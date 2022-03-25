Подкреплять ваше коммерческое предложение отзывами — прекрасный ход! Отзывы способны завоевать доверие клиента и убедить, что вы отличная компания и стоит обратиться именно к вам и ни к кому другому.

Можно написать огромный текст с кучей эпитетов, а можно просто разместить на сайте фото клиента с довольным выражением лица!

На первый взгляд все предельно просто, но зачастую мы сталкиваемся с тем что люди не хотят оставлять отзывы. Причины могут быть разные: нет времени, желания, не знают, что сказать, просто лень.

Если же отзыв получить удается, то часто они не способны вдохновить кого-то на сотрудничество, так как информация крайне сумбурная.

Что же делать?

Просите отзыв у друзей

Делайте это только в том случае, если друзья пользовались вашими услугами и знают все о качестве их предоставления.

Не откладывайте отзыв на завтра.

Просите, чтобы отзыв написали при вас и прямо сейчас, так как потом просьба будет успешно забыта, вы будете ждать и никак не угадаете какое настроение будет у человека, когда он все же дойдет до написания отзыва, неизвестно в каком он будет настроении и какие внешние факторы могут повлиять на восприятие ваших услуг.

Поэтому старайтесь взять отзыв именно в момент покупки или сразу после оказания услуги, когда человек счастлив и вдохновлен покупкой или качеством вашей услуги.

Задайте наводящие вопросы

Хотите получить адекватный отзыв? Помогите клиенту, прислав список наводящих вопросов, это поможет ему быстрее понять что именно надо написать и быстрее покончить с этим.

Что вам понравилось больше всего?

Почему выбрали именно нас?

Понравилось ли вам обслуживание?

Вернетесь ли к нам еще раз?

Какую вашу проблему мы решили?

Чтобы не растягивать получение отзыва, просто позвоните клиенту и задайте интересующие вас вопросы и обязательно получите разрешение на публикацию.

Попросите клиента сфотографировать товар

Отзыв всегда будет выглядеть правдоподобнее, если его подкрепить фотографией. Не обязательно, чтобы это была профессиональная фотография, главное, чтобы это был именно ваш товар