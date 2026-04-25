Как продвигать интернет-магазин в 2026 году: 20 способов, которые реально работают
Наталия Усова для раздела Академия
Открыть интернет-магазин сегодня несложно. Сложно сделать так, чтобы он продавал. Конкуренция выросла, рекламные алгоритмы усложнились, а покупатель стал осторожнее и разборчивее.
Но инструменты, которые работают, никуда не делись. Вот двадцать из них — без воды и очевидных банальностей.
Привлечение новых покупателей
1. Конкурсы и розыгрыши — но с умом
Розыгрыши по-прежнему дают быстрый охват, особенно на старте. Главное правило: не злоупотреблять. Если конкурсы проходят каждую неделю, аудитория привыкает получать бесплатно и перестаёт покупать. Одна хорошо организованная акция в квартал работает лучше, чем постоянный поток розыгрышей.
2. Закрытые распродажи для своих
Обычные скидки люди научились игнорировать — все понимают, что цену перед акцией могут поднять. Другое дело — закрытая распродажа для подписчиков или держателей карты лояльности. Ограниченное время, реальные скидки, ощущение эксклюзива. Это работает, потому что апеллирует к двум мощным триггерам: дефициту и принадлежности к группе.
3. Пробники и демо-доступ
Если ваш продукт хорош — дайте попробовать. Пробник за символическую цену или бесплатный образец снимает главный барьер для новичка: неизвестность. Этот метод особенно актуален для косметики, еды, подписных сервисов и любых продуктов, качество которых сложно оценить по фотографии.
4. Реклама у микроинфлюенсеров
В 2026 году блогеры-миллионники перегружены рекламой, и доверие к ним падает. Микроинфлюенсеры с аудиторией 5–30 тысяч человек работают эффективнее: их подписчики — живые люди с реальным интересом к теме, а не накрученная масса. Выбирайте тех, чья тематика перекликается с вашим продуктом, и всегда просите статистику прошлых интеграций перед сотрудничеством.
5. Региональный маркетинг
Люди охотнее покупают у «местных» — даже если магазин работает онлайн. Если вы доставляете в несколько городов, создайте отдельные посадочные страницы с указанием региона, добавьтесь на Яндекс Карты и 2GIS с локальным адресом. Это повышает доверие и помогает продвигаться в локальном поиске.
6. Присутствие на сайтах-отзовиках
Перед покупкой люди гуглят отзывы. Если ваш магазин есть на Отзовике, IRecommend или Яндекс Маркете — вы уже в разговоре. Если нет — разговор идёт без вас. Зарегистрируйтесь, реагируйте на отзывы, предлагайте бонус за честный развёрнутый отклик.
Работа с сайтом и контентом
7. SEO-оптимизация карточек товаров
Органический трафик — самый дешёвый в долгосрочной перспективе. Для каждой карточки товара пропишите уникальное описание, заполните title и description, добавьте alt к фотографиям. Звучит скучно, но именно это приносит стабильный поток покупателей без рекламного бюджета.
8. Блог с реально полезным контентом
Блог при интернет-магазине — это не корпоративная летопись, а инструмент привлечения. Статьи «как выбрать», «на что обратить внимание», «топ-5 ошибок при покупке» закрывают запросы людей на этапе принятия решения. Они находят статью в поиске, читают, доверяют — и покупают у вас.
9. Гиды и подборки
Помогите покупателю выбрать, не заставляя его думать самостоятельно. Гид «Какой велосипед выбрать для города» или подборка «5 вещей, которые нужны каждому дачнику весной» — это и трафик из поиска, и демонстрация экспертизы, и мягкая продажа через контент.
10. Пользовательский контент вместо рекламных фото
Постановочные фото с идеальным светом давно не вызывают доверия. Живые фото и видео от реальных покупателей — другое дело. Создайте хэштег, попросите клиентов делиться фотографиями с продуктом, публикуйте их на сайте и в соцсетях. Это честно, убедительно и бесплатно.
Увеличение среднего чека
11. Перекрёстные продажи
Когда покупатель смотрит на велосипед — покажите ему шлем, замок и насос. Не навязчиво, а в формате «с этим товаром часто берут». По данным исследований, грамотно выстроенные рекомендации увеличивают средний чек на 10–30%.
12. Оптовые предложения и комплекты
«Купи два — третий в подарок» или «скидка 15% при заказе от 3000 рублей» мотивируют брать больше. Особенно хорошо это работает в категориях, где товар расходуется — косметика, продукты, товары для дома.
13. Up-sell в момент оформления заказа
Человек уже решил купить — самый подходящий момент предложить чуть более продвинутую версию или дополнение. Главное — формулировка. Не «купите ещё», а «за 500 рублей больше вы получаете расширенную гарантию и дополнительный аксессуар».
Удержание и возврат покупателей
14. Работа с брошенной корзиной
Около 70% пользователей добавляют товар в корзину и уходят. Настройте автоматическое письмо-напоминание через час и ещё одно — через сутки. Небольшая скидка или бесплатная доставка в качестве стимула возвращают значительную часть этих покупателей.
15. Умные рассылки вместо массового спама
Письмо «у нас акция» всем подряд — это спам. Письмо «вы смотрели эти товары — они снова в наличии» или «вы покупали корм для собаки месяц назад — пора обновить запасы» — это сервис. Сегментированные рассылки на основе поведения покупателя работают в разы эффективнее.
16. Персональные подборки
Изучите историю покупок и просмотров клиента — и предложите то, что ему действительно может понравиться. Не «похожие товары» по алгоритму, а осмысленная подборка с коротким объяснением, почему именно это. Такой подход требует усилий, но возврат клиента окупает их с лихвой.
17. Программа лояльности с реальной ценностью
Накопительные баллы, которые сгорают через месяц, — это не программа лояльности, это раздражение. Сделайте систему, которую приятно использовать: баллы без срока, закрытые предложения для постоянных покупателей, ранний доступ к новинкам. В 2026 году некоторые магазины добавляют элементы геймификации — уровни, достижения, сюрпризы при достижении порога. Это работает, особенно для молодой аудитории.
Сервис и удобство
18. Онлайн-консультант и чат-бот
Покупатель задаёт вопрос и ждёт ответа здесь и сейчас — не через три часа. Настройте чат-бот на самые частые вопросы: наличие, доставка, возврат. Для нестандартных ситуаций — живой оператор. Магазины, которые отвечают быстро, конвертируют лучше. Это факт.
19. Максимум вариантов оплаты и доставки
В 2026 году покупатель ожидает оплату картой, через СБП, по QR-коду, а иногда и в рассрочку — прямо на сайте. То же с доставкой: курьер, пункт выдачи, постамат, почта. Чем меньше барьеров на пути к оплате, тем выше конверсия. Это не дополнительный сервис — это базовое уважение к покупателю.
20. Простая форма заказа
Форма с десятью полями убивает конверсию. Оставьте минимум: имя, телефон или почта, адрес доставки. Всё остальное — по необходимости. Каждое лишнее поле — это дополнительный момент, когда человек может передумать.
Коротко о главном
Большинство этих инструментов не новые. Но именно их чаще всего откладывают на потом — потому что кажется, что сначала нужно решить «более срочные» вопросы.
На практике именно они и решают, будет ли магазин расти или стоять на месте. Начните с двух-трёх пунктов, которые можно внедрить прямо сейчас — и двигайтесь дальше.
