Как сделать сайт по доставке еды в Кошыке

В этой статье мы покажем как можно создать сайт по доставке еды из кафе или ресторана за несколько часов. В [Кошыке](https://koshyk.by/) есть все необходимое, чтобы создать свой сайт без знаний программирования и опыта.

Выбор шаблона

В конструкторе вы найдете несколько шаблонов: для оформления кафе, пиццерии или ресторана с доставкой. Выберите тот вариант, который вам больше подходит. После этого сайт останется только наполнить своим материалом.

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Меню

Самой важной частью сайта будет еда. В шаблоне уже есть раздел с «Товарами», который можно заполнить блюдами своей кухни. Если потребуется добавить еще один блок, то перейдите в «Новый раздел» → вкладка «Товары».

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<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/3.jpg)<p>

Добавление товаров

Чтобы добавить блюда в меню, необходимо сохранить все изменения в редакторе нажав на кнопку «Сохранить» → «Опубликовать». А затем перейти в «Настройки сайта» → раздел «Товары».

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/4.jpg)<p>

Чтобы добавить новое блюдо, нажмите на кнопку «Добавить товары» → выберите «Ручное добавление» и заполните карточку товара. Напишите название блюда, его краткое описание, укажите свою категорию и производителя (просто напишите в поле свое название и новая категория автоматически добавится в список), нажмите на кнопку «Добавить».

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/5.jpg)<p>

Теперь вы можете сделать более подробное описание товара, а также добавить его стоимость и прикрепить фотографию.

Стоит отметить, что для всех товаров обязательно необходимо выбрать категорию, а копейки в стоимости товара указываются через точку — 15.2 рублей.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/7.jpg)<p>

После того как закончите с добавление блюд в каталог, вернитесь в редактор, добавьте на сайт новый раздел «Товары», укажите свой заголовок, например Супы. Чтобы отобразить в блоке все добавленные вами ранее супы, нажмите на шестеренку в правом углу блока, а затем в открывшемся боковом меню с настройками выберите категорию, после чего в блоке отразятся все блюда с такой категорией.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/8.jpg)<p>

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/9.jpg)<p>

Поздравляем! Вы добавили первый раздел в ваше меню. Проделайте то же самое для основных блюд, салатов, закусок и так далее.

Цвет кнопки

Если вдруг кнопка не гармонирует с цветовой гаммой вашего сайта, ее цвет и размер можно отредактировать. Чтобы сделать кнопку ярче и заметнее достаточно изменить ключевой цвет в разделе «Цвета и шрифты». Подробнее об этом написано в статье «Как изменить цвет кнопок в редакторе?»

Корзина

В верхнее меню можно добавить кнопку «Корзина», чтобы у пользователя была возможность в одно нажатие посмотреть список выбранных для заказа блюд. Эту настройку вы найдете в разделе «Настройка меню» переведите переключатель напротив поля «Кнопка корзины» в активное положение.

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Способы доставки

Для настройки способов доставки, перейдите в «Настройки сайта» → раздел «Товары» и нажмите на кнопку «Настройка каталога». А в модальном окне выберите второй пункт — «Способы доставки».

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Здесь вы можете отразить всю необходимую информацию о доставке: название, общее описание, стоимость, а также указать минимальную цену заказа и выбрать форму для обратной связи.

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Подробнее об этом написано в статье «Как настроить способы доставки»

Прием и отслеживание заказов

Чтобы клиент мог указать свои контактные данные и адрес доставки, необходимо настроить формы заказов. Перейдите в раздел «Формы заказов» и отредактируйте уже созданную форму или нажмите на кнопку «Добавить новую форму» и создайте форму с нуля.

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Новые поля в форму добавляются путём перетаскивания нужных блоков из раздела «Доступные поля» в раздел «Ваша форма». При помощи настроек вы можете отредактировать название формы, названия полей, добавить в них подсказки и выбрать тип поля (например телефон или имейл).

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Узнать детальнее как работать с формами заказов поможет статья «Изменение формы заказа»

Информация о заказе поступает в раздел «Заказы» и на электронную почту, указанную при регистрации.

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Просмотреть подробную информацию о заказе в конструкторе можно начиная с тарифного плана «Базовый».

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Также вы можете настроить дополнительные способы оповещения о заказах. Их вы найдете в разделе «Расширения». Чтобы не запутаться для каждого расширения мы подготовили инструкции. Вам будет полезно подключить расширения: «Почтовые оповещения», «Письмо Сендгрид», «Телеграм» и «РокетСМС». После настройки оповещений их надо подключить к форме в разделе «Настройки» → «Оповещения».

Подключение платежей

Один из самый важных этапов — подключение онлайн-платежей. Без них пользоваться онлайн-доставкой будет не так удобно. Позвольте вашим клиентам выбирать способ оплаты заказа. Для подключения платежей, необходимо перейти в уже знакомый раздел «Расширения» и ввести в поисковое поле запрос «Прием платежей». Вы увидите список платежных систем, с которыми у нас уже готовы интеграции. Выберите подходящий сервис, под каждым из них есть ссылка на официальный сайт, где вы можете ознакомиться с тарифами прочей важной информацией.

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Для каждого платежного сервиса подготовлена подробная инструкция по подключению. Ознакомиться с ними можно в нашем «Справочном центре»

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