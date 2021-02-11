Ежедневно на ваш сайт могут переходить десятки, сотни и даже тысячи пользователей и каждый из них совершает разные действия. Кому-то надо ознакомиться с более подробной информацией и обдумать покупку. А кто-то сразу готов заказать несколько единиц продукта. Поведенческие стратегии каждой группы людей будут отличаться. Соответственно и реклама для них должна преподноситься по-разному. В этой статье мы подробно рассмотрим, как настроить пиксель от Facebook и собрать с помощью него статистику. В будущем именно эти данные помогут скорректировать работу ваших сотрудников и запустить рекламные кампании.

Для начала дадим определение. Pixel Facebook — это фрагмент кода для сайта, помогающий измерять результативность продвижения. Работает он по такому же принципу как Яндекс.Метрика и Google Аналитика. Однако пиксель от Facebook имеет более конкретные задачи: создание аудитории ремаркетинга, отслеживание активности пользователей на разных устройствах, оптимизация рекламы по стоимости конверсии и подбор look-a-like аудитории.

<p align="center">![пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/kaboompics_White-laptop-with-smartphone-and-headphones.jpg)<p>

Установка пиксель от Facebook на сайт

Для начала необходимо перейти в «Бизнес-менеджер Facebook», найти в меню раздел «Events Manager». Затем нажать на кнопку «Подключить источник данных».

<p align="center">![как установить пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/01.png)<p>

Затем в новом модальном окне поставьте галочку, отметив блок «Интернет».

<p align="center">![пиксель фейсбук на сайт](/blog/content/images/2021/02/02.png)<p>

<p align="center">![события пикселя фейсбук](/blog/content/images/2021/02/3-2.png)<p>

Нажмите внизу на кнопку «Начать», а дальше выберите значение «Пиксель Facebook».

<p align="center">![код пикселя фейсбук](/blog/content/images/2021/02/4-2.png)<p>

В новом окне задайте название пикселя и укажите адрес ресурса.

<p align="center">![как настроить пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/05.png)<p>

Готово! Теперь пиксель Facebook можно добавить на сайт. Разберем это на примере конструктора сайтов Старонка, перейдите в раздел «Расширения» и напишите в поисковом поле слово «Пиксель». Затем нажмите на кнопку «Добавить».

<p align="center">![пиксель в фейсбук ads manager](/blog/content/images/2021/02/10-1.png)<p>

В открывшемся окне вставьте идентификатор пикселя, сохраните правки и опубликуйте сайт.

<p align="center">![как установить пиксель фейсбук на сайт](/blog/content/images/2021/02/11-1.png)<p>

Идентификатор указан в панели управления «Бизнес-менеджер Facebook». Скопировать надо только числовую часть.

<p align="center">![поставить пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/12-1.png)<p>

События pixel Facebook

В Facebook есть возможность настроить два вида событий: стандартные и специально настроенные. Первые, заранее заданы сервисом, их список можно найти в справочном центре. Они используются для выполнения оптимизации, создания аудитории, а также для конверсий.

<p align="center">![добавить пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/13-1.png)<p>

<p align="center">![настройка пикселя фейсбук](/blog/content/images/2021/02/14-1.png)<p>

Вторые не входят в приведенный список. Для них можно указать уникальное название, которое будет отражать конкретное действие пользователя. Такие события можно использовать для построения пользовательской аудитории.

Настройка событий в Facebook

Для этого зайдите в «Бизнес-менеджер Facebook» и найдите в меню раздел «Events Manager».

<p align="center">![как удалить пиксель в фейсбук ads manager](/blog/content/images/2021/02/15-1.png)<p>

Затем в новом окне перейдите в заранее созданный пиксель, во вкладку «Обзор».

<p align="center">![фейсбук пиксель хелпер](/blog/content/images/2021/02/16-2.png)<p>

Разверните вкладку «Добавить события» и выберите значение «Из пикселя».

<p align="center">![как создать пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/17-1.png)<p>

В новом модальном окне нажмите на кнопку «Открыть инструмент настройки событий».

<p align="center">![как вставить пиксель фейсбука](/blog/content/images/2021/02/18-1.png)<p>

Введите в пустое поле адрес вашего сайта.

<p align="center">![пиксель фейсбук проверить](/blog/content/images/2021/02/19-2.png)<p>

<p align="center">![установка пикселя фейсбук](/blog/content/images/2021/02/20-1.png)<p>

Дальше нажмите на кнопку «Открыть сайт». После этого откроется новая вкладка с указанным сайтом, на нем будет помощник от Facebook. Нажмите на кнопку «Отслеживать новую кнопку».

<p align="center">![как подключить пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/21-1.png)<p>

Сразу после этого на всех кликабельных элементах появится обводка. Выберите нужный элемент и переходите к следующему шагу.

<p align="center">![поставить пиксель фейсбук на сайт](/blog/content/images/2021/02/22-1.png)<p>

Затем в окне помощника выберите подходящее событие.

<p align="center">![как посмотреть пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/23-1.png)<p>

Нажмите на кнопку «Подтвердить».

<p align="center">![фейсбук пиксель хелпер установить](/blog/content/images/2021/02/24-1.png)<p>

Готово! Поздравляем вы настроили событие для пикселя от Facebook.

