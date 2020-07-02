E-mail рассылка — это автоматическая рассылка электронных писем от вашего лица или от лица компании.

Задумываясь об организации рассылки, стоит ответить себе на вопрос: «А нужна ли она мне?».

Такой инструмент для продвижения подходит не всем компаниям. В первую очередь, ваши клиенты должны быть заинтересованы в получении писем от вас. Так можно быть уверенным, что они не попадут в папку «Спам» и сервисы для рассылки не добавят вас в черный список.

Не будем нагнетать! Расскажем обо всех тонкостях по порядку. Разберемся для чего нужна e-mail рассылка, поднимем вопросы о том, что потребуется для запуска рассылки, покажем как выглядит рассылка в разных компаниях и подскажем как создать базу с электронными адресами.

Зачем нужна рассылка

При помощи E-mail рассылки вы можете рассказать клиентам об интересных предложениях, акциях, новых товарах, информировать о скидках или поздравить с праздниками. В целом, рассылка служит хорошим инструментом для увеличения продаж, а главное, она дает возможность вовлечь клиента и заинтересовать его продуктом.

Благодаря рассылке, компания может расположить к себе, а клиент получить пользу. Имея представление о портрете аудитории, вы можете ориентироваться на их возможные запросы и поднимать в письмах только те вопросы, которые действительно важны.

По сути, электронные письма станут еще одним видом диалога между вами и потребителем. Благодаря им формируется доверительное отношение и клиент чувствует заботу со стороны выбранной компании.

Что нужно для запуска рассылки

База подписчиков или база с электронными адресами. Размер базы зависит от ваших целей, потребностей и формата писем. Допустим для старта информационной рассылки с новостями или полезными материалами, для начала достаточно собрать 50-60 заинтересованных людей. Такого же количества контактов будет не совсем достаточно для запуска коммерческой рассылки.

Дизайн писем. При открытии письма, у вашего клиента должно возникать желание прочитать его. Желание можно вызвать не только содержанием, но и качественным дизайном. Для оформления можно использовать готовые шаблоны в сервисах почтовой рассылки или воспользоваться услугами дизайнера. Мы рекомендуем попробовать поработать с готовыми шаблонами. Просмотрите некоторое количество шаблонов и у вас сформируется четкое представление о структуре будущего письма.

Контент. Уделите особое внимание содержанию письма. Подготовьте тексты, сделайте их простыми, понятными и структурированными. Используйте качественные фотографии и картинки, а также броские заголовки. С этой работой можно справиться самостоятельно, а можно найти копирайтера и фотографа. Перед отправкой обязательно проверьте финальный вариант на опечатки, ошибки и протестируйте работу ссылок в тексте, если они есть.

Сервис для рассылки. В наших сервисах есть свое расширение для рассылки писем, оно подойдет для отправки простых сообщений клиенту после получения заказа или оплаты. Если нужен более широкий функционал, на помощь придут специализированные сервисы: MailChimp, UniSender или Sendgrid. Окончательный выбор сервиса зависит от вашего бюджета, количества писем отправляемых в месяц и набора шаблонов. Еще одним немаловажным фактором будет внутренний интерфейс, выбирайте тот, с которым вам будет проще разобраться.

Как собрать базу электронных адресов

Подготовка рассылки всегда начинается со сбора базы электронных адресов. Без этой базы письма попросту некому будет отправлять. Учтите, ее вы должны собрать самостоятельно!

Вот несколько причин не покупать готовую базу с адресами:

Это не законно;

Cреди адресов может не быть ваших потенциальных клиентов;

Такая рассылка может попасть в черный список почтовых сервисов. А если письма начнут приходить в папку «Спам», их попросту никто не увидит.

Для сбора своей базы, необходимо добавить на сайт форму, через которую вы будете получать адреса. Напишите в заголовке заманчивое предложение:«Узнайте об акциях», «Хочу получать последние новости» или «Подписаться на рассылку». Человек должен быть изначально заинтересован в получении писем и дать на это свое согласие.

В такой форме достаточного одного поля для заполнения — электронной почты. По желанию можно добавить поле для ввода имени, чтобы персонализировать письма. Однако, как показывает практика, чем меньше надо заполнять строк, тем охотнее люди это делают.

