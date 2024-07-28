Что нужно знать про KPI?

Что такое KPI и зачем они нужны?

(Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) — показатели эффективности деятельности компании, анализ которых помогает достигнуть стратегических и тактических целей.

На просторах отечественных и зарубежных интернетов существует масса статей, которые рассказывают про KPI, то как их измерять, что делать с тем что получилось. Так как это довольно обширная тема, и множество мнений может испугать неподготовленного читателя, я попробую структурировать и предоставить вам информацию нужную людям, желающим знать — насколько эффективно работает их сайт.

Эффективность работы сайта

Так как мы с вами занимаемся продвижением интерактивного представительства компании, то и будем измерять KPI показывающие эффективность работы этого представительства. Для того, чтобы знать чем занимаются посетители нашего сайта, попробуем разобраться, что такое: цели, события, отказы?

Цели — действия посетителей вашего сайта, количество которых вы хотите посчитать. Как правило это может быть: переход на страницу регистрации, посещение страницы заказа, подписка на новости компании и т.д. В зависимости от важности цели, вы можете присваивать целям ценность.

События — более глобальное (чем цели) понятие, отражающее отношение посетителя к вашему сайту, поведение посетителя на сайте. В качестве примера события можно взять: запуск видео в разделе «О нас», и просмотр его до 45-ой секунды.

Процент отказов — процент от общего количества посещений, в рамках которых посетитель не совершил никаких действий и вышел со страницы до времени окончания сессии. В зависимости от специфики и наполнения вашего сайта, существует возможность изменять время сессии.

После того, как мы измерили вышеперечисленные показатели, пришло время подсчитать конверсии на нашем сайте. Конверсии — отношение общего числа посетителей сайта к числу посетителей совершивших какое либо действие. Например, если за сутки на нашем сайте побывало 300 человек и 60 из них сделали заказ то конверсия равна: 60/300×100=20%

Источники трафика

Теперь когда мы знаем чем занимаются наши посетители, пришло время узнать откуда они пришли. Как правило трафик нынче принято делить на четыре категории в зависимости от источников, сразу оговорюсь что существуют и другие классификации но мне больше нравится так: Social, Referral, Direct, Organic.

Прямой трафик (Direct) — посетитель пришёл на ваш сайт, введя адрес вашего сайта в адресную строку своего браузера либо через панель закладок, наличие такого трафика свидетельствует о популярности вашего ресурса.

Реферальный трафик (Referral) — посетитель пришёл на ваш сайт по внешней ссылке, расположенной на другом ресурсе.

Органический трафик (Organic) — ваш сайт был найден поисковой системой, клиент пришёл со страницы поиска.

Трафик из социальных медиа (Social) — посетитель перешёл по ссылке расположенной в какой либо социальной сети.

Чем бы всё это измерить?

Как правило для измерения KPI сайтов люди пользуются популярыми сервисами: Google Analytics и Яндекс.Метрика.