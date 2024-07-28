Если у вас есть интернет-магазин и он успешно работает, вероятно у вас уже возникла мысль о завоевании новых рынков. Ведь расширение географии помогает выйти на новый уровень, привлечь новую аудиторию и повысить продажи.

Выход на новый рынок всегда довольно трудоемкий процесс. Однако с проработанным планом и четким пониманием того, что требуется делать, вы успешно покорите новую аудиторию в другом регионе.

Крупные интернет-магазины обычно нацеливаются на американский рынок, как наиболее прибыльный. Однако сейчас начинают лидировать совсем другие игроки: Китай, Мексика, Канада. По прогнозам, выручка китайских интернет-магазинов в 2024 году должна вырасти до $1,556 трлн. Это на 8.5% выше, чем выручка за 2020 год — в $1,115 трлн.

В статье мы расскажем какие рынки стоит рассмотреть для вывода бизнеса за рубеж. Поговорим об удобном переводе контента в блоге и затронем новые технологии, влияющие на развитие бизнеса.

1. На какие рынки стоит обратить внимание

На старте, прежде всего, стоит определиться с подходящим рынком. От него будет зависеть особенность целевой аудитории, стратегия развития, маркетинг. Какие же зарубежные рынки самые перспективные?

Ранее, мы говорили о том, что Китай один из самых быстрорастущих и прибыльных рынков. Однако его способны покорить далеко не все компании, ведь на нем просто невероятная конкуренция. С вами могут посоревноваться как самые крупные местные интернет-магазины, так и тысячи мелких.

Не стоит забывать, существует множество других вариантов, которые однозначно стоит рассмотреть. Постарайтесь выбирать те регионы, которые ближе всего находятся к текущему местоположению. Такой подход поможет сократить расходы на логистику. Например, если вы находитесь в Беларуси, то имеет смысл попробовать прощупать европейский рынок или рассмотреть страны СНГ. А компаниям с Дальнего Востока смело можно выходить в Азиатские регионы.

2. Рассмотрите неочевидные рынки

Подумайте, стоит ли погоня за самыми популярными рынками тех усилий, которые необходимо на нее затратить? Существуют менее распространенные варианты, приносящие хорошую прибыль. Например, присмотритесь к Японии с ее самой популярной площадкой электронной коммерции — Rakuten Ichiba.

Сделать выбор помогут и цифры, так в 2019 году объем продаж в интернет-магазинах Японии составил около 90 миллиардов долларов. А процент возврата заказов не превышает 3%-5%. В США эта цифра достигает целых 30%. К тому же, сами японцы любят международные бренды, которые они обычно ищут на Rakuten Ichiba.

В работе на этом рынке существуют свои нюансы. Например, при размещении на Rakuten Ichiba ваша компания должна быть зарегистрирована в США или Японии. В противном случае придется сотрудничать с локальным бизнес-партнером. Он будет действовать в качестве зарегистрированного продавца, представляющего ваш бренд. При необходимости можно изменить платформу и выбрать Amazon Japan. На ней не требуется дополнительная регистрация.

3. Работа с конкурентами

Следующий шаг — анализ конкурентов и целевой аудитории. Узнайте, существуют ли в выбранном регионе компании, продающие такой же ассортимент товаров. Есть ли потребность у покупателя в данных продуктах.

Дальше надо создать таблицу в Excel и внести в нее своих прямых конкурентов. Напротив каждого укажите его сильные и слабые стороны, методы продвижения. Собрав всю необходимую информацию, необходимо позаимствовать у конкурентов все самое лучшее и проработать все слабые стороны. Ваш продукт и его подача, в конечном результате, должны быть привлекательнее.

Найти и проанализировать конкурентов помогут сервисы SpyFu, SEMrush или Buzzsumo. Данные инструменты отслеживают контент на сайтах конкурентов, а также группируют новости в заданной индустрии и следят за упоминаниями вашего бизнеса.

С помощью SimilarWeb легко проводить анализ данных с ресурсов конкурентов. Это поможет просчитать свои шансы на появление вашего интернет-магазина в первых строчках поисковой выдачи Google и Яндекс в определенном регионе. Сервис платный, однако бесплатного функционала вполне достаточно для решения этого основных вопросов.

А благодаря Facebook Ad Library можно посмотреть все рекламные креативы, которые в данный момент размещены на Facebook вашими конкурентами. Так удобно следить за последними тенденциями и подбирать подходящие варианты изображений и офферов для продвижения.

4. Поиск целевой аудитории

Знание своих конкурентов безусловно помогает выйти на новый рынок. Но более значимую роль играет целевая аудитория. От того, насколько глубоко вы ее изучите, зависит успех: «Интересен ли продукт в выбранном регионе?», «Решает ли он проблемы покупателей?», «Можно ли его продвигать за счет продажи эмоций?».

Представьте, что вы продаете женскую обувь и возникли проблемы со сбытом маленьких размеров. А ведь их вполне можно реализовать на азиатском рынке, ведь там довольно миниатюрные женщины. И наоборот, в этом регионе не наберут широкую популярность российские продукты и блюда, так как они не соответствуют вкусам аудитории.

