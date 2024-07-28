Как Старонка была на Mentor Day

Всё началось 14 июня, когда в последний день подачи заявки на конкурс Mentor Day, мы случайно увидели рекламу этого конкурса. Срочно создали свой профиль на startidea.by (условие конкурса) и отправили заявку. Особых ожиданий не было (учитывая наш опыт участий в подобных мероприятиях до этого), но всё же была небольшая надежда. Поэтому было приятно, когда через несколько дней нам сообщили, что наш проект отобран на финал наряду с еще 6 проектами.

Мы сделали отличную презентацию, и в субботу в 10 утра мы были уже в ПВТ и были настроены достаточно решительно:) Мероприятие началось с опозданием, и с меньшим количеством зрителей, чем ожидалось, но все члены жюри были на месте. Формат встречи условно можно было поделить на 2 части: знакомство с проектами (3 минуты на презентацию проекта и ответы на вопросы жюри) и общение с экспертами тет-а-тет. Но перед этим был достаточно интересный семинар-тренинг Виталия Виноградова «Дорожная карта проекта» — то, с чего должен начинать каждый стартап: анализ путей развития и формирование стратегии развития.

Потом были выступления участников стартапов (с кем-то уже пересекались, другие же проекты видели сами впервые):

Call-tracking — проект для маркетологов, позволяющий узнать какой рекламный канал наиболее эффективный, и как можно увеличить отдачу от рекламы и на чем сэкономить рекламный бюджет.

Морские Хищники — браузерная онлайн-игра про битвы парусных кораблей с альтернативной версией развития человечества с общей стилизацией под эпохи викингов, индейцев и пиратов.

Vnutri.by — приложение для быстрой ориентации в торговых центрах, поиске необходимых брендов и отслеживание последних акций и скидок.

Stuffmates — это онлайн-сервис, который позволяет друзьям и жителям города давать друг другу вещи во временное пользование —простой и эффективный способ найти нужную вам вещь у друзей и знакомых или одолжить кому-то свою.

Little Red Cap Tests — обучающее приложение (в разработке), которое бы позволяет совместить приятное с полезным — заставить детей учиться читать «играя».

Keep Eye On — сервис для родителей (и не только), который позволяет отслеживать местоположение своих детей или близких. GPS-трекер для повышения комфорта вашей жизни и обеспечения её безопасности.

Последними выступали мы, и Егор доступно объяснил, что байнету жизненно необходим констуктор сайтов:)

Общение с экспертами было наиболее интересной частью, т.к. не каждый день можно услышать от экспертов (список экспертов можно узнать на сайте) мнения о своем проекте — начиная от того, что за нашим проектом будут следить, заканчивая тем, что нам уже нужно закрываться прямо сейчас. Было много рекомендаций, в каком направлении нам следовало бы двигаться, были интересные мысли и предложения о реализации проекта, о которых до этого мы не задумывались. Если в начале общения с экспертами, когда мы волновались и не знали с чего начать рассказывать о Старонке Ю.Зиссеру, то под конец, благодаря доброжелательности экспертов, мы стали гораздо увереннее в себе и разговорчивее. Время пролетело незаметно.

Потом была кофе-пауза, где можно было перевести дух и поделиться впечатлениями, пока жюри выбирали условных победителей. Дипломом от Startidea.by был награжден проект Little Red Cap Tests, дипломом от ПВТ достался проекту Keep Eye On, и диплом от экспертов Mentor Day был награжден проект Vnutri.by.

Отдельно вручил призы Дмитрий Карней директор ООО [«АПАЛОН Технолоджиз» проектам Vnutri.by, Stuffmates и… Старонке. Было очень приятно. Большое спасибо за приз!

Впечатления от конкурса остались только положительные, как и по организации самого мероприятия, так и по полученному опыту для молодого стартапа. Для себя сделали выводы, что это было лучшее мероприятие, где мы участвовали до этого, и что всем стартапам необходимо просто пройти через подобную встречу, чтобы глазами компетентных экспертов увидеть минусы и плюсы своих проектов.

Больше фотографий — можно посмотреть в профиле Google+ мероприятия.

P.s.

Кстати, уже открыт приём заявок на следующий Mentor Day, который пройдёт в сентябре этого года. Рекомендуем обязательно поучаствовать