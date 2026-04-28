Если вы ищете, где сделать сайт для бизнеса в Беларуси, чтобы всё было согласно законодательству: белорусские серверы, регистрация в БелГИЭ, поддержка доменов .by и .бел, нормальные платёжные системы, то список хороших вариантов на очень большой. Зарубежные конструкторы вроде Wix или Squarespace в Беларуси не работают так, как нужно: они не размещают сайты на серверах в РБ и не помогают с государственной регистрацией. А это уже не просто неудобство, а нарушение Указа Президента №60.

Давайте попробуем разобраться, что реально предлагает белорусский рынок в 2026 году и где среди этих платформ живёт настоящий и действительно помогающий ИИ, а где он только для вида.

Почему белорусскому бизнесу нельзя просто взять Wix

По белорусскому законодательству сайты юридических лиц и ИП обязаны располагаться на серверах, физически находящихся в Республике Беларусь. Кроме того, такие сайты подлежат обязательной государственной регистрации в БелГИЭ. Без этой регистрации нельзя законно подключить платежи, например bePaid, WebPay или ЕРИП.

Это самое важное, что нужно держать в голове при выборе платформы.

Участники сравнения

На белорусском рынке есть несколько конструкторов, которые реально работают с местной инфраструктурой:

🌱kvitly (kvitly.com/by) — белорусская платформа с ИИ и бесплатным тарифом

(kvitly.com/by) — белорусская платформа с ИИ и бесплатным тарифом beSeller (beseller.by) — белорусская платформа для интернет-магазинов

(beseller.by) — белорусская платформа для интернет-магазинов SitePro (sitepro.by) — простой белорусский конструктор с бесплатным тарифом

(sitepro.by) — простой белорусский конструктор с бесплатным тарифом hoster.by — хостинг с встроенным конструктором на базе SitePro

— хостинг с встроенным конструктором на базе SitePro activecloud.by — облачная платформа с конструктором

🌱kvitly — платформа с ИИ, которая думает о следующем шаге

🌱kvitly — это белорусский проект, который вырос из конструктора сайтов Старонка. В 2023 году мы сделали ребрендинг. Мы поняли, что переросли обычный конструктор и стали инструментом для развития малого бизнеса целиком.

Что действительно выделяет 🌱kvitly — это роль ИИ.

Здесь ИИ встроен не как маркетинговая функция «для галочки». Он используется на нескольких уровнях:

Создание сайта. Достаточно рассказать о своём бизнесе и система сгенерирует структуру сайта, тексты и подберет изображения. Это занимает около двух минут. Можно выбрать готовый шаблон под свою нишу или довериться ИИ полностью.

Продвижение. Вот где 🌱kvitly по-настоящему отличается от конкурентов. После запуска сайта ИИ-ассистенты помогают создавать тексты для рекламы в Google Ads и Яндекс.Директ, генерировать посты для соцсетей, подбирать площадки для размещения информации о бизнесе — каталоги, справочники, партнёрские ресурсы. То есть система не просто помогает сделать сайт, но и она поддерживает на следующих этапах, помогает его продвигать.

Техническая сторона для Беларуси:

Серверы расположены в Беларуси

Регистрация в БелГИЭ включена в стоимость тарифа

Поддержка доменов .by и .бел

Подключение bePaid, WebPay, ЕРИП, Хуткi Грош, EasyPay

Встроенная CRM для работы с заявками и контактами

Email-рассылки

Тарифы: бестплатный и платные от 12,90 BYN/мес, есть бесплатный тестовый период на 14 дней. Регистрация в БелГИЭ уже включена в платные тарифные планы — отдельно доплачивать не нужно.

Для кого: ИП, малый бизнес, онлайн-магазины, специалисты (психологи, репетиторы, мастера), самозанятые, стартапы.

beSeller — серьёзный инструмент для интернет-торговли

beSeller работает на рынке с 1999 года — это один из старейших белорусских игроков в сфере электронной коммерции. Платформа ориентирована прежде всего на интернет-магазины и продающие сайты.