Попробуйте использовать Facebook Audience Insights, он поможет выделить вашу целевую аудиторию и подскажет, какая наиболее релевантная реклама для нее. Сервис предоставит данные о демографической ситуации, о частоте переходов с разных устройств, а также о самых часто посещаемых страницах.

5. Обязательная локализация

Выход на новый рынок всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Так, у владельцев интернет-магазинов может возникнуть вопрос: «Как презентовать товары так, чтобы их захотели купить иностранные пользователи?». Чтобы его решить, важно локализовать контент на сайте.

Локализация — это процесс адаптации контента под определенный регион или аудиторию. По данным исследования CSA Research 60% всех пользователей никогда или редко покупают на площадках, где контент не переведен на местный язык и есть только английский версия сайта. Поэтому локализация при выходе на новый рынок поможет удержать клиентов и завоевать их доверие.

Локализация включает в себя работу сразу в нескольких направлениях. Во-первых, необходимо адаптировать все наполнение сайта. Сюда входит не только перевод описания товаров и текстов в блоге на нужный язык. Также необходимо подобрать подходящие изображения для нового рынка. К примеру, в арабских странах не стоит размещать фотографии моделей в слишком открытой одежде. Надо учитывать местную валюту и часовой пояс. Во-вторых, поработайте над SEO: заново подберите ключевые слова на нужном языке, измените метаописание и URL-адреса в соответствии с языком.

6. Не запускайте сразу собственный интернет-магазин

Часто нам хочется всего и сразу. Вместо того, чтобы выполнять работу небольшими и планомерными шагами, мы готовы кинутся в омут с головой. Нередко, первой мыслью при запуске бизнеса в новом регионе, становится мысль о запуске своего интернет-магазина. В этот момент забываются все нюансы, которые с этим сопряжены, все риски и расходы. Рекомендуем в самом начале попробовать работать на местных площадках: Amazon, Lazada, eBay, Mercado Libre, Souq.

Такой подход поможет сэкономить бюджет, прощупать платежеспособность целевой аудитории, узнать степень ее заинтересованности в товаре и не переживать за логистику и открытие новой компании в другой стране. Конечно, даже работая на специальных платформах, стоит изучить все требования и законодательство страны более детально.

7. Местная служба поддержки

Многие покупатели готовы платить больше, если им предоставить хорошую, качественную поддержку. Высокий уровень обслуживания крайне важен для любого интернет-магазина. Как предоставить достойный сервис в новом регионе?

Путей несколько, для начала разместите на сайте раздел FAQ с ответами на самые популярные вопросы. Они обязательно должны быть написаны на языке пользователя. Также, на сайт стоит подключить чат-бота, отвечающего на письменные обращения в реальном времени. Установить чат-бота не так трудно, для это существуют специальные сервисы. В боте размещаются ответы на распространенные вопросы, а дальше алгоритм отправляет нужный, в зависимости от вопроса клиента. Если вы хотите организовать звонки, лучше всего обратиться в местные компании или колл-центры. Только они в первое время смогут предоставлять качественный сервис на родном языке.

8. Перевод регулярно обновляемого контента

Интернет-магазины регулярно обновляют информацию на сайте: описание товаров, фотографии, публикуют новые позиции, удаляют старые. Это всегда непрерывный процесс, который необходимо поддерживать и на зарубежной площадке. Если у вас нет штатного переводчика, то могут возникнуть трудности.

Для их решения стоит воспользоваться сервисом Nitro. Он помогает переводить небольшие фрагменты текста онлайн. Их переведут живые люди, являющиеся носителями языка. Такой текст намного приятнее читать, в нем не будет характерных ошибок возникающих при переводе в переводчике.

9. Платежи

Комфорт покупателей должен стоять на первом месте. Иногда у человека возникает психологический барьер, если ему требуется перевести стоимость товаров в местную валюту. В интернет-магазине обязательно необходимо указывать цены в той валюте, которая используется в выбранной стране. Кроме того, требуется провести анализ локальных платежных сервисов, выяснить наиболее популярные и подключить их. Чем удобнее и проще пользователю узнать цену, а затем оплатить покупку, тем охотнее он ее совершит.

10. Международная доставка

Доставка и хранение продукции довольно важный момент. На старте нет смысла тратить крупные суммы на логистику. В некоторых случаях это может не окупиться, новый рынок попросту не подойдет, продукция магазина окажется невостребованной. Так как же сэкономить на доставке и хранении?

Ранее мы уже рекомендовали разместить ассортимент на местных площадках. На большинстве из них предлагают склады. Например на Amazon есть Fulfillment By Amazon (FBA). А японский агрегатор Rakuten Ichiba предоставляет комплексное решение для логистики: от хранения до доставки.

Заключение

При ведении успешного бизнеса в сфере электронной коммерции, не стоит бояться завоевывать новые рынки. Сейчас существует множество инструментов помогающих адаптировать контент, решить самые основные вопросы по продвижению и логистике. Они не только экономят время, но и помогают сохранить бюджет. Часть из них отлично подходит для изучения нового региона. Обратив внимание на 10 ключевых рекомендаций можно смело расширять свой бизнес!

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