Привет! Я Георгий Абуладзе, грузин, который обрел второй дом в Беларуси после того, как женился на прекрасной белоруске. Несмотря на новую жизнь здесь, я всегда сохранял связь с родиной и при любом удобном случае старался поделиться рассказами о ней и ее неповторимой культуре. И вот как 🌱kvitly помог мне превратить эту страсть в процветающий бизнес по организации туров в Грузию.

Моя история:

Сначала я делился рассказами о Грузии с друзьями и коллегами, проводя вечера за бутылкой хорошего саперави, и вскоре понял, что мои истории вызывают большой интерес. Это вдохновило меня начать организовывать туры для тех, кто хотел бы лично увидеть красоту грузинских гор, насладиться местными винами и кухней.

Сперва я собирал мини-группы только для друзей, знакомых и их друзей и знакомых. Я невероятно кайфовал от того, что я делаю, но спрос был небольшой, новые клиенты появлялись, но очень медленно, а я хотел поскорее развиваться. Сначала я завел аккаунты в соцсетях, рекламировал свои туры там, моя база росла, но и этого было недостаточно, поэтому я решил, что пора создать сайт.

Не то чтобы я вообще не разбирался, что такое сайт, но и специалистом не был, начал искать разные варианты и платформы. Когда я нашел 🌱kvitly, я решил протестировать, что же за сайт мне сможет сделать Искусственный Интеллект, я люблю смотреть всякие забавные картинки, как ИИ генерирует какую-нибудь ерунду вроде людей с 8-ю пальцами. Поэтому настроен был я скептически, ничего не ожидал. Я ввел довольно простое описание что-то вроде “Авторские туры в Грузию”. И через пару минут я получил действительно хороший результат! Сайт выглядел готовым к работе прямо с первого раза!

Из чего состоит мой сайт :

Обложка сайта: ИИ подобрал мне отличную картинку с Грузией, очень красочную и на 100% передающую дух моих путешествий

Обо мне: Немного из истории моей жизни и почему я так хочу всех влюбить в Грузию

Подборка с фотографиями: тут я добавил фото из наших путешествий, с самыми захватывающими видами, популярными достопримечательностями и интересными местами

Отзывы клиентов: Раздел с отзывами был особенно приятным для меня. Я попросил туристов, которые со мной путешествовали, поделиться своими впечатлениями. Эти истории добавили сайту души.

Направления для путешествий: Я добавил разделы по каждому уголку страны, которые я особенно люблю и куда мы возим наших гостей, а также рассказал о программе путешествий:

(Вот это можно на выбор вставить в описания блоков)

Казбеги: Треккинг к церкви Троицы Гергети с ее потрясающим видом на гору Казбек.

Сванетия: Уникальные сванские башни и невероятная красота горных пейзажей

Кахетия: Секреты грузинского виноделия, винные туры по древним винным погребам и солнечным виноградникам.

Аджария: Живописное черноморском побережье, батумская архитектура и уникальные кулинарные традиции региона.

Тбилиси: Тур по старому городу, исторические достопримечательности, уютные кафе и арт-пространства.

Англоязычная версия сайта: Со временем мои авторские туры начали привлекать все больше и больше путешественников.

Заявки стали поступать со всех уголков мира! Благодаря помощи комады 🌱kvitly, мы оперативно подготовили и англоязычную версию сайта и запустили на нее рекламу, которая привлекает к нам еще больше клиентов из разных частей света.

Результаты и достижения:

Сайт помог мне не только поделиться любовью к Грузии, но и привлек новых клиентов, желающих погрузиться в ее культуру и природу. К сожалению, всю бухгалтерию ведет моя жена и я не смогу поделиться большим количеством цифр. Однако, наши достижения я могу подчеркнуть следующими показателями:

За полтора года работы сайта, мое дело значительно расширилось: теперь у меня есть своя команда: 6 гидов, водители, переводчик и маркетолог. А до этого я все делал сам!

Раньше я возил по одной мини-группе раз в 2 недели, а теперь мы организовываем минимум 3 тура в неделю на группу в 12-15 человек

Моими турами заинтересовались иностранцы, которые планируют свой отпуск в Грузии, для них я специально подготовил англоязычную версию моего сайта. Сейчас мы продаем в среднем около 15 туров на английском языке в месяц.

Выводы:

С помощью 🌱kvitly я смог создать мост между двумя странами, которые я люблю. Мой сайт теперь не просто платформа для бизнеса, а место встречи для всех, кто влюблен в Грузию или только мечтает ее посетить. Это история о том, как можно соединить свою страсть и профессию, и я благодарен 🌱kvitly за то, что они помогли мне эту мечту осуществить.