При запуске своего бизнеса довольно часто вопрос о продвижении отпадает на второй план. Сперва зачастую решаются задачи связанные с организацией, созданием сайта и поиском поставщиков. Только потом, возникает необходимость начинать рекламировать свой бизнес в интернете. Однако далеко не все понимают, что для этого существуют разные каналы и инструменты. Кому-то подойдет контекстная реклама, а вот для другого бизнеса она будет менее эффективна. В этой статье мы подробно разберем плюсы и минусы 7 наиболее популярных каналов для продвижения.

Контекстная реклама

**Плюсы:**

* Запустить контекстную рекламу довольно просто. Достаточно потратить пару дней, чтобы в этом разобраться и первая рекламная компания будет готова. Специалисты Яндекс.Директ окажут поддержку и помогут все настроить, а вот в Google Ads придется самостоятельно вникать во все тонкости. Начните с Яндекс.Директ и настраивать кампанию в Google Ads будет гораздо легче.

* Контекстная реклама запускается на любой сайт и совсем не обязательно, чтобы он был идеален с точки зрения SEO-продвижения.

* Быстрый эффект после запуска рекламной компании. С помощью контекстной рекламы можно привлечь клиентов уже в первый день.

* Контекст привлекает 80% целевой аудитории. Он не охватывает все 100% из-за ситуативных запросов. К примеру, человек может искать определенные вакансии не для трудоустройства, а для сравнения зарплаты и анализа рынка. В таком случае для него реклама с вакансиями скорее всего неактуальная.

**Минусы:**

* Нет четких границ по бюджету. Если выбранная ниша популярна и в ней много конкурентов, то потребуются большие затраты на продвижение.

* Низкая конверсия — около 2%, но может быть как 0.5%, так и 10%. Это напрямую зависит от конкретного продукта и ниши.

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Таргетинг — инструмент для продвижения бизнеса в соцсетях

**Плюсы:**

* Высокая конверсия по сравнению с контекстной рекламой — в среднем от 10% до 30%. Однако, для такой конверсии придется протестировать несколько рекламных кампаний и выбрать наиболее удачную. Соответственно, не стоит забывать о тратах связанных с этим.

* Есть возможность запустить объявление на узкую аудиторию и получить небольшую стоимость лида.

* Позволяет получить продажи без прокачанного профиля в социальных сетях. Будет достаточно создать бизнес-страницу в Facebook и настроить кампанию в рекламном кабинете. Вести аккаунт совсем не обязательно.

**Минусы:**

* В первый раз разобраться в настройке рекламы не так просто. А это значит, что на первых парах возможны большие траты.

* Существует вероятность прогадать и спустить весь бюджет на малоэффективную рекламу.

* Объявления придется регулярно менять, ведь аудитории надоедает одна и та же реклама. Помочь с этим могут сервисы предоставляющие готовые рекламные макеты и шаблоны для социальных сетей.

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Реклама у блогеров и лидеров мнений

**Плюсы:**

* Достаточно высокие показатели конверсии. Однако стоит отметить, что они будут такими, если у выбранного блогера интересная подача материала. Помимо этого стоит изначально искать людей чья тематика аккаунта совпадает с вашими услугами. Если все сделано правильно, то конверсия может достигать 50%-70% и реклама окупится в несколько раз.

* Такой способ продвижения приводит к быстрым продажам и увеличению количества подписчиков.

**Минусы:**

* Попасть в рекламу к лидеру мнений не так просто. Чем больше у него подписчиков, чем более активная аудитория, тем больше он будет просить за рекламный посты и выдвигать требований. Кроме того, надо тщательно подбирать профили совпадающие по тематике.

* Такая реклама не всегда надежна. Блогер может подвести: сделать некачественный пост, не соблюсти условия брифа или вовсе не опубликовать рекламу. Но при этом он потребует оплату вперед. Чтобы избежать такой ситуации лучше всего заключать договор.

* Реклама у лидеров мнений может стоить огромных денег. Кто-то возьмет за свои услуги 30 рублей и предоставит аналитику, а кто-то 1000 долларов и никаких гарантий.

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Контент-маркетинг

**Плюсы:**

* Имеет долгоиграющий положительный результат, так как работает на экспертность и узнаваемость.

* С помощью качественного контента легко завоевывается доверие посетителей сайта.

* Отлично работает в одной связке с SEO. Это позволит достичь двойного эффекта от этого инструмента по продвижению.

