Что такое Политика конфиденциальности? Это документ, который рассказывает пользователю вашего сайта или магазина о правилах обработки персональных данных.

Согласно закону № 99-З «О защите персональных данных» от 07.05.2021, обработка персональных данных должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных. Это значит, что вы должны получить от каждого пользователя, который оставляет на сайте контактные данные, согласие на хранение, использование и обработку этих данных.

В документе вы должны описать какие именно данные вы получаете от клиента и что будете с ними делать в дальнейшем: хранить, для чего использовать и так далее.

Чтобы составить Политику конфиденциальности самостоятельно, можете использовать любой шаблон из интернета.⠀

Документ можно разместить в одном из облачных хранилищ, либо на отдельной странице вашего сайта

Ссылку на политику конфиденциальности можно разместить в любом месте на сайте, а также в форме заказа или обратной связи.

Как добавить ссылку на политику конфиденциальности в форму обратной связи.

1. Перейдите в раздел Формы заказов

2. Нажмите на название нужной формы, чтобы перейти в режим редактирования

3. Добавьте в форму поле Флажок!

4. Оставьте одно значение, напишите нужный текст и сделайте поле обязательным!

5. Добавьте ниже поле Текстовая подсказка

6. Измените текст на Политика конфиденциальности и добавьте ссылку в поле ниже!

Кроме Политики конфиденциальности, вы можете добавить на сайт согласие на обработку куки

Для этого перейдите в раздел Расширения, найдите раздел Управление сайтом и найдите расширение Согласие на обработку куки. Нажмите на кнопку Добавить и заполните нужную информацию.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите нам об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.