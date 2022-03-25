Зачастую возникает ситуация, когда вы сделали сайт и впервые решаете запустить рекламную кампанию в Яндекс и Google. И возникает вполне логичный вопросы — «Сколько нужно потратить на рекламу?», «Какую нужно ставить ставку клика?» и т.д. В Яндекс и Google есть встроенные инструменты, которые могут оценить рекламный бюджет, но они покажут только порядок цифр и их результаты будут далеко от точных цифр.

Чтобы узнать сколько вам нужно тратить в день и какой приблизительно должен быть стоимость клика, лучше всего оттолкнуться с другой стороны — а сколько вам нужно продаж? Сколько нужно продать, чтобы окупить себя? Выйти в плюс? И уже отталкиваясь от рентабельности, делать расчет стоимости привлечения клиента и стоимости клика. Давайте на примере сделаем декомпозицию и проведем несложный расчет.

Представим, что у вас есть условный рекламный бюджет — 2000 рублей.

Издержки (настройка и сопровождение рекламы, отдел продаж и т.д.) пусть будут 400 рублей, т.е. фактически вам нужно получить доход с рекламы 2 400 рублей. С каждой продажи мы зарабатываем в среднем 100 рублей (не важно, что это товар или услуги).

Какие у нас должны быть цифры, чтобы просто сработать в ноль?

Давайте вместе посчитаем. Для реализации нашего плана нам нужно — 2 400 / 100 = 24 клиента.

Стоимость привлечения клиента (CPO) — 2 000 / 24 = 83.3 рублей.

Сколько нужно заявок, если отдел продаж работает с конверсией в 25%, т.е. закрывает каждую четвертую заявку? 24 / 25% = 96 заявок

Целевая стоимость привлечения заявки (при конверсии отдела продаж 25%) — 83.3 x 25% = 20.83 рублей.

Количество кликов, которое необходимо, если у нас конверсия сайта в заявку 10% — 96 / 10% = 960 кликов.

Целевая стоимость клика при той же конверсии сайта в 10% — 20,83 * 10% = 2.08 рубля. Как видите, все просто.

А какие у нас цифры должны быть, если мы хотим заработать 100%?

Посчитаем на том же примере. Рекламный бюджет — 2000 рублей, издержки — 400 рублей, общая прибыль — 2000 рублей, с каждой продажи прибыль — 100 рублей.

Для реализации нашего плана нам нужно — 4 400 / 100 = 44 клиента.

Стоимость привлечения клиента (CPO) — 2 000 / 44 = 45.4 рублей.

Сколько нужно заявок, если отдел продаж работает с конверсией в 25%, т.е. закрывает каждую четвертую заявку? 45.4 / 25% = 181 заявка.

Целевая стоимость привлечения заявки (при конверсии отдела продаж 25%) — 45.4 x 25% = 12.36 рублей.

Количество кликов, которое необходимо, если у нас конверсия сайта в заявку 10% — 181 / 10% = 1810 кликов.

Целевая стоимость клика при той же конверсии сайта в 10% — 12,36 * 10% = 1,23 рубля. Если вы сможете подойти к этим цифрам, то ваш план будут выполняться и вы получите заветную прибыль в 100%.

Понятное дело, что это условный расчет — издержки, прибыль с продаж, конверсии отдела продаж и сайта могут и будут совершенно другими, но делая подобный расчет можно приблизительно оценить показатели к которым нужно стремиться. И работая над всей воронкой (продажи, конверсия сайта, УТП и т.д) можно постоянно улучшать результаты и зарабатывать больше и больше.