Вы когда-нибудь кликали на рекламу в соцсети, попадали на красивую страницу, и через 30 секунд уже вводили свой email или нажимали «Заказать»? Поздравляем — вы только что побывали на лендинге. И он сработал.

Разбираемся, что такое лендинг, зачем он нужен именно вам, как он работает в белорусских реалиях — и почему сегодня сделать хороший лендинг проще, чем когда-либо.

Лендинг — это не просто «красивая страница»

Лендинг (от англ. landing page — «посадочная страница») — это страница, у которой есть одна конкретная задача: подтолкнуть посетителя к нужному действию. Подписаться на рассылку. Оставить заявку. Купить билет. Записаться на консультацию.

Ключевое слово — одна задача. В отличие от полноценного сайта, где можно гулять по разделам, читать о компании, смотреть портфолио, лендинг ведёт человека по одной дороге: пришёл → заинтересовался → нажал кнопку.

Лендингом может быть почти любой сайт — это не обязательно одностраничник. Например, сайт барбершопа с несколькими страницами всё равно является лендингом, если его главная цель — чтобы клиент записался к мастеру.

Именно поэтому лендинги так эффективны в рекламе: вы ведёте конкретную аудиторию на конкретное предложение, без лишних отвлечений.

Как работает лендинг: сценарий «пришёл — понял — сделал»

Представьте: вы листаете ВКонтакте и видите рекламу курса по SMM. Кликаете. Попадаете на страницу. У создателей есть буквально несколько секунд, чтобы удержать вас — и провести по цепочке:

Захватить внимание — яркий заголовок, который бьёт в вашу боль или желание.

Вызвать интерес — показать, что это именно для вас.

Убедить — отзывы, цифры, гарантии, логика.

Призвать к действию — кнопка. Без неё нет лендинга.

Весь этот путь строится вокруг целевого действия. Именно ради него существует лендинг — и именно по нему измеряется его эффективность (конверсия).

Кому нужен лендинг: самозанятым, ИП и малому бизнесу

Короткий ответ: всем, у кого есть продукт или услуга и кому нужны клиенты.

Если вы самозанятый — мастер маникюра, фотограф, репетитор, дизайнер — лендинг заменит вам сарафанное радио и Instagram-аккаунт. Одна страница с портфолио, ценами и кнопкой «Записаться» работает круглосуточно, пока вы занимаетесь своим делом.

Если вы ИП — лендинг позволяет быстро протестировать новую услугу или выйти на новую аудиторию без затрат на полноценный сайт. Запустили рекламу → смотрите конверсию → корректируете предложение.

Если у вас небольшой бизнес — лендинг идеален для акций, сезонных предложений, новых продуктов. Не нужно переделывать весь сайт — сделали отдельную страницу и запустили трафик.

Юридические нюансы: что нужно знать в Беларуси

Здесь начинается то, о чём обычно молчат статьи о лендингах. А зря.

Требования к странице

Если вы ведёте коммерческую деятельность через лендинг в Беларуси, необходимо:

Указать реквизиты : для ИП — ФИО, УНП, контактные данные. Для юрлиц — полное наименование, юридический адрес, УНП.

: для ИП — ФИО, УНП, контактные данные. Для юрлиц — полное наименование, юридический адрес, УНП. Соблюдать Закон «О рекламе» : рекламные тексты на лендинге не должны вводить в заблуждение, содержать недостоверные утверждения или некорректные сравнения с конкурентами.

: рекламные тексты на лендинге не должны вводить в заблуждение, содержать недостоверные утверждения или некорректные сравнения с конкурентами. Защита персональных данных : если на лендинге есть форма сбора данных (email, телефон), необходимо соответствовать требованиям Закона «О защите персональных данных» (вступил в силу в 2023 году). Нужно указать цель сбора данных и получить согласие пользователя.

: если на лендинге есть форма сбора данных (email, телефон), необходимо соответствовать требованиям Закона «О защите персональных данных» (вступил в силу в 2023 году). Нужно указать цель сбора данных и получить согласие пользователя. Дистанционная торговля: если через лендинг продаются товары, это регулируется Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Покупатель имеет право на возврат, а продавец обязан предоставить полную информацию о товаре.

