Начиная работу над сайтом, четко определите его тип: сайт-визитка, интернет-магазин, интернет-витрина или информационный ресурс. Для продвижения своих услуг и запуска рекламы, отлично подойдет одностраничный сайт. Чтобы его создать, не требуется обращаться в студию веб-дизайна или обладать специальными навыками.

В этой статье мы подробно расскажем, как создать одностраничный сайт в Старонке. Покажем ключевые ошибки в оформлении, а также рассмотрим особенности продвижения таких ресурсов.

<p align="center">![создать одностраничный](/blog/content/images/2021/05/1-1.jpg)<p>

Что такое одностраничный сайт и для чего он нужен?

Одностраничник — сайт состоящий только из одной длинной страницы. Такой тип ресурса достаточно распространен и используется для следующих целей:

Продажа определенной услуги или продукта. Например сайт, созданный для реализации онлайн-курсов.

Запуск и продвижение акционного предложения.

Продвижение бренда. Если у вас есть собственный бренд, то лучше всего иметь сайт с подробной информацией о нем. Поскольку социальные сети не всегда позволяют достаточно детально написать о бренде в шапке профиля.

Для создания портфолио. Хороший вариант для веб-дизайнера, чтобы хранить все работы в одном месте.

Для вывода нового продукта на рынок. Поскольку пользователи с ним еще не знакомы, лучше всего начинать с одностраничного сайта.

Для поиска персонала работодателем или крупной фирмой.

Для сбора контактной информации о клиентах.

Зачастую одностраничные сайты создаются для склонения клиента к выполнению необходимого целевого действия в рамках одной маркетинговой кампании. При этом, компания может использовать сразу несколько сайтов для продвижения разной продукции. Такой подход позволяет достаточно гибко учитывать запросы потребителей и правильно задавать призывы к действию.

<p align="center">![создать одностраничный сайт](/blog/content/images/2021/05/2-1.jpg)<p>

Структура одностраничного сайта

Все начинается с цепляющего заголовка. Ведь, попадая на страницу, — это первый элемент привлекающий внимание. Заголовок призван сразу доходчиво объяснить всю суть сайта и при этом он должен быть лаконичным. Иногда вместить все в один заголовок бывает трудно, в таком случае стоит прописать подзаголовок с дополнительной информацией.

Затем идет меню и контактная информация. Эти элементы позволяют быстро сориентироваться в новом ресурсе и сразу попасть в нужный раздел. А при целенаправленном переходе мгновенно набрать номер или заполнить форму.

Дальше следуют фоновые изображения. Именно они удерживают внимание пользователя. Грамотно проработанный дизайн сайта — залог успеха. Фотографии обязательно должны быть качественными и стильными. А для главной страницы стоит добавить анимацию.

После, на сайте может идти описание продукта или услуги. Чтобы его сделать более привлекательным, заострите внимание на преимуществах товара. Причем они не должны дублировать плюсы, которые есть у конкурентов. Для рекламы и продвижения всегда стоит искать что-нибудь уникальное и выделяющее вас среди остальных.

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Отзывы пользователей пригодятся для повышения лояльности и доверия к продукту. Их легко получить от действующих клиентов, например в социальных сетях. Скриншоты комментариев или сообщений стоит добавить на сайт в виде галереи или череды слайдов.

Призыв к действию одна их ключевых составляющих одностраничника. Его необходимо добавить в самом начале, а также в середине сайта. Он должен быть четким и понятным: «Купить курс», «Подписаться на рассылку», «Узнать об акции» или «Оставить заявку».

Еще одним немаловажным элементом являются контактные данные. Они помогают пользователю быстро связаться с поддержкой и уточнить свои вопросы. Помимо привычного номера телефона, на сайте надо указать электронную почту, добавить ссылки на социальные сети, а также прикрепить карту проезда.

Дальше на одностраничный сайт добавьте форму обратной связи или онлайн-чат. Форма прикрепляется к кнопке с призывом к действию. Она быстро заполняется и потенциальный клиент за считанные минуты получит ответ на предоставленную почту или обратный звонок. Онлайн-чат поможет оптимизировать поддержку, если пока нет ресурсов на обработку звонков.

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В чем различия между лендингом, сайтом-визиткой и одностраничником?

Очень часто люди путают понятия лендинг и одностраничный сайт. По своему содержанию они бывают довольно похожи, однако имеют ключевое различие. Лендинг — это посадочная страница на многостраничном ресурсе, а одностраничник — сайт, состоящий только из одной страницы. Лендинг может располагаться, как на самом ресурсе, так и на поддомене. А вот одностраничный сайт будет иметь свой собственный адрес.

