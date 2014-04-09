В 🌱kvitly мы стремимся помочь малому и среднему бизнесу расти без лишних сложностей. Но рост – это не только новые инструменты, но и безопасность данных ваших клиентов и сайта.

Недавно мы усилили защиту нашей платформы, добавив дополнительные HTTP-заголовки безопасности. Возможно, это звучит технически, но вот почему это важно:

Усиленная защита от киберугроз

Безопасный пользовательский опыт для ваших клиентов

Повышенное доверие и соответствие современным стандартам безопасности

Давайте разберёмся, какие меры мы внедрили и как это помогает вам.

Что такое заголовки безопасности?

Когда вы посещаете сайт, ваш браузер обменивается данными с веб-сервером. Заголовки безопасности – это своеобразные правила, которые сообщают браузеру, как обрабатывать и защищать эти данные.

Если сайт не использует правильные заголовки, он может быть уязвим для атак clickjacking, XSS, утечек данных и других угроз.

Мы исправили это.

Что мы внедрили и почему это важно

1. HTTP Strict Transport Security (HSTS)

Что делает: Принудительно переводит все соединения на HTTPS, запрещая загрузку незащищённых версий сайта.

Почему это важно: Предотвращает "атаки посредника", которые могут перехватывать данные.

Наша реализация:

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

Влияние: Обеспечивает надёжное шифрованное соединение для всех пользователей 🌱kvitly.

2. Политика безопасности контента (CSP) – защита от Clickjacking

Что делает: Ограничивает, какие сайты могут встраивать 🌱kvitly в <iframe>, предотвращая скрытые атаки.

Почему это важно: Защищает пользователей от обманных интерфейсов и перехвата данных.

Наша реализация:

add_header Content-Security-Policy "frame-ancestors 'self' https://*.kvitly.com;" always;

Влияние: Только дочерние домены 🌱kvitly могут встраивать контент, предотвращая мошеннические атаки.

3. X-XSS-Protection – защита от межсайтовых скриптовых атак (XSS)

Что делает: Запрещает выполнение вредоносного JavaScript-кода.

Почему это важно: Защищает пользователей от кражи данных и поддельных форм авторизации.

Наша реализация:

add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

Влияние: Гарантирует, что формы входа, платежные страницы и личные кабинеты защищены от XSS-атак.

4. X-Content-Type-Options – предотвращение MIME-атак

Что делает: Запрещает браузеру угадывать тип загружаемых файлов.

Почему это важно: Предотвращает подмену файлов и загрузку вредоносного ПО под видом изображений или документов.

Наша реализация:

add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

Влияние: Обеспечивает безопасную загрузку файлов, предотвращая подмену контента.

5. Referrer Policy – защита данных при переходе на сторонние сайты

Что делает: Ограничивает, какие данные передаются при переходе на сторонние сайты.

Почему это важно: Защищает пользователей от утечки конфиденциальных данных.

Наша реализация:

add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

Влияние: Снижает риски утечки данных, особенно при использовании внешних платежных систем.

6. Permissions Policy – ограничение доступа к устройству

Что делает: Контролирует доступ сайта к камере, микрофону, геолокации и другим функциям браузера.

Почему это важно: Предотвращает ненужный сбор данных и защищает личную информацию пользователей.

Наша реализация:

add_header Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=(), interest-cohort=()" always;

Влияние: Снижает риски скрытого слежения и утечки конфиденциальных данных.

Что это значит для пользователей 🌱kvitly

Ваши сайты и данные теперь ещё более защищены .

. 🌱kvitly работает на опережение , внедряя лучшие практики безопасности.

, внедряя лучшие практики безопасности. Соответствие современным стандартам безопасности Google, Mozilla и других разработчиков браузеров.

И самое главное?

🌱kvitly и все наши клиенты получили рейтинг A+ на SecurityHeaders.com!