Сильные стороны beSeller:

Полное соответствие белорусскому законодательству: Указ №60, размещение серверов в РБ, регистрация в БелГИЭ

Мощный функционал для интернет-торговли: каталоги, корзина, управление заказами

SEO-инструменты: микроразметка, ЧПУ-ссылки, sitemap, автогенерация мета-тегов

Поддержка белорусских платёжных модулей

Готовые юридические документы (согласие на обработку персональных данных и т.д.)

Чего нет или почти нет:

ИИ для создания контента и продвижения — в beSeller этого практически нет. Платформа делает ставку на классический подход: шаблоны, ручное редактирование, SEO-настройки.

Встроенных инструментов для работы с соцсетями и рекламными кабинетами нет.

Тарифы: от 26,3 BYN/мес. Бесплатный тестовый период есть.

Для кого: средний и крупный интернет-бизнес, у которого уже есть команда или подрядчик по SEO.

SitePro — если нужно просто и недорого

SitePro — один из самых доступных белорусских конструкторов. Здесь более 250 шаблонов, есть бесплатный тариф (хотя он, по признанию самой платформы, больше для знакомства с сервисом), и можно создать вполне рабочий сайт-визитку или небольшой магазин.

Плюсы SitePro:

Бесплатный домен в зоне sitepro.by

Есть ИИ для создания сайта

Простая панель управления, не нужно никаких технических знаний

Регистрация в БелГИЭ — платформа берёт это на себя

Подключение онлайн-платежей

Минусы:

Инструменты продвижения минимальны: SEO-настройки есть, но помощи с контентом или рекламой нет.

Дизайн шаблонов выглядит немного устаревшим по сравнению с современными платформами.

Тарифы: от 10 BYN/мес, есть бесплатный тариф с ограничениями.

Для кого: физические лица, небольшие бизнесы, которым нужен простой сайт без лишних функций.

hoster.by — хостинг с конструктором

hoster.by — это в первую очередь хостинг-провайдер, который добавил конструктор сайтов как дополнительную услугу. Конструктор работает на базе системы SitePro.

Если у вас уже есть домен и хостинг на hoster.by — можно попробовать их конструктор. Он полностью соответствует требованиям белорусского законодательства. Но если вы ищете что-то с современным ИИ и инструментами продвижения, то жто не ваш вариант.

Тарифы: от 5,50 BYN/мес при оплате за год.

activecloud.by — для тех, кто любит облако

ActiveCloud предлагает конструктор на облачной платформе с 190 профессиональными шаблонами. Широкий функционал, адаптивный дизайн, интеграции с внешними сервисами.

Минус тот же, что и у hoster.by — ИИ здесь нет ни в каком виде. Это классический конструктор с шаблонами, без умного помощника.

Тарифы: от 9,68 BYN/мес.

Сравнительная таблица

Так что выбрать?

Все зависит от того, чего вы хотите.

Если вам нужен просто сайт-визитка и минимальный бюджет — SitePro или hoster.by закроют этот запрос. Без лишних возможностей, зато дёшево.

Если у вас серьёзный интернет-магазин и вы готовы работать с командой — beSeller даст мощные инструменты для торговли. Но придётся самостоятельно заниматься контентом и рекламой.

Если вы предприниматель, который хочет и запустить сайт, и сразу начать его продвигать — а не зависать на месяцы в настройках — то 🌱kvitly выглядит наиболее логичным выбором. Это единственная платформа в Беларуси, где ИИ помогает не только создать сайт, но и делать следующие шаги: придумывать рекламу, писать посты, находить площадки для размещения. При этом все юридические вопросы — серверы, БелГИЭ, домены .by — закрыты «из коробки».

В 2026 году разница между конструкторами уже не в шаблонах и не в количестве блоков. Она в том, насколько платформа думает о вашем бизнесе после того, как сайт готов.