Для самозанятых

В Беларуси самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход) могут использовать лендинг для привлечения клиентов. Важно: реклама услуг должна соответствовать тем видам деятельности, которые разрешены для самозанятых согласно действующему законодательству.

Кассовые вопросы

Если на лендинге реализована онлайн-оплата — убедитесь, что платёжное решение соответствует требованиям Национального банка РБ и интегрировано с кассовым оборудованием при необходимости.

Совет: перед запуском коммерческого лендинга проконсультируйтесь с юристом или бухгалтером — особенно если планируете принимать онлайн-платежи.

Что делает лендинг эффективным: анатомия страницы

Хороший лендинг состоит из нескольких ключевых блоков:

Каждый блок работает на одно — привести человека к нажатию кнопки. Ничего лишнего.

Лендинг + ИИ = быстрее, умнее, дешевле

Раньше сделать хороший лендинг означало: нанять дизайнера, копирайтера, разработчика, потратить недели и значительный бюджет. Сегодня всё иначе.

Современные инструменты с искусственным интеллектом позволяют:

Сгенерировать структуру и тексты — ИИ анализирует вашу нишу и аудиторию, предлагает заголовки, описания выгод, CTA-кнопки

— ИИ анализирует вашу нишу и аудиторию, предлагает заголовки, описания выгод, CTA-кнопки Помочь с продвижением — анализируют конкурентов, подсказывают, какие каналы трафика использовать, генерируют тексты для рекламных объявлений.

This is not fiction — these are already available tools.

How to create a landing page

Modern platforms offer everything you need to create a landing page — from idea to first clients.

Key features typically include:

AI-assisted landing page builder — describe your product and the system suggests structure, texts, and design.

Ready-made templates — developed for specific markets with local specifics in mind.

SEO tools — the landing page is optimized for search engines from day one.

Promotion support — AI tools help not only create the landing page but also attract the right audience.

Suitable for self-employed, sole proprietors, and small businesses. No technical knowledge required.

Частые вопросы о лендингах

Лендинг — это то же самое, что одностраничный сайт?

Не совсем. Лендинг — это концепция, а не техническое решение. Лендинг может состоять из нескольких страниц, если у него одна цель. А одностраничный сайт — не обязательно лендинг, если у него нет чёткого целевого действия.

Нужен ли лендинг, если у меня уже есть сайт?

Да, и вот почему: лендинг эффективнее сайта для конкретных рекламных кампаний. Когда вы запускаете акцию или новый продукт, лучше вести трафик на специальную страницу, а не на главную сайта.

Сколько стоит сделать лендинг?

Диапазон огромный: от нескольких десятков рублей в месяц за конструктор до сотен тысяч за кастомную разработку. Для большинства задач малого бизнеса конструктор с ИИ — оптимальное решение по соотношению цены и качества.

Можно ли принимать оплату через лендинг в Беларуси?

Да, если использовать платёжные решения, сертифицированные в РБ (например, через ЕРИП или белорусские платёжные агрегаторы). При этом важно соблюдать требования к интернет-торговле.

Как быстро лендинг начнёт приносить клиентов?

С платным трафиком — в первые же дни после запуска. С органическим SEO-продвижением — через несколько недель или месяцев. Оптимальная стратегия: сначала реклама для быстрых результатов, параллельно — SEO для долгосрочного роста.

Итого: лендинг — это инвестиция, а не расход

Хороший лендинг работает 24/7, не берёт больничный и не просит повышения зарплаты. Он отвечает на вопросы клиентов, убеждает сомневающихся и принимает заявки, пока вы занимаетесь своим делом.

Для самозанятых и ИП в Беларуси — это часто самый доступный способ заявить о себе в интернете и начать получать клиентов из онлайна. Особенно когда современные ИИ-инструменты делают создание лендинга доступным даже без технических знаний.

