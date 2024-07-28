Стартап, который не ищет инвесторов — неправильный стартап, потому что фандрайзинг, наравне с самой идеей проекта и командой является неотъемлемой частью любого стартапа. На мой взгляд, у нас отличная команда, хорошая идея (реализация будет еще лучше), но так как мы вкладываем пока что свои деньги, то инвесторы, однозначно, нам не помешали бы. К тому же лишняя реклама — это тоже неплохо. Поэтому мы решили попробовать себя и начали готовиться.

Start2go

Первый конкурс, на который мы подали заявку, это был конкурс Start2Go от сообщества бизнес-ангелов «БАВИН». От нас требовались небольшая презентация и видео-ролик, который мы сняли за один день с n-ого дубля при участии приглашенной звезды Няши. Для первого раза у нас получилось достаточно неплохо (хотелось бы считать так же несколько лет спустя:)

<iframe width="600" height="400" src="//www.youtube.com/embed/PdPGhf2JR7w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />

Мы подали заявку и стали ждать. Всего подали заявку 174 проекта, из которых сначала выбирались 25 полуфиналистов, а из них уже 5 финалистов, которые и разыгрывали призовой фонд. Сложно сказать почему, но мы не попали в полуфинал. Не буду говорить, что мы должны были туда попасть (так скажут и все остальные, кто не прошел), но из всех полуфиналистов несколько стартапов там были довольно странными.

В полуфинале жюри выбрали 4 финалиста:

Hetta — дизайн-студия и производство мебели и аксессуаров из дерева;

Zorny — кондитерская и пекарня по производству продуктов в соответствии с белорусской кулинарной традицией;

Panaskin — бренд по производству фирменных сумок из натуральной кожи;

Rcam — сервис онлайн видеонаблюдения в режиме реального времени с возможностью путешествия по истории событий.

Последний 5-ый проект выбирался открытым голосованием посетителей на tut.by, но в итоге в финал попал проект, который занял второе место в голосовании «Насіць і несці беларускае» — проект по производству одежды и бижутерии с белорусским орнаментом. В духе Евровидения лидирующий до этого проект orderino.by был снят, т.к. «результаты голосования были проанализированы представителями tut.by, и был сделан вывод о том, что голоса накручены».

Мы посетили финал конкурса, в котором, неожиданно для многих, лучшим стартапом был признан проект по производству сумок Panaskin, второе место — Rcam, и третье — «Насіць і несці беларускае».

Belarus Startup 2014

«Вторым конкурсом» для нас стал Belarus Startup 2014 от IT HOUSE — Национальный конкурс инновационных проектов в сфере высоких технологий. После пролета на Start2Go, мы жаждали реванша, Дима уже готовился к питчу, но... нас не взяли.

Было интересно, кого же выбрали вместо нас, и мы посетили и этот финал, который проходил в минской Ратуше, и как оказалось, завершал TIBO-2014. Каждому проекту давалось 2 минуты на рассказ о себе и 5 минут на вопросы-ответы.

В финале принимали участие 11 проектов (по хронологии выступления):

Tracy — сервис для мониторинга удаленных работников в режиме реального времени;

BooknGo — сервис посуточного бронирования квартир по всему миру;

LibКард — сводный электронный каталог статей от библиотеки Академии управления при Президенте;

ReadAloudMe — приложение по озвучиванию текста и сохранению его в нужном формате;

Shining Fox — мобильная игра в жанре «Головоломки»;

Call tracking — сервис для определения эффективности рекламы через разные каналы;

Zive — индивидуальный дозиметр с приятным внешним видом;

Kvadrat.by — поисковик по аренде квартир, определение агенств и показ квартир на карте города;

Math Helper — приложение по матиматике от компании Mediant;

Prioritet.by — сервис защиты авторских прав до и после их нарушений;

DronBox — прототип проекта, который дает возможность удаленно управлять дронами в туристических целях.

Лучшим проектом по мнению жюри стал Call tracking, вторым — Tracy, и третьим — ReadAloudMe.

Что касается нас, то мы сделали определенные выводы из «участия» в этих двух конкурсах стартапов, посмотрели на все со стороны и поняли к чему нужно стремиться.

P.s.

Ответ на вопрос в заголовке — «Ничего, нужно просто работать» :)