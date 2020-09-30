После успешного запуска нашего инструмента генерации SMM-постов, мы продолжаем расширять возможности вашего бизнеса с помощью второго инструмента ИИ-ассистента — генерации идей для партнерств. Этот инструмент поможет вам открыть новые перспективы для роста и наладить сотрудничество с идеальными союзниками.

Что это такое?

Наша новая функция генерации идей для партнерств — это уникальный инструмент, который помогает находить новые и неожиданные коллаборации для вашего бизнеса. Благодаря ИИ, Kvitly анализирует нишу вашего бизнес и его окружение, чтобы предложить вам наилучшие варианты для партнерства.

Как это работает?

Вот как это просто:

Опишите ваш бизнес: Расскажите, чем вы занимаетесь и чего хотите добиться от партнёрства.

Получите идеи: ИИ-Ассистент предложит варианты бизнесов, с которыми можно развивать партнерские программы, и в каких блогах можно найти свою целевую аудиторию.

И готовый текст обращения: Искусственный интеллект напишет черновик письма с предложением совместной работы, а вам останется только скопировать текст и отправить его.

Действуйте: После получения идей вы сможете связаться с предложенными партнёрами или использовать эти идеи для вдохновения в своей работе. Рекомендации, как искать партнеров для сотрудничества, вы также найдете в нашем новом разделе.

Почему это важно?

Партнёрства открывают новые рынки, позволяют привлечь новых клиентов и укрепить позиции на уже существующих. Но найти идеального партнера — это как искать иголку в стоге сена. С 🌱kvitly этот процесс становится легким и предсказуемым, ведь наш ИИ знает, где искать.

🌱kvitly находит лучших союзников для вашего бизнеса

С функцией генерации идей для партнерств вы открываете новые горизонты. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск и переговоры, вы получаете готовые идеи партнёрств, а также текст обращения. Начинайте сотрудничать уже сегодня и наблюдайте, как растёт ваш бизнес!

Напоминаем, что мы всё еще предлагаем купон на 3 месяца подписки на 🌱kvitly за вашу обратную связь!

Как получить бонус?

Переходите в раздел «Продвижение».

Попробуйте сгенерировать что-нибудь для вашего бизнеса

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Нам очень важно понять, подходит ли это обновление вашему делу.

Успехов с продвижением! А мы будем работать дальше над расширением возможностей продвижения вашего бизнеса.