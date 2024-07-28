Изменения в карточках товаров

Многие привыкли при заказе товаров в интернет-магазинах регулировать их количество простым нажатием на кнопки «+» или «-». Это достаточно удобно и не требует дополнительных действий от пользователя.

Раньше, чтобы увеличить количество товаров в корзине нужно было ввести вручную число в специальное поле, это не совсем удобно, поэтому мы добавили возможность менять количество товаров при помощи знаков «+» или «-». Такая функция появилась в корзине и в карточке товара. Теперь добавить несколько единиц товара стало намного проще!

<p align="center">![интернет магазин](/blog/content/images/2021/04/1-1.png)<p>

Помимо этого небольшого нововведения в редакторе появилась ссылка на страницу товара. Теперь вы можете сразу после сохранения правок и публикации сайта просматривать изменения в карточке не переходя в каталог на сайте. Так гораздо удобнее, согласитесь?

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/04/2-1.png)<p>

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