Если вы создаете сайты или занимаетесь маркетингом для клиентов, вам знакома «дилемма брендинга». Вы хотите дать клиенту удобную панель управления, где он сможет видеть свой сайт, аналитику и пользоваться AI-инструментами. Но когда вы отправляете его на стороннюю платформу, часть магии вашего бренда теряется.

Вы уже построили отношения и заслужили доверие. Зачем вашим клиентам заходить в чужой сервис?

Мы создали 🌱kvitly white-label, чтобы вы перестали быть «посредником» для других платформ и стали владельцем собственной. Это тот же простой и мощный AI-движок, который мы создавали годами, но теперь он в ваших цветах, с вашим логотипом и на вашем домене.

Что такое 🌱kvitly white-label?

Представьте, что это ваша личная копия 🌱kvitly. Внутри — всё тот же мощный функционал (AI-ассистент, конструктор сайтов, интеграции и маркетинговые инструменты), но на первом плане ваш бренд. Когда клиенты входят в систему, они видят не наш логотип, а ваш. Это ваш домен, ваше имя и ваша уникальность.

Для кого это?

Это решение для владельцев агентств, которые хотят быть прозрачнее с клиентами. Для консультантов, которые мечтают предложить «бизнес под ключ». И для предпринимателей, которые хотят запустить свой SaaS, не тратя годы на разработку.

А что с оплатой?

Самое классное — вы можете сделать так, чтобы платформа работала как настоящий SaaS. Вы сами настраиваете уровни цен, как это делаем мы в 🌱kvitly для малого бизнеса.

Если нужно, мы подключим ваш Stripe-аккаунт напрямую. Когда клиенты платят за подписку, деньги приходят сразу вам. Если же вы предпочитаете выставлять счета отдельно или включаете сервис в большой пакет услуг, можно использовать платформу просто как брендированный инструмент для вашего сообщества.

Ваши шаблоны

Мы также добавили возможность использовать собственные шаблоны. Если у вас есть уникальный стиль дизайна или проверенные макеты для конкретной ниши, мы внедрим их в систему. Ваши клиенты сразу будут получать тот результат, который вы считаете лучшим.

Путь к запуску

Настройка white-label может звучать как сложный технический проект, но мы превратили это в простое партнерство. Вот как мы будем запускаться:

1. Бренд-кит: вы присылаете нам логотипы и цвета.

2. Домен: вы выбираете адрес (например, portal.vasho-agentstvo.ru). Мы помогаем привязать его к нашим серверам.

3. Синхронизация знаний: это самая интересная часть. Если вы хотите, чтобы встроенный AI-помощник давал советы именно в вашем стиле, вы можете предоставить нам «базу знаний». Мы обучим AI, и он заговорит на вашем языке.

4. Развертывание и тесты: нашей команде нужно 1–2 недели, чтобы всё собрать. Когда всё будет готово, мы вместе проведем «стресс-тест», чтобы убедиться, что платформа ощущается как ваш родной продукт.

5. Запуск: мы создадим для вас отдельный канал, где вы в реальном времени будете видеть регистрации и активность. Мы всегда на связи и готовы поддержать.

6. Растем вместе Будем честны: это новая глава для 🌱kvitly. Мы всё еще оттачиваем детали и ищем партнеров, которым интересно расти вместе с нами. Мы движемся быстро, каждую неделю добавляем новые функции и дизайн — и всё это сразу появляется в вашей версии платформы.

Цена начинается с пакета на 15 полноценных сайтов, и вы можете расширяться группами по 10 штук по мере роста вашего сообщества.

Готовы поставить своё имя на наш движок? Давайте пообщаемся.