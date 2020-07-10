Instagram уже давно перестал быть социальной сетью только для развлечения и публикации красивых фотографий. Многие пользователи используют его для поиска клиентов, продвижения и раскрутки своего бизнеса. Благодаря Instagram появляются медийные личности, которые прилично зарабатывают на рекламе и продаже бизнес стратегий. Здесь можно зарабатывать, демонстрировать товары и продавать услуги. Давайте разберемся как создать свой бизнес аккаунт и запустить рекламу.

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Виды аккаунтов

В Instagram существует два режима: личный и деловой. При регистрации нового пользователя автоматически создается **личный аккаунт**. В нем можно делать публикации, писать посты, лайкать фотографии и видеозаписи друзей, записывать сторис и просто листать ленту. В общем, вы получаете обычный базовый набор функций Instagram.

Если же вы хотите использовать свои публикации для презентации товаров или услуг, настраивать рекламу в сторис и отслеживать статистику, нужен бизнес-аккаунт.

Также есть такое понятие как аккаунт автора, в котором сохраняется статистика по аналогии с бизнес-аккаунтом, и дается возможность посмотреть прирост подписчиков за день, также вы сможете официально сотрудничать с разными магазинами и брендами.

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Преимущества бизнес-аккаунта

Бизнес-аккаунт потребуется, если вы хотите:

Рекламировать посты в ленте и сторис;

Делать автоматические посты в Instagram и Facebook;

Настраивать рекламу через Instagram и Facebook;

Делать отложенные посты в Instagram и Facebook;

Отслеживать статистику: охват, просмотры, вовлеченность, клики по ссылкам, динамика роста подписчиков;

Добавить удобные кнопки с контактами: позвонить, написать, электронная почта;

Получать оповещения о регистрации ваших друзей с Facebook в Instagram.

Сразу отметим, что в одном приложении можно подключить до 5 аккаунтов, для каждого из них потребуется профиль в Facebook.

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Как сделать из личного аккаунта бизнес-аккаунт

Бизнес-аккаунт создается на основе личного профиля. То есть после завершения всех настроек он перестанет быть личным аккаунтом. Поэтому заранее позаботьтесь о создании новой учетной записи, которая с самого начала будет лицом компании.

Чтобы перевести статус аккаунта из личного в бизнес, необходимо:

Перейти в мобильном приложении в личный профиль Instagram и нажать на три горизонтальные полоски в правом верхнем углу.

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Перейти в раздел «Настройки».

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В открывшейся вкладке перейти в раздел «Аккаунт».

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В разделе «Аккаунт» выбрать поле «Связанные аккаунты».

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Выбрать из списка предложенных социальных сетей Facebook.

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Вы попадете на страницу Facebook, где вам предложат перейти в профиль, чтобы связать аккаунт или создать новый.

Для создания нового аккаунта достаточно указать телефон или электронную почту, подтвердить возраст и придумать пароль. После чего вы получите код подтверждения или ссылку для завершения регистрации.

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Вернитесь в профиль Instagram и проделайте пройденный путь снова: «Настройки» → «Аккаунт» → «Переключится на профессиональный аккаунт».

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В новой вкладке выберите нужный вид аккаунта: «Бизнес» или «Автор» и нажмите на надпись «Далее».

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Ознакомьтесь с описанием преимуществ и функций бизнес-аккаунта и выберите одну из категорий.

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Чтобы пользователи смогли увидеть ваши контактные данные при нажатии на кнопку, заполните нужные поля.

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Поздравляем! Теперь у вас есть бизнес-аккаунт. Перейдите в профиль и ознакомьтесь с изменениями: теперь у вас есть кнопки в шапке профиля, а в настройках добавились новые пункты.

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Как связать несколько профилей в Instagram

У многих есть личный аккаунт в Instagram и добавляя аккаунт для бизнеса хочется переходить из одного в другой как можно проще. Ребята из Instagram предусмотрели все. Давайте разберемся как настроить переключение между личным и бизнес аккаунтами.

Нажмите на три горизонтальные полоски в правом верхнем углу профиля и перейдите в раздел «Настройки» → «Добавить аккаунт». Вам будет предложено зайти в уже существующий аккаунт или создать новый.

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После добавления аккаунта при нажатии на иконку с профилем в правом углу можно будет переключиться в другой аккаунт. Тут же можно нажать на + и добавить еще один аккаунт.

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Как настроить и запустить рекламу в Instagram

Реклама в Instagram хорошо подойдет тем, кто не хочет долго разбираться в сложных настройках других сервисов. Таргетированная реклама настраивается совсем не сложно. Сделайте всего 5 простых шагов. Не забывайте, что настраивать рекламу можно только в бизнес-аккаунте.

1. Выберите публикацию, которую хотели бы рекламировать. Для настройки рекламы нажмите на кнопку — «Создать объявление» под публикацией.

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2. Ознакомьтесь с информация о возможностях рекламы в Instagram. На экране «Место назначения» выберите место куда пользователи перейдут после просмотра рекламы: в ваш профиль, на личный сайт или сразу в Direct.

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3. На экране «Аудитория» выберите на вашу целевую аудиторию, то есть для каких людей будет показываться ваша реклама. Вы можете выбрать один из двух вариантов: автоматическая или самостоятельная настройка. При выборе автоматической настройки, алгоритм приложения решит сам кому рекламировать ваш пост.

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4. Для настройки второго, достаточно заполнить необходимые поля и сохранить изменения.

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5. Завершающий этап настройки — определение бюджета и длительности рекламной кампании.

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Поздравляем, вы настроили свою первую рекламную кампанию в Instagram. Дело за малым. Осталось нажать на кнопку «Создать промоакцию» и реклама начнет работать. Стоит отметить, что к аккаунту обязательно должна быть привязана карточка или указан другой способ оплаты. В противном случае кнопка будет неактивной.

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Заключение

Чтобы создать бизнес-аккаунт в Instagram и начать продвигаться достаточно всего 15-ти минут. Не так много времени, согласитесь. Реклама в Instagram — один из самых простых и недорогих способов привлечь клиентов и увеличить продажи!