Тысячи предпринимателей ежедневно ищут инструменты, которые помогут решить определённые задачи и развивать бизнес. Чаще всего всё начинается с создания сайта, ведь нужно красиво презентовать услуги, товары или компанию. Самый простой способ создать сайт — использовать конструктор. Это просто и позволяет сэкономить бюджет. Давайте я расскажу вам, как создать сайт, лендинг или интернет-магазин в 🌱kvitly, ведь это действительно легко, даже если вы планируете создание сайта с нуля.

Что необходимо для создания сайта?

Для самостоятельного создания сайта требуется не так много. Для начала определитесь с адресом для вашего проекта. Он приобретается отдельно у регистраторов. Доменное имя станет визитной карточкой, с помощью которой компанию будут узнавать и выделять среди десятков других.

Думать о хостинге вам не нужно, ведь после оплаты подписки в 🌱kvitly, мы разместим ваш сайт на одном из надёжных серверов и будем следить за его бесперебойной работой. Таким образом, даже если вы раньше не знали, как создать свой сайт бесплатно или платно, с 🌱kvitly это становится проще простого.

Сколько стоит создание сайта?

Этот вопрос довольно многогранный. Стоимость сайта создания целиком и полностью зависит от его функционала и наполнения. Лучше всего сразу рассчитывать на цифру от 250$ в год.

Пугаться не стоит, ведь за эти деньги вы получите всё необходимое для успешного создания сайта с нуля: инструменты для оптимизации бизнес-процессов, удобный конструктор интернет-сайтов, хостинг, интеграции и другие бонусы. Прибавьте к этому небольшой бюджет на рекламу и продвижение — и получится реальная сумма для эффективного старта.

Создание сайта на 🌱kvitly

Разобравшись с ключевыми вопросами, можно смело переходить к оформлению сайта. Его создание делится на несколько простых шагов. Выполняйте каждый из них, чтобы всего за несколько часов уже запустить свой первый сайт.

1. Покупка и выбор домена

Доменное имя — адрес, по которому пользователи будут искать ресурс в интернете. Домен покупается на сайте у регистраторов, например: reg.ru, hostinger.ru или nic.ru. При выборе адреса стоит руководствоваться достаточно простыми правилами, он должен быть понятным, просто запоминаться и не иметь разных вариаций написания. Так, в английском языке есть схожие буквы C и S, V и W. При их использовании клиентам достаточно легко запутаться и неправильно ввести доменное имя в поисковую строку. Важно понимать, адрес в своем названии отражает регион.

2. Регистрация

Для регистрации в 🌱kvitly достаточно перейти на сайт и нажать на кнопку «Войти» или «Создать сайт». Затем заполните поля необходимой информацией и переходите на следующий этап разработки сайта.

3. Выбор шаблона

После регистрации откроется личный кабинет. Чтобы начать, нажмите на кнопку «Создать сайт», а затем выберите подходящий вариант: «Сайт компании или лендинг», «Интернет-магазин или витрина». Дальше появится библиотека с шаблонами. Они все поделены по тематикам и группам. Для поиска подходящего варианта просто введите свой запрос в поисковую строку. Чтобы просмотреть шаблон нажмите на кнопку «Посмотреть» и для выбора на «Выбрать шаблон». До того, как вы начнете редактировать шаблон, его можно будет сменить. А вот после входа в редактор это сделать не получится. Помните, даже не найдя подходящий вариант отчаиваться не стоит. Отдайте предпочтение тому шаблону, который вам понравится визуально. Ведь отредактировать его под свои задачи и цели проще простого.

4. Добавление контента

Весь контент для сайта стоит подготовить заранее, перед тем как приступить к созданию сайта. Подумайте над изображениями, куда бы вы их хотели прикрепить, в каких разделах. Найдите качественные фотографии в стоках или устройте фотосессию. Чем выше качество картинок, тем лучше. Не забывайте и про объем, он не должен превышать 5 Мб. Размер изображения напрямую влияет на скорость загрузки сайта и самих изображений. Мы рекомендуем загружать фотографии среднего размера, примерно 1920x1080 пикселей. Помимо этого напишите текст для разных разделов. Соберите все в один документ, проверьте на опечатки и плагиат.

Для добавления своего текста, в редакторе выделите его курсором мыши, удалите стандартный текст шаблон и введите новый. Схожим образом к тексту привязываются ссылки, отметим, их можно добавить только к основному тексту. Чтобы добавить по тексту ссылку, выделите нужный фрагмент, в возникшей панели с настройками нажмите на изображение цепи, а затем вставьте необходимый адрес в пустое поле.

