При переносе сайта на новую платформу возникает вопрос: «Не отразится ли это на его поисковых позициях?» Такой вопрос особенно сильно волнует тех людей, чей сайт занимает первые строчки в поисковиках Google и Яндекс.

Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут перенести сайт с минимальным ущербом. Важно помнить, что перенося сайт на другую платформу, незначительная потеря занимаемых позиций неизбежна. Однако следуя рекомендациям, вы можете минимизировать риски.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/05/taking-notes-on-programming-min.jpg)<p>

Сохраните структуру и наполнение сайта

Поисковые роботы видят сайт как структурированную связь страниц. У каждой из них есть свои параметры: уникальный текст, изображения, адрес в интернете (URL-ссылка, например staronka.by), метатеги, заголовки и ключевые слова, внешние ссылки и ссылки на страницы сайта.

При переносе сайта надо постараться максимально сохранить структуру и все внутренние настройки. Это поможет оптимизировать новый сайт в поисковых системах и не потерять позиции. Если сохранить старое доменное имя, заголовки разделов и содержание страниц не выходит, то приложите максимум усилий для того, чтобы оставить без изменений хотя бы главное меню.

В настройках сайта, в разделе Информация перенесите метаданные со старого сайта: его название и заголовок, который виден в поисковой выдаче, описание сайта и ключевые слова, по которым его будут находить, прикрепите изображение для социальных сетей и фавиконку для вкладки.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/05/1-2.png)<p>

Настройте редирект 301

Редирект 301 поможет перенаправить новых пользователей и поисковики на нужный адрес с того, который был изначально использован. Проще говоря, все пользователи попадут на новый адрес используя старый. Начиная настройку редиректа стоит помнить о том, что настраивать надо все страницы сайта, а не делать переадресацию только для главной страницы. Если сайт слишком большой, то постарайтесь выбрать самые основные страницы и настроить их.

Настроить редирект 301 в Старонке можно самостоятельно. Для этого достаточно перейти в настройки сайта, в раздел Расширения и ввести в поисковое поле «Настройка перенаправлений». Затем нажать на кнопку «Добавить» и создать новое перенаправление. В поле «Источник» ввести старый адрес, а в поле «Цель» новый, выбрать тип перенаправления и нажать на кнопку «Обновить».

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/05/1.jpg)<p>

Проверьте источники со старыми ссылки

Существуют внешние ссылки — это ссылки на ваш сайт с любого другого источника. Они играют большую роль в продвижении сайта, чем чаще встречаются упоминания сайта в проверенных источниках, тем лучше он индексируется. При переходе на новую платформу необходимо проверить, чтобы внешние ссылки не ввели на несуществующий ресурс. Просмотрите ссылки в социальных сетях, каталогах, на тематических форумах и сайтах партнеров. Если есть возможность редактировать посты, то измените адрес сайта вручную. Для всех оставшихся ресурсов настройте редирект на новый адрес сайта.

Копируйте старые URL-адреса

В многостраничных сайтах каждая страница имеет свой уникальный URL-адрес. Если адрес вкладки расценки был staronka.by/pricing, то пропишите такой же адрес и на новом сайте. Сохранение URL-адреса поможет минимизировать риски и позволит не потерять первые позиции в поисковой выдаче.

Чтобы изменить URL-адрес, надо перейти в редактор сайта, в раздел «Страницы сайта» и нажать на пункт «Настроить». В появившемся меню напишите название страницы и адрес, по которому она будет открываться, сохраните изменения.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/05/2--2-.png)<p>

Создайте понятные адреса страниц

Если вы заметили некрасивые ссылки на старом сайте, то их лучше изменить. Бывает так, что ссылка на страницу прописана и словами, и цифрами, и непонятными знаками, это режет глаз и ухудшает индексирование. Пройдитесь по всем страницам сайта и проверьте корректность ссылок. Измените названия на понятные и легко читаемые варианты, отразите в них содержание страниц с помощью транслитерации. Оптимизация URL-ссылок увеличивает вероятность того, что сайт будет находиться выше в поисковой выдаче.

Финальная проверка

После окончания работы над сайтом выделите себе время на отдых и отвлекитесь от редактирования на несколько часов. Набравшись сил взгляните на сайт новым взглядом. Проверьте текст на опечатки, оптимизируйте размер фотографий, пройдитесь внимательно по всем ссылкам дополнительных страниц и протестируйте работу форм для обратной связи. Перейдя по техническому адресу можно поставить себя на место пользователя и доработать мелкие нюансы. Позаботьтесь о клиентах и не запускайте сайт без финальной проверки.