Как добавить форму в Старонке

Нажмите в редакторе на кнопку «Новый раздел» и выберите любой шаблон, где есть кнопка. Под такой формат удобнее всего использовать раздел «Обратная связь». После добавления нужного раздела перейдите в «Настройки сайта» → «Формы заказов».

Нажмите на кнопку «Добавить новую форму» и выберите пункт «Пустая форма».

<p align="center">![рассылка самому](/blog/content/images/2020/07/10-2.png)<p>

Напишите название формы, создайте нужные поля и добавьте подсказки, а также поменяйте иконку. Форма готова! Нажмите на кнопку «Сохранить»

<p align="center">![запуск рассылки](/blog/content/images/2020/07/11-1.png)<p>

Вернитесь в редактор и нажмите на кнопку в разделе. В окне с настройками в поле «Действие» выберите значение «Форма» и выберите из списка созданных форм нужную. Сохраните и опубликуйте сайт. Если все правильно сделали, получится примерно так:

<p align="center">![рассылка пример](/blog/content/images/2020/07/12.png)<p>

<p align="center">![автоматическая отправка писем](/blog/content/images/2020/07/13.png)<p>

Виды писем

При создании и оформлении рассылки, необходимо учитывать несколько моментов:

1. Вид письма. Письма будут читать с разных устройств, а это значит, что письмо должно хорошо смотреться как на компьютере, так и на телефоне или планшете. Адаптировать письмо под разные носители помогут сервисы для рассылки.

2. Категория письма. Письма бывают: подающие, триггерные, информационные или реанимационные. От выбранного стиля зависит контент в рассылке.

Рассмотрим каждый категории писем подробнее.

Продающая рассылка. Направлена на получение выгоды, в этом письме надо постараться заинтересовать клиента. Сделать его из холодного горячим. Тут вступают в игру распродажи, скидки, акции и новые продукты. Самый главный элемент такого письма -- кнопка с призывом к действию: «Получить скидку», «Перейти в каталог», «Выбрать товар».

Постоянному клиенту будет приятно получать еженедельные письма с кратким описанием какого-то одного товара или подборки из товаров, а также информацию о распродажах и условиях акций. Как минимум, это сэкономит его время и клиенту не надо будет постоянно мониторить сайт.

<p align="center">![настроить рассылку писем](/blog/content/images/2020/07/8-1.png)<p>

Триггерная рассылка. Цепочка писем или отдельные письма, отправляемые пользователю при совершении определенных действий. Они используются для разного рода напоминаний, поздравлений с праздниками, отправки уведомлений об успешной регистрации или выполнении каких-либо действий, сообщают о скором начале вебинара и многое другое.

При создании триггерной рассылки, необходимо продумать случаи, в которых будут отправляться письма, а также распланировать время их отправки. После чего необходимо создать шаблоны писем в выбранном сервисе и настроить их отправку. Тогда пользователи будут автоматически получать сообщения при совершении указанного действия.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/07/9-1.png)<p>

Информационная рассылка. Сюда входят письма с обучающими статьями из блога, развлекательный контент, интересные факты и полезные советы. Такая рассылка не даст клиенту забыть о компании и повысит ваш авторитет в его глазах. Возможно, сейчас ему не требуются ваши услуги, но в будущем он первым делом вспомнит о вас.

Рассылку необходимо заранее тщательно проработать и составить контент-план. Подумайте над тем, какие вопросы могут возникнуть у вашей аудитории или что им было бы интересно. Подготовьте письма с качественным наполнением. Не делайте их пустыми и поверхностными, ведь их задача дать актуальную информацию.

Подумайте над временем отправки писем. Тут есть несколько вариантов: либо отправлять сообщения время от времени, либо создать цикл писем, которые будут приходить раз в неделю или пару раз в неделю. Такая рассылка повышает лояльность, ведь вы ничего не продаете напрямую, а просто делитесь полезной информацией.

<p align="center">![типы рассылок](/blog/content/images/2020/07/6-1.png)<p>

Реанимационная рассылка. Письма, напоминающие о компании. Они отправляются людям, которые давно не посещали сайт, не читали рассылку или тем, кто уже очень давно не делал покупки. В таких письмах можно попросить оставить отзыв, поставить оценку или ненавязчиво дать понять, что вы рады видеть человека снова.

