Друзья, если вы внимательно следите за нашими успехами, то уже могли заметить, что в рекламе и продвижении мы уже некоторое время используем новый логотип Старонки. Пришло время официально об этом рассказать.
История
Как вы уже знаете, мы долго искали подходящее название для своего проекта, а потом так же долго выбирали стиль для логотипа.
В конце концов, мы решили остановиться на простом леттеринге.
Во-первых, простота надписи соответствует нашей философии простоты во всем.
Во-вторых, мы размещаем наш логотип на десятках сайтов наших клиентов и планируем, что в скором времени он появится еще на сотнях страниц, сделанных на нашей платформе. Такой логотип будет органично смотреться абсолютно на любом сайте.
Редизайн
Причин для редизайна было несколько, но основная заключалась в том, что логотип попросту не был уникален - оригинальная надпись была выполнена с помощью шрифта Наутилус. Она хоть и была немного доработана, но для профессионала выглядела дешево. Кроме этого, мы хотели сделать логотип более динамичным.
В качестве исполнителя выступила наша знакомая, которая очень любит писать буквы. Вместе с логотипом на кириллице, было решено сразу делать и вариант на латинице. Не только потому, что мы планируем выходить на международные рынки, а ещё и потому, что это красиво.
Процесс
Было решено начать с кириллицы, как с более сложной в исполнении и более привычной для нашей аудитории.
После мучительно долгого выбора, мы остановились на одном из вариантов и начали его прорабатывать.
В завершение был сделан вариант на латинице, в который были перенесены все отличительные черты логотипа на кириллице: подчеркивания сверху и снизу, динамика и ритм букв и т.д.
Результат
В результате у нас получился отличный логотип, за который нам теперь совсем не стыдно!
Мы уже некоторое время используем логотип как в онлайне, так и в офлайне.
