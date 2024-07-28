Привет, мир!

Мы — молодой стартап из Минска. На данный момент нас трое, мы снимаем офис в центре города, выпиваем в среднем 14 кружек кофе в день и работаем над тем, как сделать Байнет лучше.

Мы занимаемся созданием сервиса облачного хостинга одностраничных сайтов. Идея не новая, таких сервисов достаточно много по всему миру, но, к сожалению (к нашей радости), в Беларуси такого нет. Мы не планируем воспользоваться этим фактом и склепать продукт, который бы просто занял эту нишу в Беларуси. Мы хотим сделать сервис для людей. Для обычных людей, которые далеки от Интернета, но которые хотели бы расширить свой кругозор и заявить о себе и о своем бизнесе в сети. Мы постараемся сделать их сайты простыми, быстрыми и современными. И хотим, чтобы создание интернет-сайта стало доступным для каждого человека.

Почему именно такое название — Старонка? Мы долго думали над названием (уверены, что многие проходили через это). Мучительный процесс, когда перебираются сотни вариантов, но все кажется совсем не тем, а что именно нужно — непонятно. А потом совсем неожиданно появляется слово, которое слышишь и понимаешь, что это именно то, что мы так долго искали. На нашу беду адрес staronka.by на тот момент был занят (сайта на нем не было). Но срок регистрации домена заканчивался, и мы очень надеялись, что его не продлят. Так и случилось, и мы выкупили домен на аукционе. Мы были счастливы, потому что вряд ли бы придумали такое же простое и запоминающееся название — Старонка.

Мы постараемся писать регулярно и рассказывать вам о всем том, что происходит внутри Старонки — что мы планируем и что мы сделали за неделю. На данный момент нам особо нечем похвастаться: мы настраиваем сервер, улаживаем юридические вопросы и в ближайшее время планируем собирать сайты для наших клиентов с помощью нашего констуктора. Правда, пока что будем делать это сами. У нас еще много внутренней работы, а так как мы не хотим выпускать некачественный сервис, то вам придется немного потерпеть, чтобы увидеть нас в действии.