<p align="center">![стандартные события пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/26-1.png)<p>

Установка событий через Google Tag Manager

Чтобы связать пиксель от Facebook с Google Tag Manager] для начала перейдите на официальный сайт этого сервиса. Затем нажмите на кнопку «Создать аккаунт».

<p align="center">![где найти пиксель в фейсбук](/blog/content/images/2021/02/25-2.png)<p>

Заполните все предложенные поля и нажмите на кнопку «Создать». Далее примите пользовательское соглашение от Google.

<p align="center">![как работает пиксель фейсбук](/blog/content/images/2021/02/026.png)<p>

<p align="center">![как добавить пиксель фейсбук на сайт](/blog/content/images/2021/02/27-2.png)<p>

Выполнив необходимые действия, перед вами появится модальное окно с кодом. Он используется для добавления на сайт. Чтобы интегрировать его в Старонку, перейдите в настройки сайта, раздел «Расширения», во вкладку «Управление сайтом» и найдите там «Гугл диспетчер тегов». Затем нажмите на кнопку «Добавить» и вставьте нужную часть кода в расширение. После этого сохраняем правки и опубликуем сайт.

<p align="center">![как вставить пиксель фейсбука на сайт](/blog/content/images/2021/02/28-1.png)<p>

<p align="center">![pixel фейсбук](/blog/content/images/2021/02/11-2.png)<p>

Теперь надо в разделе «Триггеры» нажать на кнопку «Создать».

<p align="center">![facebook pixel](/blog/content/images/2021/02/12-2.png)<p>

В новом окне пропишите название триггера и нажмите на поле «Настройка триггера».

<p align="center">![facebook pixel helper](/blog/content/images/2021/02/13-2.png)<p>

После этого в правой панели выберите поле «Все элементы».

<p align="center">![facebook pixel code](/blog/content/images/2021/02/14-2.png)<p>

Теперь перейдите в «Некоторые клики» и разверните выпадающий список, в нем выберите значение «Новая переменная».

<p align="center">![facebook pixel как установить](/blog/content/images/2021/02/15-3.png)<p>

После открытия боковой панели, задайте в ней название переменной и нажмите на «Конфигурация переменной».

<p align="center">![события facebook pixel](/blog/content/images/2021/02/16-3.png)<p>

Пролистайте вниз боковую панель со списком и найдите в ней «Переменная автоматического события».

<p align="center">![facebook pixel id](/blog/content/images/2021/02/17-2.png)<p>

Затем, в выпадающем меню выберите значение «Классы элемента» и нажмите на кнопку «Сохранить».

<p align="center">![facebook pixel events](/blog/content/images/2021/02/18-2.png)<p>

Выполнив этот шаг, перейдите на ваш сайт и нажмите правой кнопкой мыши на пустое пространство. В открывшемся меню выберите поле «Посмотреть код».

<p align="center">![facebook com pixel](/blog/content/images/2021/02/19-3.png)<p>

Найдите в коде class выбранной кнопки и скопируйте его.

<p align="center">![facebook pixel helper установить](/blog/content/images/2021/02/20-2.png)<p>

Вернитесь в Google Tag Manager и вставьте скопированный код. Код надо ставить без кавычек в формате: «btn btn-primary btn-lg», сохраните все изменения.

<p align="center">![установка facebook pixel](/blog/content/images/2021/02/21-2.png)<p>

Осталось совсем немного! На этом этапе перейдите в раздел «Теги» и нажмите на кнопку «Создать».

<p align="center">![расширение pixel facebook](/blog/content/images/2021/02/22-2.png)<p>

Пропишите название тега и нажмите на поле «Триггеры».

<p align="center">![facebook pixel helper скачать](/blog/content/images/2021/02/23-2.png)<p>

Затем выберите из списка триггер, который был заранее создан.

<p align="center">![код facebook pixel](/blog/content/images/2021/02/24-2.png)<p>

После этого нажмите на поле «Конфигурация тега».

<p align="center">![настройка facebook pixel](/blog/content/images/2021/02/25-3.png)<p>

В открывшейся панели справа найдите значение «Пользовательский HTML».

<p align="center">![расширение facebook pixel helper](/blog/content/images/2021/02/26-2.png)<p>

Затем перед вами появится новая вкладка, в ней будет пустое поле для вставки кода. Для добавления пикселя от Facebook, надо создать код на основе значений из таблицы стандартных событий. После добавления кода, нажмите на кнопку «Сохранить».

<p align="center">![facebook pixel chrome](/blog/content/images/2021/02/27-3.png)<p>

Для публикации внесенных данных, нажмите на кнопку «Отправить», а для проверки работы тегов на «Предварительный просмотр».

<p align="center">![facebook pixel code где размещать](/blog/content/images/2021/02/28-2.png)<p>

Заключение

На первый взгляд, настройка событий через пиксель Facebook может показаться намного проще, чем настройка событий в Google Tag Manager. Однако у нее есть свои минусы. Facebook будет учитывать все нажатия на кнопку, даже есть пользователь не заполнил форму. К примеру, если он ее открыл и ошибочно кликнул не в то место. А вот при использовании Google Tag Manager таких проблем не возникнет. Его легко настроить на более конкретные действия и события на сайте. Попробуйте оба варианта и выбирайте для себя подходящий!