И помните, не стоит быть навязчивыми. В письме всегда должна быть кнопка «Отписаться». В Unisender, например, пошли на опережение и отправляют неактивным пользователям письма, предупреждающие о том, что они исключены из рассылки. А если рассылка все же интересна, для этого достаточно открыть письмо.

<p align="center">![оформление рассылок](/blog/content/images/2020/07/7-2.png)<p>

Заголовки

Часто мы удаляем письма даже не прочитав их. Достаточно глянуть на отправителя и сразу понятно: «Опять реклама». Взгляд бегло выхватывает только одну строку и двигается дальше. А это значит, что заголовок любого письма должен привлекать внимание.

Создать такой заголовок непросто и пока никто не придумал универсального способа по их написанию. В интернете вы найдете множество сайтов предлагающих готовые шаблоны продающих заголовков. Их можно использовать в работе, но подойдут они далеко не всем компаниям, к тому же они будут безликими.

Вот несколько простых советов для создания заголовка письма:

Узнайте какое количество символов видно в заголовке электронного письма;

Старайтесь писать краткие заголовки, которые не переходят в многозначительное троеточие;

Отразите в названии письма его содержание. Чем проще, тем лучше. И старайтесь рассказывать, а не продавать;

Добавьте в заголовок призыв к действию;

Избегайте любых упоминаний об акциях, скидках, бонусах. Часто это становится причиной удаления письма. Вместо «Скачайте бесплатные курсы по продвижению» используйте «Узнайте как грамотно продвигаться в интернете»;

Если есть возможность, обращайтесь к клиенту по имени.

Примеры рассылок для вдохновения

В рассылке магазина OZ, например, много интересных писем: тематические подборки товаров, поздравления с праздниками, просьбы оставить отзывы на книги, уведомления о том, что тот или иной продукт появился в продаже. В письме, скриншот которого вы можете увидеть ниже, предлагается ознакомиться с книгой, подобранной на основе сделанных покупок. Есть один большой минус — писем слишком много.

<p align="center">![примеры рассылок](/blog/content/images/2020/07/1-2.png)<p>

Одна из самых оригинальных рассылок. В ней всего одно сообщение за целый год! Как минимум такое письмо откроешь из-за того, что не ожидал увидеть его среди кучи спама. Казалось бы, присылать сообщения раз в год не очень эффективно, но это не всегда так! Напоминать о себе надо эффектно и вовремя, тогда вас обязательно запомнят.

<p align="center">![образец рассылки](/blog/content/images/2020/07/02.png)<p>

<p align="center">![рассылка емейл](/blog/content/images/2020/07/2-2.png)<p>

А вот письмо с изюминкой. В начале нам предлагают пройти тест развлекательного характера. Ниже в письме есть пара ссылок на статьи, связанные по тематике с тестом. В конце письма размещается кнопка регистрации на онлайн-вебинар. Минус такого сообщения — оно слишком перегружено информацией.

<p align="center">![мейл рассылка](/blog/content/images/2020/07/3-2.png)<p>

Ниже пример ненавязчивой рассылки после проведения мероприятия. Такое письмо поможет получить отзывы от участников и заинтересовать их новыми событиями. Побудит подписаться на социальные сети и телеграм каналы.

<p align="center">![настроить рассылку самому](/blog/content/images/2020/07/4-2.png)<p>

Еще одно яркое и лаконичное письмо, способное заинтересовать пользователя. Рассылка сделана как раз в то время, когда у людей возникает вопрос: «Как провести отпуск?». Границы еще не открыли до конца, а все новые туры разбирают мгновенно. Сидеть в городе без дела слишком скучно — значит самое время заняться саморазвитием в удобном формате.

<p align="center">![e-mail рассылка](/blog/content/images/2020/07/5-2.png)<p>

Заключение

Организовать e-mail рассылку не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Сайт станет отличным инструментом для сбора базы адресов, а почтовые сервисы помогут сделать красивое письмо и проводить подробный анализ эффективности рассылки.

Для себя важно ответить на несколько нехитрых вопросов: «Какая цель у рассылки?», «Достаточно ли у меня контента для постоянной рассылки?», «Что я буду делать с помощью нее?» и «Какую пользу получат клиенты от писем?». Если у вас есть ответы позволяющие понять, что и вам и клиентам это будет полезно — значит пора готовиться к e-mail рассылке!