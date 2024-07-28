Что такое CRM-система и зачем она вам нужна?

CRM-система (от англ. Customer Relationship Management) — это специальная программа для работы с клиентами. Если ваш бизнес связан с прямыми продажами, то CRM-система именно то, что вам необходимо.

Что такое CRM-система?

Если говорить упрощенно, то CRM-системы — это большая клиентская база, в которой хранится вся важная информация по всем вашим клиентам: переписки, звонки, история встреч и т.д. Для каждого клиента создается отдельная карточка с контактными данными и другой важной информацией. Возможности CRM-систем впечатляют: прямо из неё можно отправлять письма клиентам, sms-оповещения, делать звонки с помощью IP-телефонии, ставить задачи, чтобы назначить встречу/позвонить и т.д.

CRM обязательно нужна, если:

вы постоянно общаетесь с клиентами

вы хотите упорядочить клиентскую базу

вашему бизнесу важны повторные продажи

ставите задачи сотрудникам и контролируете их

хотите повысить эффективность продаж

вам важно разделять полномочия и обязанности сотрудников

Можно обойтись без CRМ, если:

не общаетесь с клиентами и не продаете им

нет повторных продаж

не занимаетесь маркетингом

не отслеживаете эффективность работ

хотите работать по-старинке и не развиваться

Как это работает?

Представим, что вы владелец салона красоты, который оказывает полный комплекс услуг в beauty-сфере. Вы привлекаете клиентов, но чтобы развиваться вашему салону, нужно стараться максимально удерживать тех клиентов, которые посетили вас один или несколько раз. С помощью CRM-системы можно хранить всю историю посещений, знать, что конкретный клиент любит, как часто ходит. И зная эти данные, можно превентивно продавать ваши услуги и работать над лояльностью клиентов. Причем все эти работы автоматизированы, и вам нужно только научиться работать с CRM-системой и отслеживать эффективность. Согласитесь преимущества очевидны?

А что в 🌱kvitly?

В 🌱kvitly есть собственная CRM-система, позволяющая управлять заказами, поступающими с сайта или магазина

Также вы можете собирать информацию о клиентах, расставлять метки, сегментировать их по ключевым признакам и добавлять специальные фильтры. С 🌱kvitly легко хранить контакты, управлять ими и выгружать.

Если вам не достаточно простого управления заказами и контактами, можете воспользоваться специализированными сервисами. В 🌱kvitly есть интеграции с двумя наиболее популярными сторонними CRM-системами в России и Беларуси: Битрикс24 и AmoCRM. Общий принцип работы достаточно прост. Интеграция сайта и CRM-системы означает, что можно автоматизировать заявки через сайт таким образом, чтобы в самой CRM-системе создавались карточки новых потенциальных клиентов, записывались контактные данные, выставлялись задачи для менеджеров и т.д.

Подключить обе CRM-системы, как и все остальные расширения и дополнения в 🌱kvitly, очень просто. Вам нужно выбрать раздел из категории «‎Виджеты», нажать на элемент в разделе и в галерее медиа-элементов во вкладке «Виджеты» выбрать необходимую CRM-систему, а затем настроить ее согласно инструкциям.