Для регистрации ИП в Беларуси нужен простой пакет документов и немного свободного времени. Оно уйдет на уплату взноса и посещение фотостудии. Если фотографии уже готовы, то вам понадобится не больше нескольких часов. В этой статье мы подробно опишем все шаги, которые надо пройти и попробуем ответить на самые распространенные вопросы.

Индивидуальный предприниматель (или ИП) – это физическое лицо, которое занимается любой деятельностью приносящей доход и зарегистрированное как ИП.

Документы которые надо подготовить

Начнем с самого начала – сбора документов. Вам потребуется принести в регистрирующий орган (в Минске это Управление регистрации и лицензирования Мингорисполкома на пл. Свободы, 8, в других городах -- районный исполнительный комитет по месту жительства) заявление о государственной регистрации. Его образец можно найти на сайте [регистрирующего органа](). Вместе с ним надо взять фотографии в размере 3х4 или 4х5 см, а также оригинал или копию документа об уплате госпошлины, которая составляет 0.5 базовой величины. И последний важный документ -- паспорт, очень важно не забыть его дома.

Где оплатить госпошлину

С первого января 2020 года размер одной базовой величины составляет 27 BYN. Это значит, что стоимость регистрации ИП в 2020 году составляет **13 рублей 50 копеек**. Реквизиты для уплаты госпошлины уточняйте в местном исполкоме. Для Минска все данные находятся на сайте [Мингорисполкома](http://minsk.gov.by/ru/org/8643/attach/cfab087/3_2.shtml).

Где найти код ОКЭД

Когда дело дойдет до заполнения заявления для регистрации ИП, придется столкнуться с кодом ОКЭД. Он указывает на определенный вид экономической деятельности, которую вы будете осуществлять. С кодом можно определиться на сайте [«Национального статистического комитет Республики Беларусь»](https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/).

Где регистрируют ИП

В Минске регистрация осуществляется в Мингорисполкоме, в других населенных пунктах ИП регистрируют в местном исполнительном комитете по месту регистрации. Стоит отметить, что предприниматель считается зарегистрированным со дня подачи документов. А свидетельство о регистрации выдается либо при обращении, либо на следующий рабочий день.

Подача документов онлайн

Если вы хотите зарегистрировать ИП онлайн (такое возможно), необходимо получить специальный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП). Приобрести его можно в [РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»](http://pki.by/) или [РУП «Национальный центр электронных услуг»](https://nces.by/pki/). Стоимость ключа будет колебаться в зависимости от срока, на который вы его выпускаете и еще нескольких факторов. С прайсом можно ознакомиться на сайте [«Информационно-издательского центра по налогам и сборам»](https://info-center.by/napravlenie-deyatelnosti/-u-ts/uslugi-registratsionnogo-tsentra/registratsiya/).

После покупки ключа надо заполнить заявление и приложить фотографии на [сайте «Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»](http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=eIpRegForm). При подаче документов через интернет оплачивать госпошлину не нужно. А в день регистрации вам пришлют электронное свидетельство о госрегистрации ИП.

Таким способом оформить ИП намного проще и быстрее, кроме того с ключом удобнее вести бизнес. Он позволит подавать все декларации в налоговую службу дистанционно.

Что еще нужно для ИП

Остались заключительные шаги! Получить «Книгу замечаний и предложений» и [«Книгу учета проверок»](https://belblanc.by/zakonodatelnaya-baza/kniga-zamechanij-i-predlozhenij/). Их выдают в налоговом органе по месту постановки ИП на налоговый учет. Вам нужно будет подать заявление о выдаче книги и обосновать количество экземпляров, а также принести квитанцию об оплате книги. Важно отметить, что «Книга учета проверок» оформляется в течение одного месяца с момента постановки на налоговый учет. Её можно купить в [издательстве](http://belblank.by/torgovaya-set.html), но надо будет дополнительно зарегистрировать в инспекции. Для этого необходимо принести заполненную книгу в «Одно окно» в своей ИМНС.

Если вы планируете работать с крупными заказчиками или у вас просто есть необходимость, то изготовьте для себя печать.

Как открыть счет в банке и в каких случаях он необходим

Если вы планируете работать с кассовыми аппаратами или ежемесячная выручка превышает 1000 базовых величин, а также при необходимости работать с другими ИП и юридическими лицами – понадобится открыть счет в банке.

Для этого надо выбрать банк, который кажется вам наиболее надежным и подать документы. В них входит заявление на открытие счета, копия свидетельства о регистрации ИП, карточка с образцами подписей лиц имеющих право распоряжаться счетом, при необходимости стоит принести печать или ее оттиск, а также паспорт и паспортные данные лиц имеющих право распоряжаться счетом. Сразу оговоримся, что список документов в разных банках отличается. Поэтому сначала лучше позвонить и проконсультироваться у специалиста.

Регистрация в Торговом реестре и реестре Бытовых услуг

При открытии магазина надо зарегистрироваться в Торговом реестре. Процедура абсолютно бесплатная, достаточно просто написать и подать заявление в торговый отдел исполкома или в администрации района по месту регистрации ИП.

А вот при открытии парикмахерской, СТО или ремонтного сервиса потребуется регистрация в реестре Бытовых услуг. Делается это тоже абсолютно бесплатно. Ознакомиться с полным перечнем бытовых услуг можно на сайте [МАРТ](https://mart.gov.by/sites/mart/home.html//), там же вы найдете формы заявлений и порядок их заполнения.

Лицензия

Существует ряд видов деятельности, при которых необходимо получать лицензию. Узнать полный список можно на [юридическом сайте](https://www.femida.by/index.php?page=lic). А вот знакомиться с правилами и порядком получения лицензии поможет [указ президента Республики Беларусь №450 от 01.09.2010](http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000450).

Немного о налогах

Для некоторых видов деятельности в нашей стране предусмотрена уплата единого налога. Подробнее об этом можно узнать в [статье 296 Налогового кодекса Республики Беларусь](https://kodeksy-by.com/nalogovyj_kodeks_rb/296.htm). Если вы поняли, что ваш вид деятельности подходит и вы оказываете услуги физическим лицам, то обязаны платить единый налог и не сможете изменить его на другую систему налогообложения.

Если же вид деятельности не обязывает платить единый налог, то вы вправе самостоятельно выбрать систему налогообложения. Это может быть подоходный налог в размере 16% от дохода или упрощенная система налогообложения в размере 5% от всей выручки. Выбрать систему налогообложения надо самостоятельно, ознакомившись заранее с документами. А если не можете определиться, позвоните в консультацию ИМНС.

Фонд социальной защиты

При открытии ИП обязательно надо отчислять взносы в ФСЗН. К сожалению, не имеет значения работает ли предприниматель или нет, налог платить надо. От него освобождаются лица имеющие официальное место работы кроме ИП, пенсионеры, студенты дневной формы обучения и мамы в декретном отпуске.

Отдельно отметим, что при прекращении деятельности ИП сразу надо разместить объявление о прекращении предпринимательской деятельности в журнале [«Юстиция Беларуси»](https://justbel.info/pages/likvidaciya-po-sobstvennomu-resheniyu) и подать заявление в регистрирующий орган. Именно с этого момента будет снята уплата ФСЗН, до этого времени уплачивать налог придется независимо от дохода.

Заключение

Как видите, стать предпринимателем не так сложно. Для начала стоит все хорошо обдумать и детальнее ознакомиться с документами. Разумеется, далеко не всем понятны с первого прочтения мудреные законодательные акты. Поэтому не стесняйтесь уточнять вопросы у работников контролирующих органов и обращаться в «Одно окно».