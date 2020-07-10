Для наполнения сайта материалами лучше всего использовать оригинальный контент, созданный самостоятельно и не прибегать к фотостокам. Оригинальные фотографии повышают доверие пользователей к компании и отражают реальное качество товара или услуги. Мы попробуем сравнить собственные фотографии и снимки из стока, чтобы наглядно показать разницу.

Фотосток — это банк фотографий, иллюстраций и других различных изображений. На таких сайтах фотографы, иллюстраторы и художники размещают свои работы, обычно из можно использовать бесплатно или за небольшое вознаграждение. Прежде чем использовать фото, обязательно убедитесь, что его можно использовать бесплатно в рамках лицензии.

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В стоках обычно размещаются снимки в отличном качестве, а выбор тем поражает воображение: портреты, пейзажи, еда, офисы и кафе, техника и строительные работы. Уделив совсем немного времени, вы подберете для сайта великолепное визуальное наполнение.

Часто клиенты не хотят видеть идеальный сайт, им важно качество товаров или услуг, а также реальные отзывы. У людей будет меньше доверия к организации, которая не хочет размещать реальные фотографии своих товаров и услуг. Кто знает, что скрывается за идеальной картинкой?

Работы из фотостоков отлично подойдут для фоновых изображений и оформления главной страницы сайта. Но использовать их в разделах с товарами и отзывами точно не стоит. Пусть ваши снимки будут не совсем профессиональными, но они продемонстрируют реальный вид товаров и услуг.

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Примеры работ

Если вы работаете мастером по ногтевому сервису или печете кондитерские изделия на дому, старайтесь сразу после выполнения заказа фотографировать свои работы. Это можно сделать на камеру телефона. Смартфоны часто делают снимки удачнее, чем громоздкий фотоаппарат.

Важно. Позаботьтесь об освещении и купите настольную или переносную лампу. По возможности делайте все снимки на одном фоне, это даст понять клиентам, что вы не берете их из интернета, а размещаете именно свои работы. В качестве фона можно использовать рабочую поверхность, лоскут ткани, специальный фото фон или поискать на YouTube урок по созданию оригинального фона для фотографии своими руками. Есть очень оригинальные идеи, обязательно посмотрите!

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Серия из самостоятельно созданных фотографий гораздо гармоничнее, чем разноплановые кадры из фотостоков. Ведь руки моделей со стандартных стоковых фото идеальные, без единого изъяна, именно это и снижает доверие ваших драгоценных клиентов.

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Фото для отзывов

Когда вы только начинаете деятельность, добыть отзывы от клиентов с их фотографиями не так просто. Некоторые люди не хотят показывать свое лицо, у кого-то нет хороших снимков, а тратить время и деньги на фотосессию вряд ли кто-то согласится. В таком случае может возникнуть идея использовать портреты из фотостоков.

Важно. Если сейчас люди не готовы делиться своими снимками, не отказывайтесь от раздела «Отзывы» на своем сайте. Вполне нормально разместить текстовые отзывы, также можно размещать скриншоты отзывов из социальных сетей.

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Посмотрите на этот отзыв. А теперь вопрос: «Какой шанс встретить у нас такую семью?» Общайтесь с клиентами. Не постесняйтесь попросить у них разрешение снять их на телефон. Сделайте пару кадров на месте оказания услуг или рядом с товаром. Поверьте, живые и эмоциональные лица скажут гораздо больше любых слов.

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Фото для студий и мастерских

На фотостоках найдется множество фотографий и иллюстраций, практически для любой сферы деятельности. Для сайта художника кадры с красками, мольбертами, студиями и мелками. По строительной тематике: инструменты, краны, погрузчики и стройки. Для книжных магазинов: яркие прилавки, композиции с книгами и читающие люди.

Важно. Потратьте немного времени для исследования вашего рабочего пространства. Посмотрите в каких местах хорошее освещение, где есть интересный декор. Сделайте пробные кадры и поэкспериментируйте с ракурсами. Позже вы научитесь моментально делать красивые снимки, для этого нужна лишь практика и немного терпения.

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Стоковые фотографии обычно очень яркие и красочные, поверьте у вас получится сделать не менее привлекательные снимки. А если они будут не столь удачными — не страшно! Главное, что вы искренни по отношению к своей аудитории, люди видят чем вы занимаетесь, видят работы ваших учеников и обязательно захотят присоединиться.

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Заключение

Выбор источника фотографий зависит только от вас. Снимки с фотостока отлично подойдут для создания определенной атмосферы на сайте, используйте их для подложек в разделах, дополняйте ими текстовую информацию, размещайте в мотивационных блоках.

Для отзывов, демонстрации продуктов, каталога лучше использовать фотографии сделанные самостоятельно. Если нет возможности нанять фотографа, берите телефон в руки и снимайте. Смотрите видео на YouTube, читайте полезные статьи и совершенствуйте свои навыки!