Сайт-визитку, в целом, будет сложно принять за одностраничный сайт или лендинг. Этот тип ресурса создается для презентации товара. На нем размещена довольно разноплановая информация, которая не всегда располагается на одной странице. Зачастую на таком сайте написано немного об истории компании, продукте, указаны контактные данные и предоставлен прайс-лист, также есть галерея с фотографиями.

<p align="center">![как создать одностраничный сайт самому](/blog/content/images/2021/05/5-1.jpg)<p>

Ключевые особенности одностраничных сайтов

Одностраничный сайт отличается от других видов ресурсов не только форматом и подачей материала на нем, но и иными моментами. Давайте ниже рассмотрим для чего еще подойдет такой сайт:

Увеличение конверсии за счет фокусирования внимания. Сразу стоит отметить, что создание одностраничного сайта не дает 100% гарантии. Однако за счет правильно поданной информации, фокусирования внимания только на одном или нескольких продуктах, можно увеличить конверсию.

Сразу стоит отметить, что создание одностраничного сайта не дает 100% гарантии. Однако за счет правильно поданной информации, фокусирования внимания только на одном или нескольких продуктах, можно увеличить конверсию. Тестирование ниши. При запуске нового проекта очень важно определить рентабельность создания крупного сайта.

Для прояснения ключевых моментов достаточно создать одностраничный сайт и запустить на него рекламу. Уже через несколько месяцев можно будет собрать статистику и сделать развернутый анализ.

Техническая надежность такого ресурса. Чем меньше страниц у сайта, тем ниже вероятность возникновения технических ошибок. А при обнаружении неполадок, их можно довольно быстро устранить.

Чем меньше страниц у сайта, тем ниже вероятность возникновения технических ошибок. А при обнаружении неполадок, их можно довольно быстро устранить. Гибкое А/Б тестирование . Проанализировать все факторы, влияющие на выбор клиента, на многостраничном сайте довольно трудно. А вот на одностраничном сайте, с помощью специальных сервисов, легко менять заголовки, призывы к действию и другие элементы. За счет этого в короткий срок можно найти наиболее удачные решения.

Проанализировать все факторы, влияющие на выбор клиента, на многостраничном сайте довольно трудно. А вот на одностраничном сайте, с помощью специальных сервисов, легко менять заголовки, призывы к действию и другие элементы. За счет этого в короткий срок можно найти наиболее удачные решения. Простое редактирование. При создании одностраничника в конструкторе, для его редактирования не понадобится привлекать сторонних специалистов. За несколько минут в редакторе меняется текст, изображения и настраиваются формы обратной связи.

При создании одностраничника в конструкторе, для его редактирования не понадобится привлекать сторонних специалистов. За несколько минут в редакторе меняется текст, изображения и настраиваются формы обратной связи. Вариативность рекламы. Если запуск рекламной кампании является более приоритетным, чем продвижение ресурса с помощью SEO, то одностраничный сайт хорошо для этого подойдет. Он позволит экспериментировать с заголовками и остановить выбор на самом оптимальном варианте.

Если запуск рекламной кампании является более приоритетным, чем продвижение ресурса с помощью SEO, то одностраничный сайт хорошо для этого подойдет. Он позволит экспериментировать с заголовками и остановить выбор на самом оптимальном варианте. Низкий уровень доверия пользователей. В современном мире довольно много сайтов однодневок. Они создаются за пару часов, выполняют определенную функцию и удаляются. Как правило, такие ресурсы используются мошенниками. Из-за этого у пользователей появляется вполне обоснованное недоверие к одностраничным сайтам. Поэтому так важно завоевать доверие клиентов с помощью отзывов, ссылок на социальные сети, предоставления сертификатов качества и иных документов.

В современном мире довольно много сайтов однодневок. Они создаются за пару часов, выполняют определенную функцию и удаляются. Как правило, такие ресурсы используются мошенниками. Из-за этого у пользователей появляется вполне обоснованное недоверие к одностраничным сайтам. Поэтому так важно завоевать доверие клиентов с помощью отзывов, ссылок на социальные сети, предоставления сертификатов качества и иных документов. Ориентация на одно целевое действие. На одной странице не получится разместить каталог товаров. Как правило, одностраничник создается для реализации только одного или пары продуктов.

