Еженедельные вебинары по созданию сайта
Ангелина Нехай для раздела Академия
Команда конструктора сайтов Старонка приглашает на бесплатные вебинары по созданию сайта.
Вебинар будет полезен, если:
- вы не знаете с чего начать создание сайта;
- у вас возникли вопросы в процессе работы в конструкторе и нет четкого понимания как он устроен;
- вы хотите получить ответы на вопросы по созданию сайта;
- вы хотите узнать какие дополнительные инструменты будут полезны в работе сайта;
- вы хотите научиться ориентироваться в нашем сервисе и за считанные минуты отыскивать полезные материалы.
Вебинар пройдет онлайн во вторник 12 октября в 19:00
План вебинара:
- Обзор функционала и возможностей конструктора сайтов Старонка.
- Как добавить ссылки к тексту, изображениям и кнопкам.
- Как создать сайт. Обзор категорий разделов и их вариантов.
- Как подключить и настроить домен.
- Как создать новые формы обратной связи и подключить оповещения о заказах.
- Как выставить счет на оплату подписки и заполнить реквизиты.
- Как не потеряться в Блоге и Справочном центре Старонки.
Спикер: Ангелина Нехай, специалист отдела поддержки конструктора сайтов Старонка, копирайтер.
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
