ИИ в редакторе: наполнять сайт стало легче

Давайте начистоту: делать сайты сложно. Уже много лет мы наблюдаем, как на нашей платформе люди создают сайты для своих бизнесов, и стараемся сделать этот процесс максимально простым. Готовые блоки с понятными настройками, галереи с фото и иконками, гибкие формы и создание черновика сайта с помощью искусственного интеллекта — всё это уже внутри редактора 🌱 kvitly.

Сегодня мы выводим работу с контентом на новый уровень: теперь каждый раздел сайта можно перегенерировать с помощью ИИ.

Как это работает?

Просто и удобно. Теперь у каждого раздела есть кнопка «Обновить раздел». Если вы хотите переписать тексты или обновить изображения, просто нажмите на неё, и 🌱 kvitly спросит, о чём вы хотите рассказать, напишет новый текст и подберет картинки с иконками.

А что, если результат не понравится? Или предыдущая версия была лучше?

Для таких случаев мы добавили кнопки «Вперёд / Назад», которые позволяют переключаться между версиями текста (они также работают по привычным сочетаниям клавиш Ctrl + Z / Cmd + Z), так что вы всегда контролируете процесс и можете спокойно экспериментировать.

Здорово, правда?

Что дальше?

Только вперёд! 🚀

Мы продолжаем улучшать опыт создания сайтов и хотим сделать первую генерацию ещё точнее, чтобы черновик был максимально близок к финальной версии. Кроме того, мы активно работаем над улучшением внешнего вида сайтов, чтобы они выглядели современно, элегантно и отражали индивидуальность каждого проекта.

Оставайтесь на связи!