На одной странице не получится разместить каталог товаров. Как правило, одностраничник создается для реализации только одного или пары продуктов. Высокая конкуренция. Ежедневно в интернете появляются тысячи новых сайтов. И одностраничнику будет крайне трудно конкурировать среди такого изобилия. Особенно, когда в выбранной нише на протяжении нескольких лет существуют свои лидеры.

Еще одна важная особенность одностраничного сайта — трудности с SEO-продвижением. Вот несколько основных причин, влияющих на это:

Поскольку такой сайт ограничен одной страницей, его не получится продвигать по всему объему семантики.

На одностраничном есть возможность указать только один title и description. Соответственно, они не могут качественно охватить все возможные запросы.

Поисковым роботам не всегда удается полностью понять тематику одностраничного сайта. Точно определить направленность ресурса гораздо проще при наличии нескольких заполненных страниц.

На такой ресурс зачастую внешние ресурсы ссылаются гораздо меньше.

Из-за вышеперечисленных особенностей, одностраничные сайты в основном могут ранжироваться только по брендовым запросам.

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Создание одностраничного сайта в конструкторе

Разберем создание одностраничного сайта в конструкторе Старонка. Он помогает за несколько часов сделать стильную страницу и создать формы обратной связи. А всего за день можно полностью настроить сайт и запустить его.

Выбор шаблона

Работа над сайтом начинается с выбора шаблона. После регистрации в конструкторе нажмите на кнопку «Создать сайт», а затем на поле «Сайт компании или лендинг». Дальше вы попадете в библиотеку с шаблонами. Пролистайте их немного ниже и используйте тот, который больше всего нравится визуально. Шаблон служит направляющей и помогает определиться со структурой страницы. Если вы не нашли подходящий вариант, то выберите любой шаблон, а затем отредактируйте его под свои цели и задачи.

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<p align="center">![инструкция как создать одностраничный сайт](/blog/content/images/2021/05/2-4.png)<p>

Обложка и заголовок

Самый первый блок стоит сделать максимально цепляющим внимание пользователя. Для этого подберите емкий и понятный заголовок, а также загрузите красивое изображение в качестве фона. Чтобы открыть настройки раздела, нажмите на шестеренку в левой панели. В них добавляются фотографии, выравнивается текст, меняется фоновый цвет.

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Меню и контакты

На одностраничном сайте меню настраивается за считанные минуты. Для это перейдите в раздел «Настройка меню», активируйте контакты, определитесь с дизайном и в самом низу активируйте нужные пункты. Название самих пунктов меняется в настройках разделов.

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Описание продукта и отзывы

Чтобы добавить блоки с отзывами и описанием продукта, достаточно перейти в «Новый раздел» и подобрать подходящий шаблон. Его можно сразу перетащить в нужное место на сайте или изменить положение блока в левой панели.

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Призыв к действию и формы обратной связи

Чтобы изменить призыв к действию на кнопке, нажмите на нее в редакторе. После открытия модального окна, отредактируйте текст и сохраните правки. Для изменения цвета кнопки, откройте раздел «Цвета и шрифты», а затем выберите подходящий ключевой цвет.

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У каждой кнопки есть обратная сторона — форма для обратной связи. Она создается и редактируется в настройках сайта, в разделе «Формы заказов».

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В редакторе формы с левой стороны отражается готовая форма, а с правой предложены шаблоны полей. Для добавления нужного поля, просто перетяните его из правой панели в левую. После этого нажмите на новое поле и измените его настройки.

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Кнопки социальных сетей и установка полезных расширений

Для подключения кнопок социальный сетей, зайдите в раздел «Расширения», во вкладку «Кнопки социальных сетей». Нажмите на кнопку «Добавить» напротив расширения «Виджеты Эдзис» и вставьте в открывшемся модальном окне идентификатор. Его можно получить после создания кнопок на официальном сайте сервиса.

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Кроме добавления кнопок социальных сетей следует подтвердить права на сайт, подключить Google Analytics и Яндекс.Метрику, а также установить онлайн-консультанта. Все это легко сделать в разделе «Расширения» за несколько минут. У каждого расширения есть кнопки для перехода на официальный сайт сервиса и для открытия подробной инструкции.

Заключение

Многим компаниям одностраничные сайты отлично подойдут для создания акций, продвижения новых товаров, освоения рынка и для тестирования ниши. При этом такой тип ресурса не требует больших вложений. Он собирается и запускается за несколько часов при помощи удобного конструктора. Помните, продвинуть одностраничный сайт по SEO довольно трудно, поэтому сосредоточьте свое внимание на запуске контекстной рекламы.