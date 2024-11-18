Как стать самозанятым в Беларуси?
Наталия Усова для раздела Академия
Самозанятость в РБ: как стать самозанятым, какие виды деятельности доступны и какие налоги платить
Самозанятость в РБ — это легальный способ ведения собственного дела без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такой формат подходит для тех, кто хочет работать на себя, предоставлять услуги или производить товары без наемных работников, при этом платить налоги и вести деятельность официально. С каждым годом количество самозанятых растет, не удивительно, ведь это самый выгодный и доступный вариант для осуществления предпринимательской деятельности. Чтобы узнать подходит ли ваш вид деятельности под условия самозанятости, ознакомьтесь со списком
Есть несколько условий для того, чтобы считаться «правильным» самозанятым.
- Вы должны работать самостоятельно, не нанимая других людей себе в помощь.
- Вы можете параллельно работать в найме (то есть, быть штатным сотрудником какой-нибудь компании или ИП) или быть ИП. Однако, должны заниматься другим видом деятельности, не тем, какой практикуете как самозанятый.
В этой статье мы расскажем:
- кто такие самозанятые в РБ;
- как начать самозанятость;
- какие есть самозанятые виды деятельности;
- какие налоги платят самозанятые;
- что важно знать о регистрации.
Кто такие самозанятые в Республике Беларусь?
Самозанятые РБ — это физические лица, которые самостоятельно осуществляют деятельность, входящую в перечень разрешенных государством, и платят налог на профессиональный доход или единый налог. Самозанятый работает без сотрудников, сам организует свою работу и может вести деятельность легально без регистрации ИП.
Преимущества самозанятости
Самозанятость в РБ имеет ряд преимуществ:
- 📱 Простая регистрация — через мобильное приложение или лично в налоговой;
- 💼 Не требуется открытие ИП;
- 💰 Низкая налоговая нагрузка — от 10% дохода;
- 📄 Нет бухгалтерской отчетности и кассового аппарата;
- 🧾 Возможность добровольных взносов в ФСЗН;
- 📆 Уплата налога только за месяцы, в которых ведется деятельность.
Как стать самозанятым в РБ: пошаговая инструкция
Чтобы официально начать самозанятость в РБ, выполните следующие шаги:
Единый налог
Шаг 1 До начала деятельности вам нужно подать письменное заявление в налоговый орган по месту вашей регистрации или через личный кабинет, получив в ИМНС логин и пароль.
Шаг 2 Далее — уплатить налог за первый месяц, с которого планируете начать работу.
Шаг 3 Можно начинать работать, и не забывать платить налог наперёд.
НПД
Шаг 1 Нужно установить приложение “Налог на профессиональный доход” и зарегистрироваться в нём. Кстати, можно использовать и веб-версию софта на компьютере.
Шаг 2 Проинформировать через приложение налоговую о применении НПД
Шаг 3 При поступлении денег (на карту или наличных) в приложении нужно формировать чеки.
Шаг 4 На основе ваших чеков по итогам месяца налоговая рассчитает сумму налога для уплаты. Вы его оплачиваете.
Самозанятые виды деятельности: актуальный перечень
Ниже приведены популярные виды деятельности для самозанятых, разрешенные законодательством Беларуси:
- услуги парикмахера, мастера маникюра и педикюра;
- видеосъемка и фотосъемка мероприятий;
- репетиторство, преподавание, обучение;
- мелкий ремонт (одежда, обувь, техника, инструменты);
- клининг, озеленение, уборка помещений;
- разработка сайтов, дизайн, IT-услуги;
- перевод текстов;
- продажа домашних животных;
- изготовление и продажа ремесленных изделий;
- ремонт мебели, автомобилей и других предметов быта.
Полный перечень самозанятых видов деятельности можно найти на сайте налоговых органов.
Налоги для самозанятых
Самозанятые в РБ могут платить:
- Налог на профессиональный доход (НПД) — 10% от дохода до 60 000 BYN в год. Сверх этой суммы — 20% с превышения. Можно работать с физлицами, ИП и юрлицами, в том числе, и с иностранными.
- Единый налог — фиксированная сумма, которая зависит от региона и типа деятельности. Вы работаете только с физическими лицами.
Уплата налога производится ежемесячно. Отчетность в налоговую инспекцию не требуется — все действия можно выполнить через мобильное приложение.
На сайте налоговой есть Перечни, в которых вы можете найти виды деятельности облагаемые НПД и единым налогом.
Если вид деятельности упоминается в обоих перечнях, и работаете вы только с физлицами, у вас есть право выбора.
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Единый налог предусматривает фиксированную ставку, независимо от дохода.
НПД — уплату 10-20%.
Важные ограничения и особенности самозанятости
- 👥 Нельзя нанимать работников;
- 📌 Не все виды деятельности разрешены;
- 🧼 В некоторых сферах требуется соблюдать санитарные нормы;
- 📢 Разрешена реклама услуг — через соцсети, доски объявлений, сайты и мессенджеры;
- 🧾 Самозанятые могут не использовать кассу, но обязаны выдать документ об оплате по требованию клиента.
Кому подходит самозанятость?
Самозанятость в Республике Беларусь — это идеальный вариант для:
- фрилансеров: дизайнеров, разработчиков, переводчиков;
- мастеров красоты: парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса;
- преподавателей и репетиторов;
- фотографов, операторов и ведущих мероприятий;
- мастеров и ремесленников, работающих с деревом, тканью, кожей и т. д.
Заключение
Самозанятость РБ — это отличная возможность начать свое дело без рисков и сложностей. Простая регистрация, прозрачное налогообложение, отсутствие обязательной отчетности — всё это делает самозанятость идеальным стартом для тех, кто хочет работать на себя. Главное — выбрать подходящий вид деятельности и соблюдать правила.
Если вы задумываетесь о начале своего дела, самозанятость в РБ — это ваш шанс стать финансово независимым, работая легально и на своих условиях.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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