доверие.
Оставьте на сайте отзывы от клиентов и назовите своих самых крупных партнеров.
- Добавьте социальные сети.
Разместите на сайте ссылки на аккаунты в социальных сетях. Для удобства можно добавить кнопки социальных сетей с помощью расширения Эдзис. Так пользователи смогут узнать о фирме намного больше информации.
- Добавьте дополнительные варианты для связи.
Далеко не все люди хотят делиться своими личными данными, особенно номером телефона. Для повышения доверия можно добавить: чат-бот, контактные номера телефонов, прикрепить ссылки на чаты в мессенджерах или указать электронную почту.
- Добавьте раздел с частыми вопросами.
В Старонке очень легко добавить и красиво оформить раздел FAQ. Наличие этого раздела предупредит возможные вопросы и поспособствует более быстрому решению клиента.
<p align="center">![форма обратной связи на страницу](/blog/content/images/2020/10/undraw_Profile_data_re_v81r.png)<p>
Заключение
Стоит всегда помнить, что приведенные пункты лишь основа для создания и оформления эффективной формы для обратной связи. Пробуйте использовать на сайте разные варианты оформления кнопки и формы. Только так можно понять какой вариант наиболее удачный в вашем случае!
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!