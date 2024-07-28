Настройка видимости товара в каталоге

Мы продолжаем работать на улучшением функционала для интернет-магазинов. И в сегодняшнем обновлении добавили возможность скрывать и отображать товар на сайте.

Это значит, что теперь вы можете добавить в каталог все товары из вашего прайс-листа, а в случае если какая-то позиция временно закончилась, просто скрыть ее из каталога, а как только он появится в продаже, просто перевести переключатель в активное положение и товар снова появится на сайте.

Для удобства в разделе Товары активные позиции помечаются зеленым кружком, а товары, которые не отображаются на сайте — красным.

Мы благодарны, что вы помогаете нам своими просьбами, отзывами и обратной связью становиться лучше и лучше с каждым днем.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.

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