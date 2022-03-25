Вы решили создать сайт, прочитали несколько статей, послушали советы друзей и знакомых, проконсультировались с людьми, которые уже сделали сайт. Скорее всего, в ходе исследования вы уже успели познакомиться с термином «ключевые слова». Такое название не случайно, оно отражает важность и значимость этих самых слов, и важны они непосредственно для поисковиков.

Чем лучше вы поймете для чего нужны ключевые слова, тем чаще ваш сайт будет показываться потенциальным клиентам и тем быстрее вы начнете получать прибыль от вашего бизнеса.

Ключевые слова это

Подумайте, какими словами вы могли бы описать суть своего торгового предложения. На основании этой информации поисковые системы Google и Яндекс будут показывать сайт в ответ на соответствующие запросы пользователей. Чтобы проще понять суть ключевых слов, можно сравнить их с хэштегами, которые используются в социальных сетях для упрощения поиска информации на определенную тематику. Вам кажется, что это очень сложно? На самом деле нет. Прочитав статью до конца, вы поймете, что это не только довольно просто, но еще и увлекательно.

В чем заключается важность ключевых слов?

Предположим, что вы оказываете услуги по ремонту обуви. Мастерская находится в Пинске, то есть только определенная аудитория сможет воспользоваться вашими услугами. Вы создали отличный современный сайт, у мастерской есть особенность: доставка готового изделия по нужному адресу. Совершенно справедливо вы ожидаете, что он сразу начнет работать и привлекать к вам клиентов.

В идеале сайт должны посещать только те люди, которые живут в Пинске и хотят отремонтировать свою обувь. Все жители Беларуси вряд ли смогут воспользоваться вашими услугами и их посещение сайта не принесет вам прибыли. Теперь подумаем, как привлечь на сайт тех людей, для которых ваши услуги территориально доступны?

Самое время вспомнить о ключевых словах! При правильном подборе, они помогут вашему сайту показываться в ответ нужные поисковые запросы.

Подбор ключевых слов

Поисковая оптимизация или SEO (search engine optimization), является основой продвижения сайтов. Одной из важных составляющих поисковой оптимизации, является поиск и подбор ключевых слов. Ключевые слова, в свою очередь, влияют на повышение вашего сайта в поисковой выдаче.

Разберемся, как же понять какие ключевые слова нужны для сайта и где их искать. В первую очередь представьте себя на месте потенциального клиента. Подумайте, какие запросы вы бы вводили в поисковик, чтобы воспользоваться нужными услугами. Результаты и будут являться заветным списком ключевых слов.

Для ремонта обуви в Пинске, например, будут актуальны такие ключевые слова, как:

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Вариантов ключевых слов может быть очень много, все зависит только от вашей креативности и фантазии. Ключевые слова могут состоять как из одного слова, так и из словосочетаний. При составлении списка вы можете также провести небольшой опрос среди друзей и знакомых, чтобы расширить базу запросов, по которым люди могут искать ваши услуги.

Справились? Поздравляем, первый шаг на пути к поисковой оптимизации сделан! Теперь надо определить насколько ваш список ключевых слов соответствует запросам реальных пользователей в интернете.

Для таких целей у поисковых систем есть специальные сервисы, например wordstat у Яндекс. Воспользовавшись таким сервисом, вы можете получить актуальную информацию о количестве переходов по каждому запросу из вашего списка и подобрать другие варианты ключевых слов.

Следует помнить о том, что чем больше посещений по определенному запросу, тем больше конкуренция. Поэтому только правильно написанных текстов и подобранных ключевых слов не будет достаточно, чтобы попасть на первые страницы поисковой выдачи. Для начала используйте ключевые слова небольшим количеством запросов, здесь высока вероятность того, что ваш сайт сможет оказаться на первой странице поисковой выдачи.

Теперь разберемся, как правильно использовать ключевые слова на сайте

Их следует размещать:

В заголовке и описании сайта. В Cтаронке эту информацию можно заполнить в панели управления в специальном разделе информация.

В заголовках каждого блока на сайте.

В текстовых описаниях изображений

При написании текстов по ключевым словам не забывайте о том, что его читают не только поисковые роботы, но и ваши клиенты. Пишите текст так, чтобы он легко воспринимался и соответствовал остальной информации на сайте.

Помните, что мера должна быть во всем. Не злоупотребляйте ключевыми словами в текстах на сайте, иначе вы рискуете попасть в немилость поисковых систем и быть наказанными, вплоть до исключения сайта из индексирования.

Используйте правильные ключевые слова и это поможет вам совершенно бесплатно привлечь новых клиентов.