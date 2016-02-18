Как писать текст для сайта психолога

Продвигаться и искать новых клиентов не имея своего сайта достаточно трудно, потому что «сарафанное» радио охватывает не такую большую аудиторию, как личный сайт или бизнес-страница в Instagram. Люди, которые пришли благодаря знакомству, могут постоянно просить скидки, поскольку они обратились по рекомендации вашего друга. Поэтому важно иметь свой сайт с четким и понятным посылом.

<p align="center">![личный сайт психолога](/blog/content/images/2020/12/pexels-karolina-grabowska-4491477.jpg)<p>

Принцип работы вступительного текста

Вступительный текст должен стать триггером, побуждающим человека к действию. К сожалению, не всегда можно понять, что послужило причиной обращения человека к психологу и какие слова лучше всего подобрать в самом начале. Чтобы правильно сформулировать мысль, прежде всего стоит понимать, для каких задач используется вступительный текст:

Продемонстрировать товар. Показать, насколько вы хороший специалист в своей области. Почему стоит обратиться именно к вам: образование, опыт работы, достижения, публикации, количество проведенных сеансов и отзывы.

Показать, насколько вы хороший специалист в своей области. Почему стоит обратиться именно к вам: образование, опыт работы, достижения, публикации, количество проведенных сеансов и отзывы. Привлечение именно своих клиентов. В начале лучше попробовать сформулировать текст так, чтобы ненужная аудитория закрыла сайт и не тратила ваше время впустую, задавая бесполезные вопросы. Другими словами, стоит четко обозначить область работы, свои методики и кому они подходят.

В начале лучше попробовать сформулировать текст так, чтобы ненужная аудитория закрыла сайт и не тратила ваше время впустую, задавая бесполезные вопросы. Другими словами, стоит четко обозначить область работы, свои методики и кому они подходят. Для разграничения ответственности и информирования.

<p align="center">![лучшие сайты психологов](/blog/content/images/2020/12/pexels-gabby-k-5273559.jpg)<p>

О чем надо информировать нового пользователя

Полагаем, что каждый психолог или психотерапевт не раз сталкивался с непониманием со стороны клиентов. Чем отличается психолог от психотерапевта? Когда достаточно будет сеансов у психолога, а когда уже требуется медикаментозное лечение? Помимо этого у людей есть общая неуверенность в том, что дают сеансы психотерапии. Часто клиенты не всегда могут сформулировать запрос для обращения.

Так как же тогда направить человека? На сайте должна присутствовать информация не только об образовании, компетенции, заслугах и методиках в которых вы работаете. В психологии насчитывается более сотни направлений и клиент не обязан в этом разбираться. Поэтому важно доступно рассказать, чем вы занимаетесь, в каком формате проходят сеансы и какой результат будет на выходе. Этот текст должен быть написан простым и понятным языком, без терминологии.

<p align="center">![сайт психологов](/blog/content/images/2020/12/pexels-vlada-karpovich-4050415.jpg)<p>

Нацельте текст на определенный типаж

Любой сайт нацелен на определенную аудиторию. Существуют разные типы людей и в зависимости от этого текст будет разниться. Попадая на сайт, пользователь должен подумать: «Меня тут поймут и услышат. Этот тот психолог, которого я искал.» Сразу применить это на практике немного сложно, поэтому приведем несколько примеров:

Клиент шизоидного типа захочет, чтобы его лишний раз никто не трогал и не раздражал. Для него важен комфорт и спокойствие. Поэтому на сайте стоит написать про отдельный вход, уютное помещение, подчеркнуть конфиденциальность информации.

Клиент нарциссического типа захочет посоперничать и показать, что он лучше или же станет идеализировать своего психолога. В этой ситуации выгоднее всего рассказать про дипломы, образование, награды, достижения. Добавить на сайт хорошие фотографии, желательно провести профессиональную фотосессию.

А вот невротическому типу характерно желание «задружиться». Поэтому текст на сайте стоит сделать теплым и уютным, рассказав про себя искренне, а не формально. Предложите внимание и заботу как основу для решения его проблем.

<p align="center">![создать сайт для психолога](/blog/content/images/2020/12/pexels-cottonbro-4101143.jpg)<p>

Язык и стиль текста

От выбора лексики зависит, поймет клиент вас или нет. Стиль и язык напрямую влияют на доверие нового пользователя. Простой и понятный текст — гарантия того, что на сайте оставят заявку для получения обратной связи и придут на первую консультацию. Разумеется, каждый подбирает своего психолога методом проб и ошибок и только при личной встрече можно понять, твой ли это специалист. Для увеличения притока клиентов стоит правильно выбрать формат для вступительного текста.

Детали, на которые стоит обратить внимание:

Размер предложений. Предложения должны быть емкими и не занимать больше двух строк. Постарайтесь избегать сложных оборотов и конструкций. Удалите из текста всю воду, пишите только по делу, сохраняя при этом живость языка. Читать такой текст приятно, а отсутствие мусора помогает воспринимать информацию и не терять мысль. Прочитайте одно предложение вслух, вам хватило дыхания? Если нет, значит это плохое предложение, его стоит сделать короче. Подумайте, как бы вы рассказали о себе своим новым знакомым. Как описали бы свою работу людям, не знающим терминологию?

Предложения должны быть емкими и не занимать больше двух строк. Постарайтесь избегать сложных оборотов и конструкций. Удалите из текста всю воду, пишите только по делу, сохраняя при этом живость языка. Читать такой текст приятно, а отсутствие мусора помогает воспринимать информацию и не терять мысль. Прочитайте одно предложение вслух, вам хватило дыхания? Если нет, значит это плохое предложение, его стоит сделать короче. Подумайте, как бы вы рассказали о себе своим новым знакомым. Как описали бы свою работу людям, не знающим терминологию? Терминология. Задайте себе вопрос: «Кто моя целевая аудитория?» Если вы создаете сайт для пользователей, которые разбираются в психологии, то можно добавить профессиональные термины. Однако, если вы рассчитываете найти клиентов среди обычных людей, то ее стоит избегать. Несмотря на то, что многие термины встречаются в нашей повседневной жизни или научно-популярной литературе, они не всегда могут быть верно истолкованы.

Задайте себе вопрос: «Кто моя целевая аудитория?» Если вы создаете сайт для пользователей, которые разбираются в психологии, то можно добавить профессиональные термины. Однако, если вы рассчитываете найти клиентов среди обычных людей, то ее стоит избегать. Несмотря на то, что многие термины встречаются в нашей повседневной жизни или научно-популярной литературе, они не всегда могут быть верно истолкованы. Упоминание ценностей важных для клиента. Сделайте отдельный акцент на ценностях, имеющих значение для пользователей. О них стоит говорить вскользь, ненавязчиво и как бы между делом. В описании результата терапии, упомяните об улучшение отношений в семье, с коллегами, друзьями или детьми.

Сделайте отдельный акцент на ценностях, имеющих значение для пользователей. О них стоит говорить вскользь, ненавязчиво и как бы между делом. В описании результата терапии, упомяните об улучшение отношений в семье, с коллегами, друзьями или детьми. Призыв к действию. Любой сайт преследует четкую цель: побудить пользователя сделать следующий шаг. Изображения, текст, дизайн ресурса должны помочь принять решение — записаться на первый прием, тренинг или получить обратную связь. На сайте обязательно надо указать контактные данные и добавить кнопку с призывом. Эти элементы желательно продублировать, чтобы у человека была возможность принять решение на разных этапах изучения информации.

<p align="center">![конструктор сайтов](/blog/content/images/2020/12/pexels-jessica-lewis-583846.jpg)<p>

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