* Можно продвигать товары или услуги нативно через текст. Такая реклама не является прямой и соответственно не так раздражает аудиторию. Люди останутся лояльными к компании и со временем придут к покупке.

**Минусы:**

* Стоит сразу понимать — контент-маркетинг приносит свои плоды лишь через некоторое время. Ждать повышения продаж здесь и сейчас не стоит. На достижение результата и положительной динамики потребуется от 3-х до 6-ти месяцев.

* Невозможно предугадать заранее конверсию. У кого-то она будет очень высокой, а у кого-то 3%.

* Отсутствует возможность быстро протестировать этот способ продвижения. В контент-маркетинге используется большое количество структурированной информации, ее трудно резко изменить.

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Email-маркетинг — инструмент для продвижения через почту

**Плюсы:**

* Создавая различные цепочки писем, клиентов можно привлекать на разных этапах воронки продаж.

* Имеется постоянная аудитория из подписчиков и она со временем увеличится. Заметим, для этого надо создавать качественный контент и присылать не только рекламу и информацию о скидках. В письмах присылайте анонсы интересных обновлений, полезные статьи из блока, обучающие материалы, подборки литературы.

* В разных сервисах для организации email-рассылки есть много дополнительной статистики для анализа. За счет этого нетрудно понять в каком месте допущены ошибки и как их лучше всего исправить.

**Минусы:**

* Конверсия бывает довольно низкой. Приблизительно она равна конверсии контекстной рекламы — около 2%. Однако, если приложить усилия на оформление и наполнение писем, то можно достичь 30%.

* При неправильной настройке рассылки письма будут попадать в папку «Спам». Это плохо сказывается на статистике, письма не будут читать, открывать, и, в целом, замечать. Поэтому очень важно перед началом работы досконально изучить инструкции по настройке и дополнительно найти в интернете уроки по настройке рассылки.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/10/9-1.png)<p>

Партнерские программы

**Плюсы:**

* Позволяет иметь продажи даже с небольшим бюджетом.

* Помимо продаж можно заниматься развитием бренда и работать на узнаваемость своего продукта.

* Есть возможность управлять разными видами дохода и давать пользователям возможность выбора.

**Минусы:**

* В таком способе продвижения не маленькую роль играет медийность. При одинаковых условиях у двух компаний конверсия может колебаться от 5% до 30%.

* Существует высокая конкуренция, которая способствует задержке трафика, конверсии и дохода.

* Простой обыватель легко перепутает этот подход с сетевым маркетингом, а к нему меньше доверия и лояльности.

* Такой способ для продвижения подходит далеко не всем компаниям.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/10/10.png)<p>

SMM

**Плюсы:**

* Легкая и быстрая работа с возражениями на просторах интернета. С этим отлично помогают: сообщения в директе, ответы на комментарии, посты и взаимодействие с аудиторией через сторис.

* Интерактивная аудитория, готовая взаимодействовать, помогать и покупать. Кроме того, она легко ответит на вопросы о плюсах и минусах продукта. А это очень важный момент в развитии своего продукта, повышения лояльности.

* Можно сформировать определенных круг постоянных покупателей. Страница в социальных сетях послужит эдаким напоминанием и призывом к действию.

**Минусы:**

* SMM подойдет для продвижения далеко не всем. Есть определенные ниши, для которых такой вариант станет пустой тратой денег.

* Для создания интересного, качественного контента уйдет много времени. Его можно писать как самостоятельно, так и нанять специалиста.

* Запустив неудачную рекламу или засветившись в скандале очень легко испортить репутацию.

* Перенаправить пользователя на сайт или в директ для совершения покупки не всегда просто. Перед этим у человека может быть много касаний с аккаунтом, его внимание рассеется и он потратит время на нецелевые действия, вместо того, чтобы совершить покупку.

* Для завоевания доверия потребуется долго и кропотливо работать над страницей в социальных сетях. Стоит отметить, что одной страницы будет не достаточно. Аудитория в профиле должна быть активной: писать комментарии, ставить лайки, писать отзывы, оставлять рекомендации.

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Выводы

В интернете существует большое количество инструментов и способов для продвижения бизнеса. При запуске рекламных кампаний стоит быть готовым к расходам. А для поиска своей ниши и оптимального направления в продвижении требуется время. Только внимательно изучая конкурентный рынок, наблюдая за позитивным и негативным опытом можно добиться успеха. Главное постоянно пробовать что-то новое и не опускать руки, тогда увеличение продаж не заставит себя ждать!