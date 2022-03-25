Чем плохи дубликаты страниц сайта и как сделать так, чтобы их не было
Наталия Усова для раздела Академия
Очень частым явлением при проверке сайта на наличие технических ошибок является обнаружение дубликатов страниц. Давайте вместе разберемся, что же такое дубликаты страниц, чем они вредны и как сделать так, чтобы их не было.
Дубликаты страниц — это копии основной страницы сайта, которая продвигается, они могут содержать как копию всей информации, так и отдельные ее части. Обычно копия имеет отдельный адрес.
Почему дубликаты страниц плохо сказываются на продвижении сайта?
Для качественного продвижения сайта очень важное значение имеет уникальность контента (текстовой и графической информации). Все страницы на сайте воспринимаются поисковыми системами как отдельные документы. Если у вас на сайте есть несколько страниц, которые имеют уникальные адреса и содержат идентичный контент, информация на главной странице перестает быть уникальной и резко снижается такой важный показатель, как ссылочный вес страницы.
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Не стоит переживать, если дубликатов страниц не много, но если их количество очень велико(30% и больше), необходимо срочно от них избавиться.
Какие существуют виды дубликатов?
Видов множество, мы рассмотрим лишь самые распространенные:
* Полные дубликаты страниц — информация на страницах полностью соответствует информации на главной странице (текст, изображения, ссылки и т.д.)
* Частичные дубликаты страниц — когда некоторая информация с главной страницы повторяется на других страницах. Это могут быть большие фрагменты текстов, либо карточки товаров, которые имеют какое-то незначительное отличие.
* Внешние дубликаты страниц — когда информация, размещенная на вашем сайте, размещается на нескольких других сайтах.
Такие страницы могут появиться технически, это значит, что была допущена ошибка в настройках системы управления сайтом, либо вручную, при обычной невнимательности человека, который занимался созданием сайта.
Как определить есть ли дубликаты страниц на вашем сайте
Самый простой способ — воспользоваться Яндекс.Вебмастер. В настройках этого сервиса есть специальный пункт «Индексирование» — «Страницы в поиске», который покажет вам, есть ли у вашей страницы дубликаты.
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Чтобы узнать более подробную информацию о дубликатах, выгрузите xls-файл всех страниц, которые есть в поисковой системе. В графе Status, вы увидите дубликаты с соответствующим статусом «DUPLICATE».
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Способы избавления от дубликатов страниц
* Технически дубликаты страниц могут возникнуть, если на сайте не склеены страницы со «/» и без него, с www и без, страницы с http и с https. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо настроить 301 редирект на основную страницу.
***На сайтах, созданных в Старонке, все настраивается автоматически, вам не нужно переживать о том, что может возникнуть такая проблема.***
* Одинаковые товары, у которых есть лишь незначительные различия, например цвет или размер. Вариантом решения такой проблемы является склейка товаров при помощи тега rel=”canonical”.
***У магазинов в Кошыке склейка товаров происходит автоматически, вам не нужно производить дополнительных настроек.***
* Дубликаты страниц, которые появились в случае, если вы изменили структуру сайта и старые страницы теперь имеют другое название. В таких случаях необходимо настроить 301 редирект со страниц дубликатов на основные страницы.
***В Старонке есть возможность управлять перенаправлением страниц, при помощи удобного интерфейса.***
Своевременное устранение дубликатов страниц на вашем сайте, поможет поисковым системам в ранжировании и, как следствие, быстром продвижении в поисковой выдаче.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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