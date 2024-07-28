Рады сообщить вам, что конструктор сайтов Старонка и конструктор интернет-магазинов Кошык теперь партнеры Белагропромбанка. Результат нашего партнерства – это не только бесплатные лекций и семинары по продвижению бизнеса в Центрах притяжения Igrow, но и скидки и бонусы для наших клиентов.

Бонусы для клиентов Старонки, Кошыка и Белагропромбанка

Интернет-эквайринг со скидкой

Все клиенты Старонки и Кошыка могут подключить прием онлайн-платежей через сайт и получить скидку на комиссию банка. Размер комиссии составит 2,75% от суммы платежа вашего клиента вместо стандартных 3%.

К тому же подключить эквайринг Белагропромбанка в Старонке легко! Для этого достаточно активировать расширение ArtPay или WebPay, которые добавляются в один клик, и заключить договор с банком.

Вы можете воспользоваться интернет-эквайрингом Белагропромбанка, даже если ваш расчетный счет открыт в другом банке.

Скидка на размещение сайта в Старонке и Кошыке

Для всех бизнес-клиентов Белагропромбанка действует скидка на размещение сайта на конструкторах Старонка и Кошык и составляет 25% (действует с 19.02.2020 г.).

Если вы уже являетесь клиентом Старонки и хотите подключить РКО или эквайринг Белагропромбанка, напишите в чат нашей службы поддержки или на почту help@kvitly.com

Действующим клиентам Старонки и Кошыка также предоставляется скидка на размещение сайтов со следующего оплачиваемого периода, если вы являетесь бизнес-клиентом Белагропромбанка.

Развивайте ваш бизнес онлайн вместе со Старонкой и Белагропромбанком!