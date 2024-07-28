Нас окружает большое количество различных источников информации. Мы постоянно пролистываем ленту новостей, читаем развлекательные и научно-популярные статьи, профессиональные публикации. Кто-то ходит на курсы и регулярно ищет полезные вебинары, семинары или тренинги для развития. В этой статье мы расскажем как справиться с переизбытком данных, научиться фильтровать информацию и генерировать полезные идеи.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/kaboompics_Mobile-phone-in-man-s-hands-near-the-sea.jpg)<p>

Избавиться от лишней информации

Обратите внимание на все социальные сети. В каких бы группах вы не состояли там нередко публикуют тонны лишней информации: приколы, котиков, рекламу. От этого стоит отгородиться. Лучше всего постараться ограничить себя в посещении социальных сетей. Однако, если вам не на что переключиться, то достаточно будет ограничить время пребывания в них, и сосредоточить внимание только на переписках.

Существует множество приложений, которые вам в этом помогут. Например, Self-Control или TrackTime для компьютера или AppBlock и StayFocused для мобильных телефонов. Вы можете установить время, которое вы себе позволяете провести в соцсетях, после достижения этого лимита соцсети будут заблокированы приложением. Это поспособствует выработке полезных привычек и научит использовать время в соцсетях с пользой.

На YouTube перестаньте смотреть различные шоу, популярных блогеров и реалити. Такие видео кажутся незначительными, просто для фона пока чем-нибудь занимаешься. Но наш мозг все это воспринимается и запоминает, заменяя в памяти что-то полезное на ролики о поисках жениха. Кроме того, в русскоязычном сегменте очень мало оригинального контента и идеи позаимствованы у зарубежных коллег.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/kaboompics_Feminine-Workspace-Design.jpg)<p>

Погружение

При переходе на этот этап подготовьте бумагу, ручку и карандаш и выделите немного свободного времени. Все свое внимание стоит сосредоточить на новой идее, на ее модернизации. Попробуйте записывать мысли или рисовать. Сначала ощущения будут непривычными, где-то даже не особо приятными. Это совершенно нормально, ведь мы привыкли постоянно отвлекаться на сообщения и пролистывание новостной ленты.

Стоит отметить, для новой идеи иногда требуется несколько дней. Не расстраивайтесь, если вдохновение не посетит вас сразу же. Первое время вся энергия и мысли будут сфокусированы на чем-то стороннем, например на мысли о том, как там дела в соцсетях. Возможно даже появится слегка нервное состояние. Но как только вы привыкните и адаптируетесь к новым условиям, ваш взгляд на вещи изменится.

Придумав новую идею проверьте ее в интернете. Иногда кажется: «Вот оно!», а в итоге такая идея уже существует. Подробное сильно задевает и расстраивает, но так бывает. Похвалите себя, если вам в голову пришла идея, которая уже успешно реализована, значит вы на верном пути и ваш мозг действительно генерирует нечто стоящее. Ничего не дается без упорного труда и шишек на лбу. Абстрагируйтесь — снова уйдите в себя, уделите время творчеству, пишите, рисуйте, думайте.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/kaboompics_Reading-book-at-lake.jpg)<p>

Не создавайте кумиров

Не подражайте и не пытайтесь равняться на известных личностей. Конечно, в интернете масса хороших каналов с качественным материалам. А также спикеров предлагающих интересные идеи. Но задавая для себя эталон сложно добиться успеха. Проще всего повторить за кем-то, позаимствовать идею и не напрягаться. Гораздо труднее адаптировать ее под себя и сформировать из нее что-то совершенно новое.

Когда мы создаем кумира, то признаем свою потребность в учителе. Он будет помогать с идеями, направлять нас. Проще говоря, мы надеемся, что за нас решат наши проблемы и сделают всю работу. Такую позицию надо пресечь на корню. Чтобы генерировать свои идеи голова должна быть чистой и не захламленной лишним мусором. Если уж и подсматривать чужие идеи, то только с целью их переработки во что-то уникальное. Вдохновляйтесь, но не копируйте.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/man-smiles-with-open-arms-in-city.jpg)<p>

Реализация

Вот все стадии пройдены. Уже зародилась хорошая идея, она проверена в интернете и похожей не было найдено. Если вы понимаете, что верите в нее и что у нее есть перспективы, то начинайте собирать информацию. Напишите себе примерный план реализации, чем подробнее и детальнее он будет, тем лучше. Посоветуйтесь с коллегами или близкими. Прибегните к помощи интернета и при необходимости наймите специалистов, которые помогут.

Иногда реализовать идею не получается, отчаиваться в этом случае не стоит. Возвращайтесь к началу пути и подумайте еще раз. Возможно, у вас зародится более удачная идея. И помните: «Чем меньше в голове чужих идей, чем проще придумывать свои». Со временем этот процесс автоматизируется и из потребителя вы станете генератором.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/kaboompics_Woman-working-on-Macbook-Air-laptop.jpg)<p>

Выводы

Чтобы создать уникальную идею тщательно выбирайте группы в социальных сетях. Относитесь к любой информацией с долей критики. Возможно, кумир которого вы для себя выделили сам копирует чужие идеи. Для работы оградите себя на время от общества, останьтесь в одиночестве со своими мыслями. Очистите голову от мусора и погрузитесь в творческий процесс. Не бойтесь провалов даже на стадии реализации. Пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте! И все обязательно получится!