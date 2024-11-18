Как стать самозанятым в Беларуси?

Самозанятость в РБ: как стать самозанятым, какие виды деятельности доступны и какие налоги платить

Самозанятость в РБ — это легальный способ ведения собственного дела без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такой формат подходит для тех, кто хочет работать на себя, предоставлять услуги или производить товары без наемных работников, при этом платить налоги и вести деятельность официально. С каждым годом количество самозанятых растет, не удивительно, ведь это самый выгодный и доступный вариант для осуществления предпринимательской деятельности. Чтобы узнать подходит ли ваш вид деятельности под условия самозанятости, ознакомьтесь со списком

Есть несколько условий для того, чтобы считаться «правильным» самозанятым.

Вы должны работать самостоятельно, не нанимая других людей себе в помощь. Вы можете параллельно работать в найме (то есть, быть штатным сотрудником какой-нибудь компании или ИП) или быть ИП. Однако, должны заниматься другим видом деятельности, не тем, какой практикуете как самозанятый.

В этой статье мы расскажем:

кто такие самозанятые в РБ ;

; как начать самозанятость;

какие есть самозанятые виды деятельности ;

; какие налоги платят самозанятые;

что важно знать о регистрации.

Кто такие самозанятые в Республике Беларусь?

Самозанятые РБ — это физические лица, которые самостоятельно осуществляют деятельность, входящую в перечень разрешенных государством, и платят налог на профессиональный доход или единый налог. Самозанятый работает без сотрудников, сам организует свою работу и может вести деятельность легально без регистрации ИП.

Преимущества самозанятости

Самозанятость в РБ имеет ряд преимуществ:

📱 Простая регистрация — через мобильное приложение или лично в налоговой;

💼 Не требуется открытие ИП;

💰 Низкая налоговая нагрузка — от 10% дохода;

📄 Нет бухгалтерской отчетности и кассового аппарата;

🧾 Возможность добровольных взносов в ФСЗН;

📆 Уплата налога только за месяцы, в которых ведется деятельность.

Как стать самозанятым в РБ: пошаговая инструкция

Чтобы официально начать самозанятость в РБ, выполните следующие шаги:

Единый налог

Шаг 1 До начала деятельности вам нужно подать письменное заявление в налоговый орган по месту вашей регистрации или через личный кабинет, получив в ИМНС логин и пароль.

Шаг 2 Далее — уплатить налог за первый месяц, с которого планируете начать работу.

Шаг 3 Можно начинать работать, и не забывать платить налог наперёд.

НПД

Шаг 1 Нужно установить приложение “Налог на профессиональный доход” и зарегистрироваться в нём. Кстати, можно использовать и веб-версию софта на компьютере.

Шаг 2 Проинформировать через приложение налоговую о применении НПД

Шаг 3 При поступлении денег (на карту или наличных) в приложении нужно формировать чеки.

Шаг 4 На основе ваших чеков по итогам месяца налоговая рассчитает сумму налога для уплаты. Вы его оплачиваете.

Самозанятые виды деятельности: актуальный перечень

Ниже приведены популярные виды деятельности для самозанятых, разрешенные законодательством Беларуси:

услуги парикмахера, мастера маникюра и педикюра;

видеосъемка и фотосъемка мероприятий;

репетиторство, преподавание, обучение;

мелкий ремонт (одежда, обувь, техника, инструменты);

клининг, озеленение, уборка помещений;

разработка сайтов, дизайн, IT-услуги;

перевод текстов;

продажа домашних животных;

изготовление и продажа ремесленных изделий;

ремонт мебели, автомобилей и других предметов быта.

Полный перечень самозанятых видов деятельности можно найти на сайте налоговых органов.

Налоги для самозанятых

Самозанятые в РБ могут платить:

Налог на профессиональный доход (НПД) — 10% от дохода до 60 000 BYN в год. Сверх этой суммы — 20% с превышения. Можно работать с физлицами, ИП и юрлицами, в том числе, и с иностранными.

— 10% от дохода до 60 000 BYN в год. Сверх этой суммы — 20% с превышения. Можно работать с физлицами, ИП и юрлицами, в том числе, и с иностранными. Единый налог — фиксированная сумма, которая зависит от региона и типа деятельности. Вы работаете только с физическими лицами.

Уплата налога производится ежемесячно. Отчетность в налоговую инспекцию не требуется — все действия можно выполнить через мобильное приложение.

На сайте налоговой есть Перечни, в которых вы можете найти виды деятельности облагаемые НПД и единым налогом.

Единый налог

НПД

Если вид деятельности упоминается в обоих перечнях, и работаете вы только с физлицами, у вас есть право выбора.

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Единый налог предусматривает фиксированную ставку, независимо от дохода.

НПД — уплату 10-20%.

Важные ограничения и особенности самозанятости

👥 Нельзя нанимать работников;

📌 Не все виды деятельности разрешены;

🧼 В некоторых сферах требуется соблюдать санитарные нормы;

📢 Разрешена реклама услуг — через соцсети, доски объявлений, сайты и мессенджеры;

🧾 Самозанятые могут не использовать кассу, но обязаны выдать документ об оплате по требованию клиента.

Кому подходит самозанятость?

Самозанятость в Республике Беларусь — это идеальный вариант для:

фрилансеров: дизайнеров, разработчиков, переводчиков;

мастеров красоты: парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса;

преподавателей и репетиторов;

фотографов, операторов и ведущих мероприятий;

мастеров и ремесленников, работающих с деревом, тканью, кожей и т. д.

Заключение

Самозанятость РБ — это отличная возможность начать свое дело без рисков и сложностей. Простая регистрация, прозрачное налогообложение, отсутствие обязательной отчетности — всё это делает самозанятость идеальным стартом для тех, кто хочет работать на себя. Главное — выбрать подходящий вид деятельности и соблюдать правила.

Если вы задумываетесь о начале своего дела, самозанятость в РБ — это ваш шанс стать финансово независимым, работая легально и на своих условиях.