Ваше видение, наши технологии: представляем 🌱kvitly white-label
Егор Курьянович для раздела Академия
Если вы создаете сайты или занимаетесь маркетингом для клиентов, вам знакома «дилемма брендинга». Вы хотите дать клиенту удобную панель управления, где он сможет видеть свой сайт, аналитику и пользоваться AI-инструментами. Но когда вы отправляете его на стороннюю платформу, часть магии вашего бренда теряется.
Вы уже построили отношения и заслужили доверие. Зачем вашим клиентам заходить в чужой сервис?
Мы создали 🌱kvitly white-label, чтобы вы перестали быть «посредником» для других платформ и стали владельцем собственной. Это тот же простой и мощный AI-движок, который мы создавали годами, но теперь он в ваших цветах, с вашим логотипом и на вашем домене.
Что такое 🌱kvitly white-label?
Представьте, что это ваша личная копия 🌱kvitly. Внутри — всё тот же мощный функционал (AI-ассистент, конструктор сайтов, интеграции и маркетинговые инструменты), но на первом плане ваш бренд. Когда клиенты входят в систему, они видят не наш логотип, а ваш. Это ваш домен, ваше имя и ваша уникальность.
Для кого это?
Это решение для владельцев агентств, которые хотят быть прозрачнее с клиентами. Для консультантов, которые мечтают предложить «бизнес под ключ». И для предпринимателей, которые хотят запустить свой SaaS, не тратя годы на разработку.
А что с оплатой?
Самое классное — вы можете сделать так, чтобы платформа работала как настоящий SaaS. Вы сами настраиваете уровни цен, как это делаем мы в 🌱kvitly для малого бизнеса.
Если нужно, мы подключим ваш Stripe-аккаунт напрямую. Когда клиенты платят за подписку, деньги приходят сразу вам. Если же вы предпочитаете выставлять счета отдельно или включаете сервис в большой пакет услуг, можно использовать платформу просто как брендированный инструмент для вашего сообщества.
Ваши шаблоны
Мы также добавили возможность использовать собственные шаблоны. Если у вас есть уникальный стиль дизайна или проверенные макеты для конкретной ниши, мы внедрим их в систему. Ваши клиенты сразу будут получать тот результат, который вы считаете лучшим.
Путь к запуску
Настройка white-label может звучать как сложный технический проект, но мы превратили это в простое партнерство. Вот как мы будем запускаться:
1. Бренд-кит: вы присылаете нам логотипы и цвета.
2. Домен: вы выбираете адрес (например, portal.vasho-agentstvo.ru). Мы помогаем привязать его к нашим серверам.
3. Синхронизация знаний: это самая интересная часть. Если вы хотите, чтобы встроенный AI-помощник давал советы именно в вашем стиле, вы можете предоставить нам «базу знаний». Мы обучим AI, и он заговорит на вашем языке.
4. Развертывание и тесты: нашей команде нужно 1–2 недели, чтобы всё собрать. Когда всё будет готово, мы вместе проведем «стресс-тест», чтобы убедиться, что платформа ощущается как ваш родной продукт.
5. Запуск: мы создадим для вас отдельный канал, где вы в реальном времени будете видеть регистрации и активность. Мы всегда на связи и готовы поддержать.
6. Растем вместе Будем честны: это новая глава для 🌱kvitly. Мы всё еще оттачиваем детали и ищем партнеров, которым интересно расти вместе с нами. Мы движемся быстро, каждую неделю добавляем новые функции и дизайн — и всё это сразу появляется в вашей версии платформы.
Цена начинается с пакета на 15 полноценных сайтов, и вы можете расширяться группами по 10 штук по мере роста вашего сообщества.
Готовы поставить своё имя на наш движок? Давайте пообщаемся.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
