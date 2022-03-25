Очень частым явлением при проверке сайта на наличие технических ошибок является обнаружение дубликатов страниц. Давайте вместе разберемся, что же такое дубликаты страниц, чем они вредны и как сделать так, чтобы их не было.

Дубликаты страниц — это копии основной страницы сайта, которая продвигается, они могут содержать как копию всей информации, так и отдельные ее части. Обычно копия имеет отдельный адрес.

Почему дубликаты страниц плохо сказываются на продвижении сайта?

Для качественного продвижения сайта очень важное значение имеет уникальность контента (текстовой и графической информации). Все страницы на сайте воспринимаются поисковыми системами как отдельные документы. Если у вас на сайте есть несколько страниц, которые имеют уникальные адреса и содержат идентичный контент, информация на главной странице перестает быть уникальной и резко снижается такой важный показатель, как ссылочный вес страницы.

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Не стоит переживать, если дубликатов страниц не много, но если их количество очень велико(30% и больше), необходимо срочно от них избавиться.

Какие существуют виды дубликатов?

Видов множество, мы рассмотрим лишь самые распространенные:

* Полные дубликаты страниц — информация на страницах полностью соответствует информации на главной странице (текст, изображения, ссылки и т.д.)

* Частичные дубликаты страниц — когда некоторая информация с главной страницы повторяется на других страницах. Это могут быть большие фрагменты текстов, либо карточки товаров, которые имеют какое-то незначительное отличие.

* Внешние дубликаты страниц — когда информация, размещенная на вашем сайте, размещается на нескольких других сайтах.

Такие страницы могут появиться технически, это значит, что была допущена ошибка в настройках системы управления сайтом, либо вручную, при обычной невнимательности человека, который занимался созданием сайта.

Как определить есть ли дубликаты страниц на вашем сайте

Самый простой способ — воспользоваться Яндекс.Вебмастер. В настройках этого сервиса есть специальный пункт «Индексирование» — «Страницы в поиске», который покажет вам, есть ли у вашей страницы дубликаты.

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Чтобы узнать более подробную информацию о дубликатах, выгрузите xls-файл всех страниц, которые есть в поисковой системе. В графе Status, вы увидите дубликаты с соответствующим статусом «DUPLICATE».

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Способы избавления от дубликатов страниц

* Технически дубликаты страниц могут возникнуть, если на сайте не склеены страницы со «/» и без него, с www и без, страницы с http и с https. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо настроить 301 редирект на основную страницу.

***На сайтах, созданных в Старонке, все настраивается автоматически, вам не нужно переживать о том, что может возникнуть такая проблема.***

* Одинаковые товары, у которых есть лишь незначительные различия, например цвет или размер. Вариантом решения такой проблемы является склейка товаров при помощи тега rel=”canonical”.

***У магазинов в Кошыке склейка товаров происходит автоматически, вам не нужно производить дополнительных настроек.***

* Дубликаты страниц, которые появились в случае, если вы изменили структуру сайта и старые страницы теперь имеют другое название. В таких случаях необходимо настроить 301 редирект со страниц дубликатов на основные страницы.

***В Старонке есть возможность управлять перенаправлением страниц, при помощи удобного интерфейса.***

Своевременное устранение дубликатов страниц на вашем сайте, поможет поисковым системам в ранжировании и, как следствие, быстром продвижении в поисковой выдаче.