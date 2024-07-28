Часто мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда наши клиенты создают сайт, запускают затем контекстную рекламу в Яндекс или Google, таргетированную рекламу в социальных сетях, но на вопросы о том, что лучше работает не могут точно ответить или отвечают на уровне «реклама в одноклассниках не работает, а вот инстаграм работает» и т.д. Чтобы такого не было, и вы точно могли знать, что какой именно канал привлечения лучше работает, придумали и применяют конверсии.

Что такое конверсии?

Конверсия (в широком значении) — это отношение пользователей, которые пришли на ваш сайт, к числу пользователей, которые сделали полезное действие на нем. Это может быть заявка, звонок, продажа товара, переход на определенную страницу, подписка на рассылку, регистрация и т.д. Все зависит от того, какую вы преследуете цель, но чаще всего, говоря про конверсии на сайте, имеют в виду конверсия в звонок/заявку или конверсию в продажу

Конверсии рассчитываются очень просто. Например, за отчетный период сайт посетили 2303 человек, из них 169 человек оставили заявку или позвонили, а 32 из них совершили покупку. В таком случае, конверсия в заявку будет равна 169 / 2303 x 100% = 7,33%, а конверсия в продажу — =32 / 2303 x 100% = 1,39%. Ничего сложного, согласитесь?

Зачем их считать?

Если ответить одним предложением, то для того, чтобы больше зарабатывать. Важно понимать, что конверсии из разных каналов и рекламных инструментов различная. Например, вы хотите рекламировать сайт через контекстную рекламу, но не знаете, что будет лучше — Яндекс или Google. Ответ, можно узнать только после запуска пробных кампаний. При одинаковой настройке у вас на руках будут данные — заявка с Яндекса вам обходиться в 4$, а через Google — 7$. Понимаете, на чем лучше сосредоточиться?

Как настроить конверсии?

При разработке нашей Старонки мы стремились сделать, чтобы нашим клиентам было максимально легко на каждом этапе создания и настройки сайта. Поэтому для настройки конверсий, например, для форм (чтобы отслеживать заявки), вообще ничего не нужно делать. Нужно настроить только Яндекс.Метрику или Google Analytics. Магия!

Рассмотрим на примере, что нужно делать при настройки конверсий для отслеживания заявок через формы обратной связи:

Подключение систем аналитики . Чтобы понимать, что происходит на сайте, нужно обязательно подключить систему статистики и аналитики Яндекс.Метрику или Google Analytics. По-хорошему, нужно настроить обе системы, но можно обойтись и одной Яндекс.Метрикой. Инструкции, как это правильно сделать — Яндекс.Метрика и Google Analytics

Настроить формы на сайте. Как говорил выше, в Старонке для этого ничего не нужно делать. Просто в разделе «Формы» нужно узнать названия форм, через которые будут заявки. Скорее всего, это будет «Заявка» или «Звонок».

Настроить конверсии. Чтобы системы аналитики правильно понимали, что именно отслеживать их нужно настроить. Вот инструкции, как правильно это сделать — Яндекс.Метрика и Google AnalyticsВсё!

Анализ конверсий

Для начала нужно понимать, хорошая конверсия — это сколько? Для разных ниш конверсии будут абсолютно разные — для кого-то конверсия в 10-15% будет плохой, а для кого-то (например, оборудование для B2B) и 1% будет отличным вариантом. Важно понимать, что конверсия — это просто косвенные показатели, которые помогают просчитать отдачу и эффективность каналов привлечения клиентов.

Как увеличить конверсию?

Нет универсальных рецептов, по которым можно было бы гарантировано увеличить конверсии на сайте, но можно дать несколько советов: