Что самое главное на сайте?

При создании сайта, особенно если у вас нет в этом деле опыта, часто возникает вопрос — на что обращать внимание в первую очередь. Большинство людей пройдет по стандартному пути — в первую очередь будут работать с дизайном, затем c функционалом сайта, про удобство сайта для посетителей (юзабилити) и информацией для сайта задумаются в самом конце. Но правильно ли это?

Дизайн

Первое, на что мы обращаем внимание когда попадаем на сайт — это дизайн. Поэтому не удивительно, что подавляющее большинство создателей сайта большую часть времени тратят именно на дизайн. Особенно этим «грешат» те, кто сайт делает в первый раз. Хочется выделиться на фоне конкурентов, показать, что их компания не такая как все остальные, поэтому в ход идет креатив.

Функционал

Почему-то считается, что чем больше информации на сайте, тем лучше и серьезнее. Поэтому часто бывает такое, что устанавливается слишком много дополнений: виджеты курсов валют, погоды, различные кнопки к месту и ни к месту, россыпь ссылок на каталоги сайтов и т.д. Увидели у конкурентов, установили. Зачем?

Удобство сайта

О структуре сайта и о его удобстве для посетителей, при разработке зачастую никто не задумывается. В большинстве случаев, структура копируется с понравившегося сайта, без размышлений о том, удобно ли это будет пользователям и смогут ли они в один клик найти нужную информацию.

Информация

Здесь все просто. В большинстве случаев, над тем, какую информацию разместить на сайте, задумываются в самый последний момент. И, скорее всего, это будет просто копирование не уникального текста с сайта конкурента, с минимальной доработкой под себя. Как говориться, — «и так сойдет».

Но если задуматься, то все, кто сделали сайт таким образом, сделали его неправильно.

И это легко можно понять, если посмотреть на свой сайт глазами посетителя. Например, мы ищем хорошего адвоката и попадаем на персональный сайта юриста. Первое, что мы будем искать на сайте — какие услуги он оказывает (т.е. подходит ли он нам), сколько это будет стоить, отзывы предыдущих клиентов, контакты и т.д. То есть на первом месте всегда будет информация. Все посетители вашего сайта всегда будут искать нужную им информацию. Поэтому очень важно понять кто ваш потенциальный клиент и разместить на сайте нужную информацию.

Второе, на что необходимо обратить внимание — вся информация на сайте должна быть максимально доступна: читабельна и легко находиться. Не заставляйте своих клиентов проходить квесты, чтобы скачать прайс или найти ваш e-mail. Обязательно сделайте мобильную версию сайта. Взгляните на сайт глазами потенциального клиента и сделайте его максимально удобным для посетителя

Следующее, о чем нужно задуматься — это функциональные возможности сайта, но только те, которые на самом деле необходимы. Не нужно устанавливать онлайн-консультант, если вы не планируете постоянно быть онлайн в рабочее время (лучше сразу установить умный чат, который не требует оператора) или делать онлайн-заявку с множеством пунктов там, где достаточно стандартной формы заявки «Имя и телефон».

И на последнем месте по важности для посетителей будет, собственно, дизайн сайта. Это не значит, что при создании сайта можно наспех «вставить картинки» и «поиграть со шрифтами». Дизайн сайта должен быть продуманным, он не должен отталкивать посетителей, и в тоже время делать акцент на информации. Поэтому сейчас популярны простые лаконичные сайты. Посмотрите, к примеру, на Apple.com, сервисы Google и примеры сайтов на Старонке.

То есть все совсем наоборот!

Подводя итог можно сказать, что при создании сайта не нужно изобретать велосипед — старайтесь делать сайт максимально удобным и исчерпывающим для вашего потенциального клиента.

И помните, что самое важное на сайте — это информация.