Теперь приступим к добавлению своих изображений, подготовьте их перед тем, как приступить к созданию сайта. Для этого найдите раздел с фотографиями и нажмите на любую картинку. В окне «Библиотека медиа-элементов» перейдите во вкладку «Мои изображения» → «Загрузить». Выберите картинку с компьютера и сохраните изменения. Обратите внимание, в настройках изображения можно привязать ссылку к фото. Достаточно в поле «Ссылка» выбрать значение «Адрес».

5. Редактирование кнопок

Один из важнейших элементов на сайте — кнопка с призывом к действию. Она направляет пользователей и служит связующим звеном между вами и клиентом, как на профессиональном гугл сайте или в дорогом проекте по разработке сайтов, так и в конструкторе, только гораздо проще. Важно сделать кнопку заметной и разместить ее в правильном месте. В 🌱kvitly специально созданы шаблоны в которых сразу предусмотрены кнопки. Их можно сделать более заметными, изменив цвет. Для этого просто перейдите в раздел «Цвета и шрифты» и выберите подходящий «Ключевой цвет».

Выберите нужный ключевой цвет

При нажатии на кнопку, в редакторе открываются дополнительные настройки. Здесь вы можете написать призыв к действию, отредактировать размер кнопки и действие, которое будет производиться при нажатии. После выбора формы обратной связи, клиенту будут предложены поля для заполнения, при указании своего адреса, пользователь перейдет по прикрепленной ссылке.

6. Настройка логотипа и меню

Меню и логотип сайта привлекают к себе внимание. С помощью логотипа компанию начнут выделять среди десятков других. А меню послужит навигацией для клиентов. Все необходимые элементы настраиваются в разделе «Настройка меню». Тут легко выбрать «Меню страницы» — для одностраничного сайта и «Сквозное меню сайта» — для оформления многостраничного ресурса. Ниже вы можете отредактировать дизайн меню, а также добавить контакты и выбрать нужный тип логотипа: текстовый или графический. Чтобы изменить текст или картинку логотипа, напишите нужный текст или загрузите новый логотип.

7. Добавление новых разделов

Чтобы добавить на сайт новый блок, нажмите в меню на кнопку «Новый раздел» или «+» между разделами. Выберите необходимую категорию и подходящий раздел в этой категории. Нажмите на него мышкой, он добавится в самое начало сайта. Чтобы переместить раздел выше или ниже, используйте кнопки со стрелками вниз и вверх.

8. Настройка разделов

У каждого раздела есть набор настроек: загрузка и редактирование фона, выравнивание текста, изменение количества колонок и другие. Чтобы открыть настройки раздела, нажмите на шестеренку в левом верхнем углу раздела. Измените все необходимые настройки, все настройки сохранятся автоматически. Когда будете готовы, опубликуйте сайт.

9. Подключение доменного имени

Начнем с того, что домен нужно выбрать и купить, после чего изменить его настройки, чтобы сайт, созданный на нашей платформе начал отображаться по адресу. Настройка занимает всего пару минут, в течение 30 минут сайт начнет открываться по новому адресу. Чтобы добавить уже имеющийся адрес, перейдите в раздел «Обзор», и нажмите «Настройка домена», затем нажмите на кнопку «Добавить адрес». Перед вами откроется меню, в нем выберите значение «У меня есть домен» и вставьте в пустое поле доменное имя. Затем перейдите на сайт, где был куплен адрес и настройте DNS-записи.

10. Внутренняя настройка сайта

Завершив работу над визуальной составляющей сайта переходите к внутренним настройкам. Для этого зайдите в раздел «Интеграции» и установите нужные интеграции. Обязательно подтвердите права на сайт в Яндекс и Google, это поможет сообщить поисковым системам о том, что вы запустили свой сайт. Подключите счетчики посещений, кнопки социальных сетей или онлайн-консультант, добавьте почту для оповещений о заказах.

11. Оплата подписки

Чтобы сайт бесперебойно работал, привлекал клиентов и приносил прибыль, необходимо оплатить подписку. Во все тарифные планы входят: хостинг, возможность подключить базовые расширения, удобный конструктор сайтов и поддержка. Чтобы выставить счет, перейдите в раздел «Выбор тарифа» на информационной полосе внизу экрана, а если тариф оплачен, но вы хотите продлить его еще до окончания — на кнопку «История платежей». Выберите тарифный план и переходите к оплате.

Заключение

🌱kvitly — прекрасный инструмент для развития бизнеса, при помощи которого легко создать сайт или интернет-магазин. Использование конструктора не требует от вас специальных знаний и навыков. Достаточно выбрать шаблон, выполнить пару нехитрых настроек и запустить готовый сайт. Пробуйте, экспериментируйте и растите ваш бизнес вместе с 🌱kvitly!