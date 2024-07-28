Друзья, если вы внимательно следите за нашими успехами, то уже могли заметить, что в рекламе и продвижении мы уже некоторое время используем новый логотип Старонки. Пришло время официально об этом рассказать.

История

Как вы уже знаете, мы долго искали подходящее название для своего проекта, а потом так же долго выбирали стиль для логотипа.

В конце концов, мы решили остановиться на простом леттеринге.

Во-первых, простота надписи соответствует нашей философии простоты во всем.

Во-вторых, мы размещаем наш логотип на десятках сайтов наших клиентов и планируем, что в скором времени он появится еще на сотнях страниц, сделанных на нашей платформе. Такой логотип будет органично смотреться абсолютно на любом сайте.

Редизайн

Причин для редизайна было несколько, но основная заключалась в том, что логотип попросту не был уникален - оригинальная надпись была выполнена с помощью шрифта Наутилус. Она хоть и была немного доработана, но для профессионала выглядела дешево. Кроме этого, мы хотели сделать логотип более динамичным.

В качестве исполнителя выступила наша знакомая, которая очень любит писать буквы. Вместе с логотипом на кириллице, было решено сразу делать и вариант на латинице. Не только потому, что мы планируем выходить на международные рынки, а ещё и потому, что это красиво.

Процесс

Было решено начать с кириллицы, как с более сложной в исполнении и более привычной для нашей аудитории.

После мучительно долгого выбора, мы остановились на одном из вариантов и начали его прорабатывать.

В завершение был сделан вариант на латинице, в который были перенесены все отличительные черты логотипа на кириллице: подчеркивания сверху и снизу, динамика и ритм букв и т.д.

Результат

В результате у нас получился отличный логотип, за который нам теперь совсем не стыдно!

Мы уже некоторое время используем логотип как в онлайне, так и в офлайне.