Может показаться, что процедура подключения онлайн-платежей к сайту очень сложная и не совсем понятная. На самом деле это не так. Подключить платежи очень просто, давайте разбираться!

Вы создали свой первый сайт или интернет-магазин в Старонке. Теперь было бы неплохо принимать оплату за услуги или заказы онлайн, ведь это так удобно в век цифровых технологий!

Мы позаботились о том, чтобы процедура подключения платежей была как можно проще и сделали интеграции практически со всеми платежными сервисами в Беларуси.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/03/1-1.png)<p>

1. Выбор платежных систем

В Беларуси вы можете принимать платежи при помощи платежных карт, обычно это Visa, Masterсard и БЕЛКАРТ (это еще называется эквайринг) или при помощи системы ЕРИП (ее еще называют системой Расчет).

Можно подключить сразу две системы или выбрать одну: если продаете товары или услуги только в РБ, можно ограничиться системой ЕРИП, если же планируете работать и на другие рынки, подключение карточек обязательно.

2. Выбор платежного сервиса

Теперь нужно определиться с каким из сервисов вы хотите сотрудничать. Выбор непростой, поэтому обычно наши клиенты выбирают тот, который сотрудничает с банком, в котором открыт расчетный счет (но это совсем не обязательно, можно выбрать абсолютно любой сервис, комиссия c платежей от этого не изменится)

Все эти сервисы работают с ЕРИП и картами Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ.

Теперь давайте рассмотрим тарифные планы сервисов. При обработке платежей, каждый участник берет определенный процент: сначала банк, а потом платежный сервис.

Зачастую процент комиссии зависит от количества платежей, которые вы получаете через сайт. Если стоимость вашей услуги или товара небольшая, то выгоднее будет использовать тариф с процентом от платежа, а если сумма одной транзакции велика, то фиксированная стоимость подойдет вам больше.

Чтобы наши клиенты могли подключить любую платежную систему буквально в два нажатия, наши разработчики сделали специальные интеграции. Это значит, что после заключения договора с платежным сервисом и получения необходимых данных, вам потребуется всего пара минут, чтобы ваши клиенты смогли оплатить свой первый заказ онлайн! Это ли не волшебство?

3. Как подключить платежи к сайту

Готовы? Давайте разбираться!

Чтобы подключить прием онлайн-платежей, достаточно перейти в настройки сайта, в раздел «Расширения» и ввести в поисковую строку «Прием платежей». В каждом расширении есть ссылка на официальный сайт сервиса и кнопка с «Инструкцией по установке», которая ведет на страницу в нашем справочном центре, где вы найдете подробную инструкцию по установке

выбранного расширения.

После получения платежных реквизитов, нажмите кнопку «Добавить» и заполните необходимые поля в модальном окне.

Теперь нужно прикрепить оплату к определенной форме. Для этого перейдите в настройки сайта, в раздел «Формы заказов» и создайте новую форму или используйте уже существующую. В форму добавьте обязательное для заполнения поле электронная почта.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/03/2.png)<p>

Теперь перейдите в «Настройки» и в поле «Платежный шлюз» выберите платежный сервис, который необходимо подключить, затем укажите стандартную цену для этой формы (на эту сумму будет выставляться счет) и валюту. Нажмите на кнопку «Готово» и «Сохранить».

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/03/1-2.png)<p>

Каждая платежная система высылает список требований, которым должен соответствовать сайт, точные тексты и логотипы для размещения на сайте ищите в письмах от платежной системы, с которой вы сотрудничаете.

Оплата подключена! Осталось добавить на сайт раздел с кнопкой и выбрать в настройках созданную форму. После сохранения изменений и публикации сайта, при нажатии на кнопку будет открываться форма с галочкой «Оплатить заказ онлайн».