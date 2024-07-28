IGTV — это телевидение в Instagram. Благодаря отдельному мобильному приложению пользователи Instagram могу загружать длинные ролики и синхронизировать все со своим личным аккаунтом.

Instagram уже давно стал одной из наиболее эффективных площадок для продвижения, поддержания личного бренда и запуска рекламы. С помощью него легко перенаправлять трафик на нужные ресурсы: сайт, маркетплейс или другие соцсети. В отличие от тех же TikTok и Youtube, в Instagram сделать это очень просто. Согласитесь, далеко не каждый зритель канала на Youtube развернет описание и перейдет по ссылкам. А вот в Instagram ссылка на сторонние ресурсы закрепляется в шапке профиля. Заинтересуйте своего зрителя и он обязательно перейдет по ней.

Почему стоит обратить особое внимание именно на Instagram? Как минимум потому, что эта платформа использует наиболее популярные функции: создание визуального контента, как фото так и видео, возможность общаться с помощью личных сообщений, отвечать на комментарии, писать содержательные текстовые посты и вести прямые видеотрансляции. В бизнес-аккаунте прибавляется запуск рекламных кампаний, отслеживание статистики и другие полезные опции.

Ко всему этому многообразию возможностей прибавилось и IGTV. Не так много людей активно тестировали данную функцию приложения и умеют ей пользоваться. А очень зря, ведь благодаря ей в профиль загружаются длинные видеозаписи и в отличие от Youtube они пока не цензурируются. В этой статье мы подробно расскажем как добавлять свои ролики в Instagram, писать к ним заголовки и описания, а также как публиковать в своем аккаунте.

Как загрузить видео через IGTV

Для начала зайдите в Google Play или Apple Store и скачайте приложение IGTV.

Запустите приложение и зайдите в свой профиль Instagram. Если вы не выходите из своего аккаунта или у вас их несколько, то сервис предложит выбрать нужный из списка. После этого откроется стартовая страница с лентой из видео ваших подписок.

Чтобы опубликовать видео от своего лица перейдите в профиль. Для этого достаточно нажать на изображение человека в правом нижнем углу. Дальше нажмите на надпись «Поделиться вашим первым видео IGTV».

Загрузите любое сохраненное видео из «Галереи» на вашем телефоне и нажмите вверху на кнопку «Далее»

Выберите обложку для ролика. Нажмите на кнопку «Далее».

В следующей вкладке напишите название видео и придумайте описание. Проверьте активирован ли предпросмотр и нажмите на кнопку «Опубликовать».

Поздравляем! Теперь у вас есть первое опубликованное видео.

Технические особенности и ограничения

Первое, к чему надо привыкнуть — один канал на один аккаунт. Кроме того, в IGTV нет аналитики и нельзя делать рекламу. Но, тем не менее, можно оценить вовлеченность аудитории и ее удержание. Следующим пунктом следует длина видео — от 15 секунд до 60 минут. Сейчас можно загрузить как горизонтальный ролик, так и вертикальный в формате MP4. Максимальный размер файла длительностью 10 минут – 650 MB, а для 60 минут – 5.4 GB.

Заключение

IGTV подойдет как для крупных брендов, так и для всех тех людей, чей контент не подходит под формат Youtube. Для небольших аккаунтов желающих поддерживать активность и публиковать видео больше одной минуты. Это приложение однозначно заслуживает внимания. Обязательно попробуйте воспользоваться IGTV и посмотрите на реакцию зрителей!