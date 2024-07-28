Еженедельные вебинары по созданию сайта

Ангелина Нехай

Команда конструктора сайтов Старонка приглашает на бесплатные вебинары по созданию сайта.

Вебинар будет полезен, если:

  • вы не знаете с чего начать создание сайта;
  • у вас возникли вопросы в процессе работы в конструкторе и нет четкого понимания как он устроен;
  • вы хотите получить ответы на вопросы по созданию сайта;
  • вы хотите узнать какие дополнительные инструменты будут полезны в работе сайта;
  • вы хотите научиться ориентироваться в нашем сервисе и за считанные минуты отыскивать полезные материалы.

Вебинар пройдет онлайн во вторник 12 октября в 19:00

План вебинара:

  • Обзор функционала и возможностей конструктора сайтов Старонка.
  • Как добавить ссылки к тексту, изображениям и кнопкам.
  • Как создать сайт. Обзор категорий разделов и их вариантов.
  • Как подключить и настроить домен.
  • Как создать новые формы обратной связи и подключить оповещения о заказах.
  • Как выставить счет на оплату подписки и заполнить реквизиты.
  • Как не потеряться в Блоге и Справочном центре Старонки.

Спикер: Ангелина Нехай, специалист отдела поддержки конструктора сайтов Старонка, копирайтер.

Ангелина Нехай

Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.

